Parenting Mobile Addiction : मूल रडतंय म्हणून हातात मोबाईल देताय? सावधान! 'डिजिटल पॅसिफायर'ची ही सवय मुलांच्या मेंदूवर करतेय गंभीर परिणाम

आजच्या डिजिटल युगात लहान मूल रडायला लागले, हट्ट करू लागले किंवा चिडचिड करत असेल, तर अनेक पालक त्याला शांत करण्यासाठी तात्काळ हातात स्मार्टफोन किंवा टॅबलेट देतात. तात्पुरत्या स्वरूपात हा उपाय सोपा वाटत असला, तरी तो मुलांच्या मेंदूच्या विकासावर अत्यंत घातक परिणाम करत असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. बालरोगतज्ज्ञ या सवयीला 'डिजिटल पॅसिफायर' (Digital Pacifier) असे म्हणतात..मेंदूच्या विकासावर आणि भावनांवर होणारा परिणामबंगळुरूतील मदरहूड हॉस्पिटल्सचे सल्लागार बालरोग व नवजात शिशु तज्ज्ञ डॉ. आलोक कुमार एम. के. यांनी आरोग्यविषयक विशेष लेखात या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. लहान मुले राग, दुःख किंवा निराशा या भावना स्वतःहून हाताळू शकत नाहीत. जेव्हा पालक जवळ जाऊन त्यांची समजूत काढतात, तेव्हा भावना हाताळण्यासाठी मेंदूत आवश्यक असणारे न्यूरल कनेक्शन (Neuronal Connections) तयार होतात..Tiruchendur Soorasamharam 2026 : समुद्रकिनाऱ्यावर लाखोंचा जनसागर, ४,१०० पोलिसांचा कडेकोट पहारा! दक्षिण भारतातील 'या' प्रसिद्ध मंदिरात रंगला ऐतिहासिक सोहळा.मात्र, मूल अस्वस्थ होताच हातात फोन दिल्यास स्क्रीनवरील चमकदार रंग आणि वेगवान दृश्यांमुळे त्याचे लक्ष फक्त विचलित होते; पण मूळ भावना तशीच दाबली जाते. यामुळे मुले छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून (खेळात हरणे, रांगेत थांबणे किंवा 'नाही' ऐकणे) अतिसंवेदनशील होतात. मोठेपणी अशी मुले भावना व्यक्त करू शकत नाहीत आणि त्यांना 'अँझायटी डिसऑर्डर' (Anxiety Disorder) तसेच स्क्रीनच्या आहारी जाण्याची समस्या उद्भवू शकते..शारीरिक हालचाल मंदावते, झोप आणि पचनावर परिणामअस्वस्थ किंवा चंचल असताना मुलांनी धावणे, उड्या मारणे आणि खेळणे गरजेचे असते, ज्यामुळे शरीरातील तणावाचे हार्मोन्स बाहेर पडतात. परंतु, बाहेर खेळण्याऐवजी मुले मोबाईलवर बसून राहिल्यास शरीरातील ऊर्जा साचून राहते. परिणामी मुलांमध्ये अस्वस्थता वाढणे, झोप बिघडणे, पचनाच्या तक्रारी, स्नायू कमकुवत होणे आणि लठ्ठपणा वाढणे असे गंभीर त्रास सुरू होतात..Bollywood Sad News : "ती जाणार नाही असं वाटलं होतं..."; लाडक्या मुलीच्या कॅन्सर निधनानंतर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा अश्रूंचा बांध फुटला!.पालकांनी नेमके काय करावे?डॉ. आलोक कुमार यांनी पालकांना गॅझेट्स पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी योग्य सवय लावण्याचा सल्ला दिला आहे:भावनांचा संबंध तोडा: मूल रडत असताना किंवा रागात असताना त्याला शांत करण्यासाठी कधीही फोन देऊ नका. स्क्रीन टाइम हा दैनंदिन वेळापत्रकाचा एक ठराविक भाग असावा, शांत करण्याचे साधन नाही.संवाद आणि धीर: मूल अस्वस्थ असताना शांतपणे त्याच्याशी बोला, त्याला मिठी मारा, प्यायला पाणी द्या आणि दीर्घ श्वास घेण्यास शिकवा.सुरुवातीचा विरोध सहन करा: फोन देण्याची सवय मोडताना सुरुवातीला मूल जास्त जोरात रडू शकते; पण पालकांनी संयम ठेवल्यास मूल स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण मिळवायला शिकते..(टीप : ही माहिती बालरोगतज्ज्ञांच्या वैद्यकीय मार्गदर्शनावर आधारित आहे. मुलांच्या वर्तनात किंवा आरोग्यात गंभीर बदल जाणवल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.