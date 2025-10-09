Diwali 2025 Health Tips: दिवाळी फराळ खाऊनही राहाल फिट, आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी दिल्या 5 टिप्स

दिवाळी जवळ आली आहे. अनेक घरांमध्ये फराळाची तयारी देखील सुरू झाली आहे. दिवळीत गोड आणि तेलकट ,मसालेदार पदार्थ खाण्यात येतात. पण आरोग्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. याबाबत प्रसिद्धत आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी काही खास टिप्स दिल्या आहेत. ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात तुम्ही फिट आणि हेल्दी राहू शकता .तुळशीचा चहा ऋजुता यांच्या मते सणासुदीच्या काळात निरोगी राहण्यासाठी तुळशीचा चहा पिणे फायदेशीर असतो असे सांगितले आहे. तुळशीचे पानं आणि आले पाण्यात उकळावे आणि सेवन करावे. यामुळे सर्दी-खोकला देखील कमी होतो. .फळे आहार तज्ज्ञांच्या मते फळे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. फळांमध्ये शरीराला आवश्यक असे पोषक घटक असतात. रसाळ फळांमुळे डिहायड्रेशन होत नाही. तुम्ही फळांचा चाट देखील खाऊ शकता. .कॅलरीज्ऋजुता यांच्या मते शरीरात कॅलरीज योग्य प्रमाणात असावे. तसेच व्यायाम करणे देखील गरजेचे आहे. शरीरात पोषक घटकांचे प्रमाण कमी असेल तर लठ्ठपणा वाढू शकतो. यामुळे आहार हा समतोल असावा. .ऋतू बदलताना योग्य आहार घेणेसध्या वातावरणात बदल दिसून येत आहे. सकाळी ऊन आणि संध्याकाळी पाऊस पडतो. याचा शरीरावर परिणाम होतो. यामुळे दिवसाची सुरूवात सुक्यामेव्याने करावी असा सल्ला दिवेकर देतात. तसेच वेळेवर सकाळी नाश्ता करावा. तसेच दुपारचे जेवण हे ऋतूनुसार जुळवून घ्यावे. हिवाळ्यात थेपला,भाकरी तर उन्हाळा सुरू होताच भातावर आधारित पदार्थ आणि ताजेतवाने सरबते अधिक घ्यावे. रात्रीच्या जेवणात हलके आणि पचनास सुलभ असे पदार्थ खावे. .निसर्गाच्या इच्छेनुसार खाणे रुजुता दिवेकर स्पष्ट करतात की पोषणाचे खरे सार केवळ आपण काय खातो यातच नाही तर आपण ते कसे आणि केव्हा खातो यावरही अवलंबून असते. पुढे सांगतात की "योग्य संयोजन, वेळ आणि प्रमाण विचारात न घेता, केवळ त्यांच्या फायद्यांच्या लोभाने पोषक तत्वांनी समृद्ध पदार्थ खाल्ल्याने पदार्थ कितीही पौष्टिक असले तरीही, पचन आणि उत्सर्जन अकार्यक्षम होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.