डॉ. संजय जानवळे बालरोगतज्ज्ञ : डेंग्यू विषाणूचा ‘ताप’

फ्लॅव्हिव्हायरस या परिवारातील विषाणूच्या संसर्गामुळे डेंग्यू ताप नावाचा आजार होतो. हा आजार एडिस एजिप्ती या प्रकारच्या डासाच्या मादीपासून फैलावतो. हे विषाणू ‘डेंग्यू-१’ ते ‘डेंग्यू-४’ अशा चार उपजातींत विभागले आहेत. म्हणूनच एकदा डेंग्यू ताप एका उपजातीच्या विषाणूमुळे होऊन गेला, तरी तो दुसऱ्या उपजातीच्या विषाणू परत होऊ शकतो..‘एडिस एजिप्ती’ या डासांचे आयुष्य साधारणपणे ४ आठवडे असते. घरात अंधाऱ्या जागी, तसेच घराबाहेर थंड व अंधाऱ्या जागेतही त्यांचे वास्तव्य असते. अंडी, अळी, कोष व पूर्ण डास या त्यांच्या जीवनचक्राच्या अवस्था असतात. त्यापैकी पहिल्या तीन अवस्था पाण्यामध्ये असतात. या डासांची उत्पती साठवलेले स्वच्छ पाणी - उदाहरणार्थ, रांजण, हौद, पाण्याचे मोठे बॅरल, इमारतीवरील पाण्याच्या टाक्या कुलर्स, कारंजी, फुलदाण्या इत्यादी ठिकाणी होते. निरूपयोगी वस्तूंमध्ये साठलेले स्वच्छ पाणी - उदाहरणार्थ, नारळाच्या करवंट्या, डबे, बाटल्या प्लास्टिकची भांडी, रिकाम्या कुंड्या, टायर्स अशा ठिकाणीही या डासांची पैदास होते. डेंग्यू तापाच्या रुग्णास डासाची मादी चावल्यास तिच्या शरीरात तापाचे विषाणू प्रवेश करतात. साधारणत: आठ ते दहा दिवसांत पूर्ण वाढ झाल्यावर हा दूषित डास निरोगी व्यक्तीला चालला, तर त्याला डेंग्यू ताप होऊ शकतो. एकदा दूषित झालेला हा डास मरेपर्यंत दूषित राहतो. डेंग्यूच्या विषाणूंमुळे प्लेटलेट घटतात. त्यामुळे रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो व रक्तस्राव सुरू होतो, तसेच रक्तवाहिन्यांना गळती लागते व रक्तातील पाणी रक्तवाहिन्यातून बाहेर पडते त्यामुळे रुग्ण शाॅकमध्ये जाऊ शकतो..सर्वसाधारण डेंग्यू ताप : यात थंडी भरून ताप येतो, डोके दुखते, सांधे व अंग दुखते, डोळ्याचे स्नायू दुखू लागतात. खांदे, कोपर, मनगट, गुडघा, घोटे, लहान सांधे दुखायला लागतात. हालचाल मंदावते. पोटात दुखणे, उलट्या होणे, भूक मंदावणे अशी लक्षणेही दिसू लागतात. सात ते आठ दिवसांनंतर लक्षणांची तीव्रता कमी होऊ लागते. आजार साधारणपणे दहा दिवस राहतो.हेमोरेजिक डेंग्यू फिव्हर : एकदा डेंग्यूची बाधा झाल्यानंतर परत दुसऱ्या उपजातीच्या विषाणूमुळे बाधा झाल्यास डेंग्यू तापाचा हा प्रकार दिसून येतो. सर्व अंगावर लालसर पुरळ उमटणे, नाकातून व हिरड्यातून रक्त येणे, रक्ताची उलटी होणे, शौचावाटे रक्त जाणे ही लक्षणे दिसून येतात. सगळ्यात धोकादायक म्हणजे मेंदूत रक्तस्राव होऊ शकतो.डेंग्यू शाॅक सिंड्रोम : नाडीने ठोके, तसेच नाडी क्षीण व्हायला लागतात. रक्तदाब घटतो. शरीरात रक्तपुरवठा नीट होत नाही. नीट उपचार केले नाहीत तर रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते..निदानफ्लू किंवा इन्फ्ल्युएन्झा तापामध्ये देखील ताप, सर्दी, अंग दुखणे इत्यादी लक्षणे दिसतात. डेंग्यू तापाची लक्षणेही याहून वेगळी नसल्याने निदान करणे कठीण होते. अंग खूप दुखणे, हाडापर्यंत ताप गेल्यासारखा वाटणे, अंगावर लालसर पुरळ दिसणे, शरीरातील विविध भागांतून रक्तस्राव होणे, अशी लक्षणे आढळल्यास मात्र डेंग्यू तापाची शंका येते. हा आजार अतिसूक्ष्म विषाणूंमुळे होत असल्याने ते मलेरियाच्या पॅरासाइट्स रक्तात दिसत नाहीत. त्यामुळे साध्या चाचण्यांनी निदान करणे कठीण असते. खात्री करण्यासाठी डेंग्यू फिव्हर अँटीबाॅडीजची चाचणी करावी लागते. संशयित रुग्णाच्या रक्ताची स्थानिक स्तरावर डेंग्यू रॅपिड टेस्टव्दारे तपासणी करता येते. अशा रुग्णांमध्ये प्लेटलेटसचे व पांढऱ्या पेशीचे प्रमाण कमी, तसेच हिमॅटोक्रिटचे प्रमाण वाढते. (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.