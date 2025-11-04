Dry Eye Risk in Youth: डिजिटल युगात डोळ्यांवर येणाऱ्या ताणामुळे तरुणाईंला 'Dry Eye'चा धोका! शरीरात हे बदल दिसताच करा पुढील उपाय

Health News Marathi: आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब आणि संगणक या गॅजेट्सचा वापर तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. शिक्षण, नोकरी, मनोरंजन आणि सोशल मीडियाच्या सततच्या वापरामुळे अनेक तरुण-तरूणी दररोज तासन्तास स्क्रीनकडे पाहत असतात. मात्र, या सवयींमुळे तरूणाईंच्या डोळ्यांवर गॅजेट्सचा ताण येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ड्राय आय सिंड्रोम म्हणजेच, डोळ्यांचा कोरडेपणा ही समस्या झपाट्याने वाढत आहे..काय आहे ड्राय आईज ?ठेवतो आणि धूळ किंवा सूक्ष्माजिवांपासून संरक्षण करतो. मात्र, स्क्रीनकडे डोळ्यांमध्ये नैसर्गिकरीत्या अश्रूचे एक थर असतो जो डोळ्यांना ओलसर दीर्घकाळ पाहिल्याने पापण्या लवण्याची वारंवारता कमी होते. त्यामुळे, अश्रूचे बाष्पीभवन वाढते आणि डोळे कोरडे पडतात.तरुणांमध्ये वाढती प्रवृत्तीपूर्वी ही समस्या मुख्यतः वृद्धांमध्ये दिसायची. परंतु, आता १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांमध्येही तिचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. दररोज ६ ते ८ तासांपेक्षा जास्त वेळ मोबाईल किंवा संगणकाच्या स्क्रीनवर घालवणारे विद्यार्थी, आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि गेमिंग करणारे युवक विशेषतः या समस्येच्या विळख्यात सापडत आहेत. (Health News).ड्राय आयची लक्षणेडोळ्यांमध्ये खाज, जळजळ जाणवणेडोळ्यांत लालसरपणा येणेदृष्टि धूसर होणेप्रकाशाची संवेदनशीलता वाढणेदीर्घकाळ वाचन किंवा स्क्रीनकडेपाहणे अवघड जाणे.उपाय आणि काळजीप्रत्येक २० मिनिटांनी स्क्रीनपासून नजर हटवून २० फूट दूर असलेल्यावस्तूकडे २० सेकंद पाहावे.स्क्रीनचा प्रकाश डोळ्यांच्या पातळीवर ठेवावा आणि तेज कमी करावे.पुरेसे पाणी पिणे, फळे व भाज्या आहारात समाविष्ट करणे.झोपेपूर्वी मोबाईल किंवा लॅपटॉपचा वापर टाळावा..डोळ्याच्या पृष्ठभागावर (कॉर्निया आणि कंजंक्टिव्हा) सतत एक बारीक अश्रूचा थर असतो. हा थर डोळ्यांना ओलावा, स्वच्छता आणि संरक्षण देतो. जेव्हा हा अश्रूथर नीट तयार होत नाही किंवा लवकर बाष्पीभवन होतो, तेव्हा डोळे कोरडे पडतात. कोविड काळानंतर ऑनलाईन शिक्षण आणि वर्क फ्रॉम होम संस्कृतीमुळे स्क्रीन टाइम दुपटीने वाढला. त्याचबरोबर, झोपेची कमतरता, वातानुकूलित खोल्यांमधील राहणीमान आणि पाण्याचे अपुरे सेवन हे घटकही डोळे कोरडे व्हायला कारणीभूत ठरत आहेत.- डॉ. विरल शाह, नियाक्षी आय हॉस्पिटल.ड्राय आईजमुळे शरीरात काय घडते?अश्रूचे उत्पादन कमी होतेअश्रू तयार करणाऱ्या लॅक्रिमल ग्रंथींचं कार्य कमी होतं. हे वय वाढणे, हार्मोन्समधील बदल (विशेषतः महिलांमध्ये), काही औषधे (अँटीहिस्टामिन्स, अँटीडिप्रेसंट्स) किंवा ऑटोइम्यून आजार यांमुळे होऊ शकतं.अश्रूचे बाष्पीभवन वाढतेडोळ्यांच्या कडेला असलेल्या मीबोमियन ग्रंथी तेलसदृश पदार्थ तयार करतात जो अश्रूना लवकर बाष्पीभवन होऊ देत नाही. या ग्रंथी बंद झाल्या किंवा नीट कार्य केलं नाही तर डोळ्यातील ओलावा पटकन आटतो..पिटपिटण्याचे प्रमाण घटतेस्क्रीन वापरताना पिटपिटण्याची गती १५-२० वेळा, मिनिटावरून ५-७ वेळा, मिनिटावर येते. त्यामुळे, अश्रूचा थर योग्य रीतीने पसरत नाही.इन्फ्लमेशनसतत कोरडेपणामुळे डोळ्यांच्या पेशींमध्ये सूज, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि साइटोकाइन्सचे स्रवण वाढते. त्यामुळे, दाहक चक्र सुरू होतं, त्यामुळे, समस्या आणखी वाढत जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.