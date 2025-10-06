Natural Cough Relief for Children: धोकादायक कफ सिरप नकोच..! लहान मुलांना खोकला झाल्यावर 'हा' रामबाण उपाय करा

लहान मुलांच्या खोकल्यावर घरगुती उपायांचा वापर करणे सुरक्षित आणि प्रभावी आहे. नैसर्गिक घटकांपासून बनवलेले उपाय मुलांच्या गळ्यातील खवखव कमी करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. हे उपाय रासायनिक दुष्परिणामांपासून मुक्त असून, मुलांच्या संवेदनशील शरीरासाठी योग्य आहेत..safe alternatives to cough syrup : बदलत्या वातावरणात लहान मुलांना होणारा खोकला हा पालकांसाठी काळजीचा विषय असतो. तसेच आजकाल कफ सिरपमुळे मुलांचा मृत्यू होत असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत आहे. यामुळे रासायनिक कफ सिरप ऐवजी नैसर्गिक गोष्टी लक्ष देणे गरजेचे आहे. पालकांनी घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून काढा बनवल्यास लहान मुलांचा खोकला कमी करता येतो. यामुळे लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. तसेच हा काढा एक वर्षावरील मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. हा काढा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .विड्याच्या पानांचा काढा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यविड्याचे पानंपाणीगूळ.काढा बनवण्याची पद्धतविड्याच्या पानांचा घरीच काढा बनवण्यासाठी सर्वात आधी ३ ते ४ विड्याचे पान स्वच्छ धुवावे. नंतर बारीक तुकडे करून खलबत्यात बारीक करून घ्यावे. नंतर एका भांड्यात एक ग्लास पाणी घ्या आणि गॅसवर गरम करायला ठेवावे. त्यात बारीक केलेले विड्याचे पान आणि थोडा गूळ टाका. नंतर ५ मिनिटे चांगले उकळू द्या. नंतर गाळून प्यायला द्यावंय. .किती वर्षाच्या मुलांना द्यावाएक वर्षाच्या बाळाला किंवा त्यातील बाळाला या पानाचा काढा देवू नका.हा काढा २ वर्षानंतरच्या मुलांनाच द्यावा.प्रेग्नेंट स्त्रीने विड्याचे पान किंवा त्याच काढा घेवू नये..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.