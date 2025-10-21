आरोग्य

Healthy Diwali Faral Tips: आरोग्याचा समतोल राखत अनुभवा गोडवा; दिवाळी फराळावर ताव मारताना सांभाळून

Healthy Diwali 2025: दिवाळीचा गोडवा अनुभवताना आरोग्याचाही समतोल राखा — सणासुदीचा फराळ guilt-free पद्धतीने कसा एन्जॉय करावा ते जाणून घ्या!
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिवाळी म्हटली, की घराघरांत गोडधोडाच्या पदार्थांची रेलचेल असते. विविध फराळाच्या स्वादामागे लपलेल्या कॅलरी आणि साखरेचा सापळा आरोग्याचा समतोल बिघडवू शकतो. त्यामुळे पदार्थांमध्ये साधारणतः किती कॅलरी आहेत, आपल्याला किती गरजेच्या आहेत, हे पाहूनच फराळावर ताव मारावा, असे आवाहन आहारतज्ज्ञांनी केले आहे.

