मला गेल्या १५ वर्षांपासून मधुमेहाचा त्रास आहे. बरीच पथ्ये पाळतो, औषधेही घेतो, पण गेले काही दिवस साखर नियंत्रणात राहत नाही असे आढळले आहे. औषधे वाढवली पण फारसा फरक दिसत नाही. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार कदाचित इन्शुलिन सुरू करावे लागेल, असे दिसते. काही उपाय सुचवावा. कारण मला इंजेक्शनची फार भीती वाटते.- सुरेश खरे, मुंबईउत्तर - मधुमेह हा आजार फक्त साखर नियंत्रणात ठेवण्याने बरा होत नाही. तर उत्तरोत्तर औषधांची संख्या व मात्रा वाढून इन्शुलिनपर्यंत जाण्याची वेळ बहुतांशी रुग्णांवर येते. मधुमेहावर कार्य करण्यासाठी अग्नीचे कार्य सुधरवणे महत्त्वाचे आहे, असे आयुर्वेदात सांगितले आहे. यासाठी सर्वप्रथम संतुलनच्या शास्त्रोक्त पंचकर्मासाठी वेळ काढणे उपयुक्त ठरू शकेल. पंचकर्माने शरीरातील आम कमी झाला की इतर अवयवांबरोबरच यकृत व पॅनक्रियाज् या अवयवांचे कार्य व्यवस्थित होऊ लागते. त्यामुळे पचन सुधारून साखरेचे रक्तातील प्रमाण कमी होते. पंचकर्मानंतर आहार व आचरण यांची काळजी घेतली तर साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते. कार्ला येथे पंचकर्म केल्यानंतर इन्शुलिनची मात्रा कमी वा पूर्णपणे बंद होते असा अनुभव आहे. रोज नियमाने किमान अर्धा तास चालायला जाणे, सूर्यनमस्कार घालणे, १०-१५ मिनिटे उन्हात बसणे हे पचनासाठी उपयुक्त ठरू शकते. आयुर्वेदाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन प्रकृतीनुसार औषधोपचार सुरू करण्याचा उपयोग होऊ शकेल. .मी ५५ वर्षांची गृहिणी आहे. पावसाळ्यात मागच्या वर्षी पाय घसरून पडल्यामुळे माकडहाडाला इजा झाली. महिनाभर बरीच औषधे व बेड रेस्ट घेतली. त्यानंतर फार काम झाले तरच त्रास व्हायचा; परंतु पावसाळा सुरू झाल्यापासून रोज कंबरेत खालच्या ठिकाणी जास्त दुखते आहे. सतत वेदनाशामक गोळ्या घेण्याची माझी इच्छा नाही. कृपया उपाय सुचवावा.- रत्ना दाते, पुणेउत्तर - कुठलाही अपघात वा इजा झाली तर त्यानंतर शरीरात वातदोष वाढतो. त्यामुळे आयुर्वेदात अपघातानंतर वातशमनाचे उपाय करायला सांगितलेले आहे. पाठीच्या कण्यावर वरून खाली या दिशेत संतुलन कुंडलिनी सिद्ध तेलासारखे तेल नियमित लावणे सुरू करावे. तसेच ज्या ठिकाणी इजा झाली होती, तेथे संतुलन अभ्यंग सेसमी सिद्ध तेलात भिजवलेला कापसाचा बोळा दिवसातून एकदा किमान १५-२० मिनिटे ठेवावा. याचबरोबरीने वाताच्या संतुलनासाठी संतुलन वातबल गोळ्या, संतुलनच्या कॅल्सिसॅन गोळ्या व दशमूलारिष्ट घेणे उत्तम राहील. वैद्यांच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार सुरू करणे व वातशामक बस्त्या घेणे उत्तम राहील. गरज असल्यास संतुलन पंचकर्माद्वारे शरीरशुद्धी करून घेऊन पाठीच्या कण्यासाठी विशेष थेरपी घेणे उत्तम ठरेल.