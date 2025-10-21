आरोग्य

फराळाचा 'माइंडफुल' आस्वाद

दिवाळीचा आनंद आणि फराळ शरीराची खाण्याची लय आणि अंतर्गत रासायनिक ताळमेळ (Metabolic Harmony) विस्कळीत करत असल्याने या सणाच्या काळात सजगतेने खाणे (Mindful Eating) आवश्यक आहे.
दिवाळी म्हटलं की गंध, रंग, आनंद आणि अर्थातच फराळ. चकल्या, करंज्या, लाडू आणि शंकरपाळ्यांचा सुवास घरभर दरवळतो. सण म्हणजे उत्साहाचं प्रतीक; पण त्याचवेळी शरीरासाठी एक आव्हानही. कारण या दिवसांत आपली खाण्याची लय (eating pattern), झोप, आणि शरीराची अंतर्गत रासायनिक ताळमेळ (metabolic hormony) थोडी विस्कळित होते. फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं, तर दिवाळीचा काळ म्हणजे सजगतेने खाण्याची एक उत्तम संधी असते.

