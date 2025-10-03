Dextromethorphan Cough Syrup: राजस्थानमध्ये हे कफ सिरप ठरतंय धोकादायक! डेक्सट्रोमेथॉर्फनबद्दल जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

बदलत्या वातावरणामुळे व्हायरल इन्फेकशन होणं सामान्य गोष्ट आहे. लहान मुलांमध्ये हे प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे सहसा डॉक्टर्स लहान मुलांना कफ सिरप देतात. मात्र राजस्थानमध्ये डेक्सट्रोमेथॉर्फन हायड्रोब्रोमाइड (Dextromethorphan Hydrobromide) या कफ सिरपमुळे अनेक लहान मुलांची प्रकृती बिघडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. राजस्थानमधील भरतपूर येथील ४ वर्षांच्या मुलीची तर जयपूरमधील २ वर्षांच्या मुलीची प्रकृती गंभीर झाली आहे. इतकेच नाही तर सीकर जिल्ह्यातील ५ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर राजस्थानमधील ड्रग कंट्रोलर विभागाने तात्काळ राज्यात सिरपचा वापर बंद करण्याचे आदेश दिलेअसून नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत. .काय आहे डेक्सट्रोमेथॉर्फन हायड्रोब्रोमाइड?डेक्सट्रोमेथॉर्फन हायड्रोब्रोमाइड हे खोकला कमी करणारे औषध आहे. विशेषतः कोरद खोकला आली तर हे औषध दिले जाते. हे औषध मेंदूमध्ये खोकला निर्माण करणारे संकेत कमी करते. त्यामुळे रुग्णाला खोकल्यापासून आराम मिळतो. हे औषध सामान्यतः सिरूपच्या स्वरूपात दिले जाते, जेणेकरून लहान मुले आणि प्रौढ दोघेही हे औषध घेऊ शकतात..Explained: औषधांशिवायही नियंत्रणात आणता येणार सीएमएल आजार? रुग्णांच्या उपचारांमध्ये मोठा बदल.कोणाला देता येते?कोणतेही औषध हे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घ्यायचे नसते. तसेच खोकल्याचे औषधही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नये..डॉक्टर सांगतात:- २ वर्षांखालील मुलां हे कफ सिरप अजिबात देऊ नका.- २ ते ६ या वयोगटातील मुलांना फक्त अचूक मात्रेत आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच हे औषध द्या.- ६ वर्षांवरील मुलांना आणि प्रौढांना देखील डॉक्टरांच्या सल्ल्याखालीच हे औषध सुरक्षित पद्धतीने देता येते.- खोकल्याचे औषध योग्य आणि डॉक्टरांनीच दिलेल्या प्रमाणात घेतले तर त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळतात..Explained: बदलत्या वातावरणाचा लहान मुलांना कोणते आजार होतात अन् सर्दी- खोकल्यार आयुर्वेदानुसार कोणते घरगुती उपाय केले पाहिजे? वाचा डॉक्टर काय सांगतात .साईड इफेक्ट्सडॉक्टरांच्या नुसार हे सिरप घेतल्यानंतर काही लोकांना खालील गोष्टी जाणवू शकतात:- झोप येणे किंवा गुंगी येणे.- चक्कर येणे.- पोटात थोडं दुखणं.- पण अगदी क्वचितच जणांना या औषधाची ॲलर्जी होऊ शकते किंवा श्वास घ्यायला त्रास होऊ शकतो. तर ज्यांना यकृताचा किंवा मूत्रपिंडाचा त्रास असेल, तर हे औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.