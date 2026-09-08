कोरोना लसीमुळे कॅन्सर अन् हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलंय? नाना पटोलेंच्या दाव्यात किती तथ्य; खरं काय जाणून घ्या

काँग्रेसचे नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणानंतर कॅन्सर आणि हृदयविकाराच्या झटक्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव येथील कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी लसीकरणानंतर अचानक हार्ट अटॅकमुळे होणारे मृत्यू आणि कॅन्सरचं प्रमाण वाढल्याचं म्हटलं. तसंच, या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारच्या कोरोना व्यवस्थापन आणि लसीकरण धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, हा दावा कितपत खरा आहे आणि कोरोना लसीमुळे खरंच कॅन्सरचं आणि हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलं आहे का, त्याबद्दल जाणून घेऊया..कोविड लसीमुळे कर्करोग होतो का?आतापर्यंत झालेल्या संशोधनानुसार, कोविड-१९ लसीमुळे कर्करोग होतो किंवा कर्करोग वाढतो, याचा ठोस पुरावा मिळालेला नाही. तसेच, कर्करोगाचा उपचार झाल्यानंतर तो पुन्हा होण्याचा धोका लसीमुळे वाढतो, असेही सिद्ध झालेले नाही. अमेरिकेच्या नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटनुसार, कोविड लसीमुळे आपल्या DNAमध्ये कोणताही बदल होत नाही.लस घेतल्यानंतर काही लोकांच्या लिम्फ नोड्सना (लसिका ग्रंथींना) थोडी सूज येऊ शकते. ही सूज विशेषतः काखेत जाणवू शकते. त्यामुळे काही वेळा स्कॅनमध्ये ही सूज दिसल्याने कर्करोगाची शंका येऊ शकते. पण ही सूज अनेकदा लसीनंतर शरीराची नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते आणि त्याचा अर्थ कर्करोग झाला आहे, असा होत नाही..कोविड लसीमुळे हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो का?हार्ट अटॅक आणि मायोकार्डायटिस हे दोन वेगवेगळे आजार आहेत. हार्ट अटॅक साधारणपणे हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे होतो, तर मायोकार्डायटिस म्हणजे हृदयाच्या स्नायूंना आलेली सूज..विशेषतः काही पेशींना सूचना देणारा आरएनए कोविड लसींनंतर मायोकार्डायटिस आणि पेरिकार्डायटिसची दुर्मिळ प्रकरणे आढळली आहेत. हा धोका प्रामुख्याने किशोरवयीन आणि तरुण पुरुषांमध्ये, लसीकरणानंतर काही दिवसांत अधिक दिसून आला आहे.मात्र, याचा अर्थ कोविड लसीमुळे मोठ्या प्रमाणावर हार्ट अटॅकचे प्रमाण वाढले आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही..काय लक्षात ठेवावे?एखादा आजार लसीकरणानंतर वाढलेला दिसला म्हणून तो आजार लसीमुळेच झाला, असे सिद्ध होत नाही. वाढते वय, जीवनशैली, आधीपासून असलेले आजार, कोविड संसर्ग आणि महामारीदरम्यान उपचार घेण्यात झालेला विलंब यांसारखे अनेक घटक आरोग्यावर परिणाम करू शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.