Diwali 2025: दिवाळीत दमा अन् सीओपीडीचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर

Diwali 2025 brings joy but also smog risks for asthma and COPD patients: दिवाळी हा आनंदाचा सण आहे. दिवे, फराळ आणि फटाक्यांशिवाय दिवाळी अपुर्णच वाटते. दुसरीकडे या फटाक्यांमुळे प्रदूषण वाढते. फटाक्यांमधून निघणारा धूर, वायू आणि बारीक कण पीएम 2.5 आणि पीएम 10 सर्व वयोगटातील लोकांसाठी खूप धोकादायक आहेत. याचा डोळे, चेहरा, फुफ्फुसे आणि एकूण आरोग्यावर खोलवर परिणाम होतो. ज्या लोकांना दमा आणि सीओपीडीचा त्रास असतो त्यांनी दिवाळीत कोणती काळजी घ्यावी याबाबत फुफ्फुसरोगतज्ज्ञ यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. .दम्याच्या रुग्णांनी काय करावे आणि काय करू नये?फटाके फोडल्याने हवेत हानिकारक वायू आणि बेरियम, कॅडमियम, सोडियम, पारा, नायट्रेट आणि नायट्रेट सारखे विषारी घटक बाहेर पडतात. यामुळे वायू प्रदूषणात प्रचंड वाढ होते. या फटाक्यांमधून बाहेर पडणारे सूक्ष्म कण फुफ्फुसावर परिणाम करतात. यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होणे, खोकला होणे, छातीत जडपणा जाणवणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. दम्याचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी गर्दीच्या ठिकाणी मास्क लावून जावे. .दिवाळीच्या रात्री फटाके फोडले जात असताना घरातच राहा आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी घराबाहेर पडणे टाळा, कारण या दोन वेळी प्रदूषणाची पातळी सर्वाधिक असते. जर तुम्हाला महत्वाचे काम असेल तरच घराबाहेर पडा. N95 किंवा N99 मास्क घाला. फटाके जाळणे टाळाफटाक्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या रसायनांमुळे दमा आणि अॅलर्जीची स्थिती वाढू शकते. नाकात बारीक कण जास्त काळ राहू शकतात. ज्यामुळे अॅलर्जीक राहिनाइटिस, दमा आणि ब्राँकायटिसचे झटके येतात आणि श्वास घेण्यास त्रास होतो..Diwali 2025: दिवाळीत पाण्यावरचे दिवे मुलांसाठी धोकादायक, डॉक्टरांनी नेमकं काय सांगितले?.योग्य आहारदिवाळीत संतुलित आणि निरोगी आहार घ्यावा. आहारात फळे आणि भाज्या खाल्ल्याने दमा आणि अॅलर्जीचा धोका कमी होतो. भरपूर पाणी प्यावे. .धुळीच्या संपर्कात आल्यास काय करावे?जर तुम्ही चुकून धूळीच्या संपर्क आला तर ताबडतोब काळजी घ्या. कोमट पाणी प्या आणि तुमचा घसा ओला ठेवा. वाफेच्या इनहेलेशनमुळे श्वसनमार्गातील कण बाहेर पडण्यास मदत होते. जर तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, छातीत दुखत असेल किंवा जास्त खोकला येत असेल तर आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घ्या. तसेच श्वसनाचा त्रास होऊ नये म्हणून वाफ घ्यावी. .औषधांची काळजी घ्यादमा आणि श्वसनाच्या आजाराच्या रुग्णांनी त्यांच्या डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे नियमितपणे आणि पूर्णपणे औषधे घ्यावी, कारण दिवाळीत प्रदुषणचे प्रमाण वाढते.