World Cancer Day 2026: मधुमेह, लठ्ठपणामुळेही कर्करोगाचा धोका! तज्ज्ञांचा इशारा; जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त लवकर निदानावर भर

Importance of early screening on World Cancer Day 2026: तरुण वयात मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. यामुळे कर्करोगाचा धोकादेखील वाढत आहे. त्यामुळे मधुमेह आणि लठ्ठपणाकडे केवळ जोवनशैलीशी संबंधित समस्या म्हणून न पाहता त्याकडे गांभीयनि पाहण्याची गरज असल्याचे मत कर्करोगतज्ज्ञ व्यक्त करतात..दरवर्षी ४ फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग निवारण दिनानिमित्त लवकर निदान आणि उपचारांचे महत्त्व याबाबत जनजागृती केली जाते. 'युनायटेड बाय युनिक' हो यंदाची थीम आहे. म्हणजेच प्रत्येक रुग्णाची समस्या आणि परिस्थिती वेगळी असलो, तरी समाज, आरोग्य सेवा, शिक्षण संस्था आणि संबंधित धोरणे यासह सर्वांनी एकत्र येऊन कर्करोगाविरोधात उपाययोजना कराव्यात, असा यामागील आशय आहे..World Cancer Day 2026: 'जागतिक कर्करोग दिना'निमित्त जाणून घ्या कर्करोगाची ही लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष."लठ्ठपणा हा कर्करोगासाठी एक महत्त्वाचा जोखीम घटक असून सध्या किमान १३ प्रकारच्या कर्करोगांशी त्याचा संबंध आढळून येतो. इन्शुलिन प्रतिरोधकात याला हातभार लावते. लठ्ठपणा आणि सहव्याधी असलेल्या व्यक्तीमध्ये ट्यूमर अधिक आक्रमक स्वरूपाचे आढळतात. त्यामुळे कर्करोगाचे उपचार अधिक गुंतागुंतीचे ठरतात. लठ्ठ व्यक्तींमध्ये केमोथेरपीद्वारे दिली जाणारी औषधे चरबीमध्ये साठून राहतात व कालांतराने हळूहळू शरीरातून बाहेर पडतात. त्यामुळे उपचारांची परिणामकारकता कमी होण्याची शक्यता असते. तसेच योग्य औषधांचे प्रमाण निश्चित करणेही अशा परिस्थितीत आव्हानात्मक ठरते," अशी माहिती कर्करोगतज्ज डॉ. मिनिष जैन यांनी दिली.."योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि वजनावर नियंत्रण ठेवल्यास भविष्यातील अनेक आजारांचा धोका कमी करता येतो," असा सल्लाही त्यांनी दिला."नियमित लसीकरण आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत लसीकरणाकडे प्रामुख्याने पोलिओ, गोवर यासारख्या बालपणी होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण म्हणून पाहिले जाते. मात्र, काही लसी कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासही मदत करतात. योग्यवेळी योग्य लस घेतल्यास भविष्यात कर्करोगाचा धोका कमी होऊ शकतो आणि दीर्घकाळ आरोग्य चांगले राहू शकते. भारतात अनेक कर्करोग दीर्घकाळ चालणाऱ्या संसर्गामुळे होतात. हे संसर्ग लसीकरणाद्वारे टाळता येऊ शकतात," अशी माहिती हेड अँड नेक कैन्सर सर्जन डॉ. राम पाटील यांनी दिली. तसेच 'एचपीव्ही' लस ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Stomach Cancer in Young Adults: तरुणांनाही वाढतोय पोटाच्या कर्करोगाचा धोका; चुकीच्या खाण्याचा फटका, रुग्णसंख्या ८ टक्क्यांपर्यंत वाढली .दरवर्षी १.३० लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांची नोंददंतरोगतज्ज्ञ डॉ. रेशम पाखमोडे म्हणाल्या, "भारतात दरवर्षी १.३० लाखांपेक्षा अधिक तोंडाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांची नोंद होते, तर ७५ हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू होतो. गुटखा, खैनी, पानातील तंबाखू, पान मसाला, नस तसेच तंबाखूयुक्त दात घासण्याची साधने बांसारखी धूरविरहित तंबाखू उत्पादने तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढवतात. तोंडाची योग्य काळजी न घेतल्यास तसेच फळे व भाज्यांचा आहार कमी असल्यास मुख कर्करोगाची शक्यता वाढते. दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ बरी न होणारी तोंडातील गाठ किंवा जखम, तोंडात किंवा जिभेवरील पांढरे किंवा लाल ठिपके, जिभेवर किंवा तोंडाच्या आत दुखणे, रक्तस्राव, अचानक एक किंवा अधिक दात हलू लागणे ही मुख कर्करोगाची लक्षणे असून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.".