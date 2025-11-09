Diabetes Can Be Prevented: मधुमेह टाळता येऊ शकतो! पण तुम्हाला पाळावे लागतील 'हे' नियम

Simple Health Rules to Control Blood Sugar Levels: नावातच "मधू' असलेला मधुमेह हा आजार एक गोड विष आहे. हे विष बेमालूमपणे माणसास केव्हा संपवते, हे त्या व्यक्तीस कळतच नाही. या मधुमेहास म्हणूनच slow posion असे म्हणतात. या आजाराच्या रुग्णांची जगात सर्वाधिक संख्या आपल्याच देशात आढळते. म्हणजेच आपला भारत देश मधुमेहाची जागतिक राजधानी आहे. वास्तविक पाहता पाश्चिमात्य संस्कृतीसोबतच पाश्चिमात्य विचारांचे डोळे बंद करून अनुकरण करण्याची आपणास लागलेली सवय यास कारणीभूत आहे..मधुमेहाचे प्रमुख कारण आनुवंशिकता असले, तरी आपल्या भारतात मधुमेह हा प्रामुख्याने तणावातून निर्माण होतो. मग हा तणाव मानसिक असेल, शारीरिक असेल, सामाजिक असेल किंवा आर्थिक असेल. परंतु व्यक्ती मधुमेही होण्याचे कारण आहे. स्ट्रेस (तणाव) आहे. मधुमेह झाल्यावर बरा करता येत नसेल पण होऊ नये म्हणून स्ट्रेस तर घालवता येणे सहज शक्य आहे. मनावरचा ताण हलका करण्यासाठी आपल्या छंदाना जोपासले पाहिजे. अशी कोणतीही कृती करा की ज्यामुळे आपले देहभान हरपून जाईल. मग ती पूजा असो, नामस्मरण असो किंवा अगदी आवडत्या नटीचा चित्रपट बघणे असो. परंतु त्या क्षणापुरता तुमचा तुम्हाला विसर पडायला हवा..Diabetes Breakthrough Discovery: आता रक्तातूनच समजणार डायबिटीजचा धोका; आयआयटी मुंबईतील संशोधकांचा शोध .मनासोबतच शरीराची काळजी घ्यावयाची असल्यास सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शरीराचे पोषण. म्हणजे वेळच्या वेळी व योग्य तो आहार. खुर्ची टेबलवर बसून जेवण न करता पारंपरिक पद्धतीने मांडी घालून करावे. आहार घेताना मौन व प्रसन्न वातावरण असावे. टी.व्ही. समोर मुळीच जेवू नये. जेवणानंतर लगेच झोपू नये. मांसाहार टाळून शक्यतो शाकाहार करावा. रोज सकाळी मोकळ्या हवेत सूर्योदयापूर्वी कमीत कमी तीन कि.मी. फिरावयास जावे. तरुणांनी कमीत कमी 30 मिनिटे शारीरिक व्यायाम करावा..ज्या व्यक्तीचे जवळचे नातेवाईक मधुमेही असतील तर त्यांनी आपल्या प्रत्येक वाढदिवसास रक्तशर्करा चाचणी करावी. जेवणानंतरची रक्तशर्करा पातळी 140m.g./d.i. एवढी होण्याची वाट न पाहता ती 120 m.g./d.i. हून अधिक होताच गोड पदार्थ वर्ज्य करावे व व्यायाम, योग, प्राणायाम आवर्जून सुरू करावा..PCOS and Pregnancy Diabetes: PCOS आणि गर्भधारणेतील मधुमेह होण्याच्या शक्यतेचा काय आहे संबंध? जाणून घ्या उपाययोजना.वरील बाबी अगदी साध्या सोप्या असल्या तरी त्याचा आपण अवलंब केल्यास मी आपणास प्रदीर्घ अनुभवातून हे सांगू शकतो की, आपण आपला भविष्यातील मधुमेह टाळू शकतात. ज्यांच्यात मधुमेहांची आनुवंशिकता असेल त्या व्यक्तीदेखील मधुमेह होण्याची शक्यता कमीत कमी 5 ते 10 वर्ष लांबवू शकतात. पुन्हा एकदा सांगतो हा जीव घेणारा मधुमेह झाल्यावर बरे करणे शक्य नसले तरी तो होऊ नये म्हणून काळजी घेणे तुमच्या हाती आहे.(सकाळ अर्काईव्हमधून).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.