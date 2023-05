डॉ. आरती पांडुरंग शिंदे

मुंबई : तुमचे एक किंवा अधिक दात पडलेले असल्यास ते बदलण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ब्रिज, अर्धवट किंवा पूर्ण दातांसाठी दंतरोपण हा पर्याय असू शकतो. पडलेल्या दातांऐवजी कृत्रिम दात लावणे म्हणजे डेंटल इम्प्लांट (दंतरोपण). हे दात अगदी नैसर्गिक दातांसारखे दिसतात.

आपण एक किंवा दोन दात गमावले असले तरीही दंतरोपण प्रक्रियेत आपल्याला फंकशनल दातांचा संपूर्ण सेट दिला जातो. हिरड्यांखाली किंवा जबड्याच्या हाडात अँकर टाकून प्रक्रिया सुरू होते. एकदा अँकर जागेवर व्यवस्थित बसला की कृत्रिम दात जोडला जातो. अँकरमुळे कृत्रिम दात नैसर्गिक दाताप्रमाणेच स्टॅबिलिटी देतात.

या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी सांगत आहेत एस्थेटिक इम्प्लांट आणि लेसर डेंटिस्ट्री, पलावा सिटीच्या डॉ. आरती शिंदे.

(dental implants treatment for missing teeth Get your teeth back with dental implants )

दंतरोपण म्हणजे काय ?

दंतरोपण किंवा इम्प्लांट हे टायटॅनियम धातूपासून बनविलेले आर्टिफिशियल रूट आहे. नैसर्गिक दाताचे रूट बदलण्यासाठी ते जबड्याच्या हाडात घातले जाते. इम्प्लांटला कृत्रिम दात जोडले जातात. इम्प्लांट कृत्रिम दात स्थिर ठेवण्यासाठी अँकर म्हणून काम करते.

ही प्रक्रिया कोण करते ?

या क्षेत्रात पुढील प्रशिक्षण घेतलेले दंत तज्ञ, इम्प्लांट लावणारे तज्ज्ञ हे ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट असतात.

दंतरोपण कोणाला करता येते ?

तुमचे सामान्य आरोग्य चांगले असल्यास, निरोगी हिरड्या असल्यास आणि जबड्यात इम्प्लांट ठेवण्यासाठी पुरेसे हाड असल्यास, दंत रोपण तुमच्यासाठी योग्य असू शकते. जर तुमच्या जबड्याचे हाड आकुंचन पावले असेल किंवा ते सामान्यपणे विकसित झाले नसेल, तर तुम्ही हाड तयार करण्यासाठी हाडांचे कलम लावू शकता.

हाड कलम हा तुमच्या जबड्याच्या हाडात नवीन हाड जोडण्याचा एक मार्ग आहे. तुमचा ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट तुम्हाला सांगेल की हाडांचे कलम करणे शक्य आहे का.

जबड्याच्या हाडात दंतरोपण घातले जाते. इम्प्लांटला एक abutment संलग्न असतो. abutment कृत्रिम दात इम्प्लांटशी जोडते. एक कृत्रिम दात abutment संलग्न असतो. कृत्रिम दात योग्यरित्या बसवण्यासाठी अनेक अपॉइंटमेंट घ्याव्या लागू शकतात.

उपचारानंतरची काळजी

दंतरोपण जबड्याच्या हाडामध्ये ठेवल्यामुळे, प्रत्यारोपणाला जोडलेले कृत्रिम दात नैसर्गिक दातांसारखे दिसतात आणि कार्य करतात. नैसर्गिक दातांप्रमाणे, रोपणांना टूथब्रश आणि फ्लॉस वापरून स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे.

तुमचा दंतचिकित्सक तुम्हाला इम्प्लांटसाठी योग्य साफसफाईची प्रक्रिया दाखवेल. दंतचिकित्सक तुमचा चावा योग्य असल्याची खात्री करू शकतील म्हणून नियमित दंत तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.

डॉ. आरती पांडुरंग शिंदे

Dental Surgeon and Oral Implantologist