फराळाचा 'माइंडफुल' आस्वाद

डॉ. मृदुल देशपांडे - दिवाळी म्हटलं की गंध, रंग, आनंद आणि अर्थातच फराळ. चकल्या, करंज्या, लाडू आणि शंकरपाळ्यांचा सुवास घरभर दरवळतो. सण म्हणजे उत्साहाचं प्रतीक; पण त्याचवेळी शरीरासाठी एक आव्हानही. कारण या दिवसांत आपली खाण्याची लय (eating pattern), झोप, आणि शरीराची अंतर्गत रासायनिक ताळमेळ (metabolic hormony) थोडी विस्कळित होते. फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं, तर दिवाळीचा काळ म्हणजे सजगतेने खाण्याची एक उत्तम संधी असते..'माइंडफुल इटिंग' म्हणजे काय?'माइंडफुल इटिंग' म्हणजे खाण्याच्या प्रत्येक घासात 'जागरूकता' आणणं. म्हणजेच अन्नाच्या चवीकडे, वासाकडे, टेक्शरकडे आणि शरीराच्या प्रतिसादाकडे लक्ष देणं. आपण खरंच भुकेमुळे खातोय की सवयीने, भावनेने - हे ओळखणं हाच पहिला टप्पा.फंक्शनल मेडिसिन सांगतं की, आपल्या शरीराचं पचन आणि मेटाबोलिझम हे 'पॅरासिंपथेटिक' म्हणजे शांत अवस्थेत उत्तमरीत्या कार्य करतं. म्हणजेच, आपण हळू, निवांत आणि आनंदाने खाल्लं, तरच शरीर ते अन्न नीट पचवून ऊर्जा व पोषक द्रव्यांमध्ये रूपांतरित करू शकतं..दिवाळीतील पालन१ फराळ हातानं बनवा आणि प्रमाणात खा : घरचा फराळ नेहमी चांगला; पण 'घरचं आहे' म्हणून अमर्याद खाणं टाळा. तुमचं शरीर पोट भरल्यावर सिग्नल देतं, तो ऐका.२ प्रत्येक घासाचा आस्वाद घ्या : मोबाइल, टीव्ही बाजूला ठेवा. खाण्याच्या वेळी फक्त खाण्यावर लक्ष केंद्रित करा.३ हायड्रेशन विसरू नका : भरपूर पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स घ्या. पोट त्यामुळे भरेल व नंतर कमी खाल्लं जाईल. गरम पाणी, हर्बल टी किंवा कोकम आगळ उपयोगी ठरेल.४ झोपेची लय राखा (Circadian Rhythm) : झोपेचा अभाव म्हणजे वाढलेलं कॉर्टिसोल, जे साखर व तुपकट पदार्थांची लालसा वाढवतं. योग्य झोप हेच सर्वोत्तम डिटॉक्स आहे.५ लिव्हरची काळजी घ्या : तळलेले पदार्थ आणि मिठाई यामुळे लिव्हरवर भार येतो. त्यामुळे आहारात भाज्या, हळद, आले, लिंबू व हंग कर्ड (चक्का) यांचा समावेश करा, हे नैसर्गिक डिटॉक्स सपोर्ट करतात.६ मनाची भूक ओळखा (Emotional eating) : कधी कधी आपण तणाव, आनंद किंवा एकटेपणातून खातो. शरीराची नव्हे तर मनाची भूक भागवायची असेल, तर भरपूर पाणी प्या किंवा थोडं सॉल्ट-वॉटर ही पिऊ शकता. यामुळे क्रेव्हिंग्ज निघून जाण्यात मदत होते..प्रत्येक व्यक्तीचं शरीर वेगळं आहे. कोणाचं पचन चांगलं, कोणाचं हळू, त्यामुळे एकच स्ट्रेस किंवा गिल्टमध्ये खाण्यात काहीच अर्थ नाही. त्याचा उलट परिणाम होतो. फराळाचा आनंद घ्या, जेवणासोबतच शक्यतो फराळ करा; पण सजगतेने. कारण 'आरोग्य' म्हणजे फक्त काय खाल्लं हे नव्हे, तर कसं खाल्लं हेही तितकंच महत्त्वाचं.दिवाळी ही फक्त प्रकाशाची नव्हे, तर शरीर-मन जागरूकतेचीही पर्वणी ठरू शकते, जर आपण खाणं माइंडफुल केलं, तर..