- डॉ. मृदुल देशपांडे, MBBS, फंक्शनल मेडिसिन नूट्रिशनिस्टआज जगभरात मधुमेह हा 'लाइफस्टाइल डिसीज' म्हणून ओळखला जातो. एकदा मधुमेह झाला, की आयुष्यभर औषधं घ्यावी लागतात असा आपला समज आहे; पण फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर मधुमेह ही केवळ रक्तातील साखरेची समस्या नाही, तर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे, ज्याचं मूळ कारण आपल्या जीवनशैलीत दडलेलं आहे. त्यामुळे योग्य बदल करून डायबेटिस रिव्हर्स करणं पूर्ण शक्य आहे..मूळ कारण समजून घेणेमधुमेह म्हणजे शरीरात 'इन्सुलिन रेसिस्टन्स' निर्माण होणे, जो Hyperinsulinemiaमुळे (रक्तात इन्सुलिन जास्त) होतो. पेशींना इन्सुलिनचा योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, त्यामुळे रक्तातील साखर वाढत राहते. केवळ औषधं घेऊन रक्तातील साखर कमी करणे ही सिंप्टम मॅनेजमेंट पद्धत आहे. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये 'इन्सुलिन रेसिस्टन्स का वाढला?' यावर आपण लक्ष देतो..जीवनशैलीतील बदलआहारसुधारणाअतिरिक्त धान्ये, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइन्ड कार्बोहायड्रेट्स व अतिरिक्त साखरेचं सेवन कमी करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.नैसर्गिक, संपूर्ण अन्नपदार्थ (Whole foods) जसे की भाजीपाला, कडधान्ये, नट्स, बिया, आणि योग्य प्रमाणात प्रोटिन (1gm/kg body weight) आहारात घ्यावं.रक्तातील साखरेवर कमी परिणाम करणारे लो-ग्लायसेमिक इंडेक्स पदार्थ निवडणे फायदेशीर. .शारीरिक हालचालदररोज किमान ३०-४५ मिनिटं चालणं, व्यायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यामुळे पेशींची इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते.सतत बसून राहण्याची सवय बदलणं तितकंच महत्त्वाचं.झोप आणि तणाव नियंत्रणअपुरी झोप आणि क्रॉनिक स्ट्रेसमुळे कोर्टिसोल वाढतं, ज्यामुळे रक्तातील साखरही वाढते.ध्यान, योग, श्वसनक्रिया करून मानसिक स्थैर्य साधणं सुद्धा तितकच आवश्यक आहे. .मायक्रोन्यूट्रिएंट्समॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन D, ओमेगा-३ फॅटी एसिड्सची कमतरता डायबेटीस वाढवते. चाचण्या करून कमतरता भरून काढणं महत्त्वाचं आहे.डायबेटिस रिव्हर्सल म्हणजे आजार पूर्ण बरा होतो असं नाही; पण औषधांशिवाय नॉर्मल ब्लड शुगर लेव्हल राखता येणं. अनेक संशोधनांनी दाखवून दिलं आहे, की योग्य आहार, व्यायाम, वजन नियंत्रण आणि पोषणपूरक यामुळे HbA1c कमी होऊ शकतो, आणि औषधं हळूहळू कमी करून थांबवणं शक्य होतं..डायबेटीस हा नशिबातला आजार नाही, तर जीवनशैलीतील चुकांचा परिणाम आहे. आणि त्यामुळेच, योग्य जीवनशैली बदलून तो रिव्हर्स करणं शक्य आहे. औषधं घेत राहणं ही एकमेव वाट नाही, मूळ कारण शोधून त्यावर काम करणं ही खरी दीर्घकालीन उपाययोजना आहे..