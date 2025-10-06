आरोग्य

Natural Cough Relief for Children: धोकादायक कफ सिरप नकोच..! लहान मुलांना खोकला झाल्यावर 'हा' रामबाण उपाय करा

natural cough syrup children: जर लहान मुलांना बदलत्या वातावरणामुळे खोकला झाला असेल तर कफ सिरपला पर्याय म्हणून घरच्या घरी काढा बनवू शकता. यामुळे लहान मुलांना लगेच आराम मिळेल.
natural cough syrup children

natural cough syrup children

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

लहान मुलांच्या खोकल्यावर घरगुती उपायांचा वापर करणे सुरक्षित आणि प्रभावी आहे. नैसर्गिक घटकांपासून बनवलेले उपाय मुलांच्या गळ्यातील खवखव कमी करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. हे उपाय रासायनिक दुष्परिणामांपासून मुक्त असून, मुलांच्या संवेदनशील शरीरासाठी योग्य आहेत.

safe alternatives to cough syrup : बदलत्या वातावरणात लहान मुलांना होणारा खोकला हा पालकांसाठी काळजीचा विषय असतो. तसेच आजकाल कफ सिरपमुळे मुलांचा मृत्यू होत असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत आहे. यामुळे रासायनिक कफ सिरप ऐवजी नैसर्गिक गोष्टी लक्ष देणे गरजेचे आहे. पालकांनी घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून काढा बनवल्यास लहान मुलांचा खोकला कमी करता येतो. यामुळे लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. तसेच हा काढा एक वर्षावरील मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. हा काढा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
child health
child health tips
Child Care
Remedies
health
Home
Healthcare
Ayurvedic remedies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com