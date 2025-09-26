Festival Diet Tips: सणासुदीच्या स्वादिष्ट मेजवानीतही राहा तंदुरुस्त! जाणून घ्या आहारतज्ज्ञांच्या या ३ सोप्या टिप्स

Healthy Festive Eating: श्रावण महिन्यापासून हिंदू धर्मातील सणांची सुरुवात होते. गणेशोत्सव संपल्यानंतर लगेचच नवरात्र चालू आहे. आणि आता खऱ्या अर्थाने सणांचा काळ सुरू झाला आहे. सण-उत्सव म्हटले की सर्वप्रथम मनात येते ते म्हणजे सणासुदीचा फराळ आणि इतर पंचपक्वान्न. तळलेले पदार्थ, गोडधोड मिठाई, नमकीन, स्नॅक्स आणि मित्रपरिवार व कुटुंबासोबतची भरगच्च मेजवानीचा आनंद हे तर ठरलेलेच असते..परंतु या सर्व स्वादिष्ट आणि तिखट पदार्थांचा आनंद घेत असताना आपल्या आरोग्याचे संतुलन कसे राखावे हा प्रश्न प्रत्येकाला पडतो. सणांच्या आनंदाच्या वातावरणात डाएट करण्याची कोणालाही इच्छा नसते, अशा परिस्थितीत दोन्ही गोष्टींचे संतुलन राखण्यासाठी डॉक्टरांनी काही टिप्स दिल्या आहेत, त्या जाणून घेऊया.मुंबईतील के.जे. सोमय्या हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरच्या डॉ. मोनल वेलांगी म्हणतात की, सणांच्या काळात थोडी मजा करणे आवश्यक आहे; परंतु योग्य नियोजन केल्यास आरोग्याचे नुकसान टाळता येते. त्यांनी यासाठी काही टिप्स दिल्या आहेत..Ganesh Festival Health Tips: गणेशोत्सवात गोडधोड खाऊनही स्वतःला हेल्दी आणि फिट ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो.रोगप्रतिकारशक्तीसाठी योग्य आहारसणांच्या काळात आनंदाचे वातावरण असते. त्यामुळे दिवसभर गोडधोड, तेलकट-तिखट पदार्थ खाणे, रात्री उशिरा झोपणे आणि दिवसभराच्या धावपळीमुळे खूप थकवा येतो. त्यामुळे आहारात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारे आणि शरीराला ऊर्जा देणारे पदार्थ समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश करा.- डाळी, दूध आणि सुकेमेवे यांमधील प्रथिने पोट अधिक काळ भरलेले ठेवतात.-संत्रे, बेरी आणि पालक यांसारखी फळे व भाज्या अँटिऑक्सिडंट्स पुरवतात, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.- सुकामेवा आणि बिया शरीराला पोषक चरबी पुरवतात.- दिवसभर उर्जा टिकवण्यासाठी पुरेसे पाणी, ताक किंवा नारळपाणी प्या..खाण्याच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवासण आणि उत्सवांच्या काळात आपल्याला काहीच भान नसते. आनंद आणि उत्साह भरपूर असतो. अशा वेळी अनेकदा खाण्यावर नियंत्रण राहत नाही. आरोग्यासाठी काही पदार्थांवर थेट बंदी घालणे आवश्यक नाही, परंतु तुम्ही हे पदार्थ प्रमाणात खाल्ले तर आरोग्याचा समतोल राखता येऊ शकतो. डॉक्टरांच्या मते:- गोड खाल्ल्यानंतर जेवणात फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास साखरेची पातळी लगेच वाढत नाही.- साखरेच्या ऐवजी गूळ वापरणे आणि पुन्हा वापरलेल्या तेलाऐवजी शेंगदाणा किंवा तांदळाच्या भूसीचे तेल वापरणे हे लाभदायक ठरते.- दिवसभरात एक वेळ गोडधोड किंवा तळलेले पदार्थ खाल्ले, तर इतर वेळी हलके, भाजी-पालेभाज्या व प्रथिनांनी भरलेले अन्न घ्या..Navratri 2025 Diet Plan: नवरात्रीच्या 9 दिवसांसाठी बनवा 'असा' डाएट प्लॅन, वजन होईल कमी .हुशारीने पर्याय निवडासणासुदीच्या वेळी जे अन्नपदार्थ बनवले जातात, किंवा बाहेरून आणले जातात ते आरोग्याच्या दृष्टीने बनलेले असतील याची काळजी घ्या.- तळलेल्या मोदकांऐवजी उकडीचे मोदक नारळ व गूळ घालून बनवा.- चकरी, समोसे हे तळण्याऐवजी बेक किंवा एअर-फ्राय करून खा.- बाजारातील तयार मिठाईऐवजी खजूर, सुकेमेवे व बिया घालून घरीच तयार केलेले लाडू खा.- मैद्याऐवजी नाचणी किंवा ओट्सचे पीठ वापरल्याने फायबर वाढते आणि पोट जास्त वेळ भरते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.