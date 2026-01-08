Simple Home Remedies: रोज रात्री जेवणानंतर पोट फुगतंय? सतत गॅसचा त्रास होतोय? आजपासून करा 'हे' सोपे उपाय

Gas and Bloating Problem Remedies: पूर्वीच्या काळात घरगुती, ताजे आणि साधे अन्न आहाराचा भाग होता. मात्र आजच्या धकाधकीच्या जीवनात रेडिमेट, फास्ट फूड, पॅकेज्ड स्नॅक्स पदार्थ अधिक प्रमाणात खाल्ले जातात..अशा अन्नामुळे पचनसंस्थेवर ताण येतो. अनेकजण मद्यपान, सिगारेट, अनियमित जेवणाच्या वेळा आणि सतत एकाच ठिकाणी बसून काम केल्यामुळे पोटातून नैसर्गिक पचनक्रिया मंदावते. परिणामी गॅस, अपचन, ढेकर आणि पोट फुगण्यासारख्या तक्रारी सुरू होतात. आयुर्वेद तज्ज्ञांच्या मते, संध्याकाळी किंवा रात्री गॅस वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे वातदोषाचा असंतुलन. विशेषतः दिवसभर चुकीच्या सवयीमुळे त्याचा थेट परिणाम संध्याकाळी पचनावर दिसून येतो..Bangalore Viral Post: हेल्मेट बनले ‘AI पोलीस’! बेंगळुरूच्या ट्रॅफिक कंटाळलेल्या इंजिनिअर ने तयार केले स्मार्ट हेल्मेट.गॅस वाढण्यामागची करणे कोणती?- दिवसभर जास्त प्रमाणात चहा, कॉफी पिणे- खूप घाईघाईने किंवा जास्त प्रमाणात जेवण करणे- जेवणानंतर लगेच झोपणे किंवा हालचाल न करणे- हरभरा, वाटाणे, राजमा, थंड पदार्थ, गोड व थंड पेये जास्त प्रमाणात घेणे.घरगुती उपायजेवणानंतर बडीशेप-खडीसाखर घ्याथोडीशी बडीशेप आणि खडीसाखर चघळल्याने पचन सुधारते. त्यामुळे पोटात साचलेला वायू कमी होण्यास मदत होते आणि तोंडालाही ताजेपणा येतो.दुपारच्या जेवणानंतर ताक प्याताक पचनासाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जाते. ते पोटातील उष्णता संतुलित ठेवते आणि अन्न पचण्यास मदत करते. विशेषतः जळजळ, आंबट ढेकर किंवा जडपणा जाणवत असेल तर ताक फायदेशीर ठरते..Career Options After Degree: डिग्री मिळाली… आता पुढे नेमकं काय? पाहा करिअरचे पर्याय.थंड पाणी टाळाफ्रिजमधले खूप थंड पाणी पचनसंस्थेला धक्का देऊ शकते. शक्य असल्यास माठातील किंवा साधे थंड पाणी प्या. असे पाणी शरीराला सहज स्वीकारता येते आणि पचनक्रियेत अडथळा येत नाही.रात्री हळदीचे कोमट दूध घ्याझोपण्यापूर्वी कोमट दुधात चिमूटभर हळद घालून प्यायल्यास पचन सुधारते. रात्रीचे अन्न नीट पचण्यास मदत होते आणि गॅस, ब्लोटिंग कमी होण्यास हातभार लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.