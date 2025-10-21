Healthy Diwali Faral Tips: आरोग्याचा समतोल राखत अनुभवा गोडवा; दिवाळी फराळावर ताव मारताना सांभाळून

दिवाळी म्हटली, की घराघरांत गोडधोडाच्या पदार्थांची रेलचेल असते. विविध फराळाच्या स्वादामागे लपलेल्या कॅलरी आणि साखरेचा सापळा आरोग्याचा समतोल बिघडवू शकतो. त्यामुळे पदार्थांमध्ये साधारणतः किती कॅलरी आहेत, आपल्याला किती गरजेच्या आहेत, हे पाहूनच फराळावर ताव मारावा, असे आवाहन आहारतज्ज्ञांनी केले आहे..दिवाळीत अनेकजण नेहमीपेक्षा जास्त खातात. त्यामुळे वजन वाढणे, तसेच ज्यांना मधुमेह आहे, त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. परिणामी फराळाचा अतिरेक मधुमेह, स्थूलता आणि काही प्रमाणात कोलेस्टेरॉलही वाढवू शकतो. शरीराला दररोज लागणाऱ्या कॅलरींचे प्रमाण वय, लिंग आणि शारीरिक हालचालीवर अवलंबून असते. साधारणपणे प्रौढ परुषांना दिवसाला दोन हजार आणि महिलांना एक हजार ८०० कॅलरींची गरज भासते. नियमित व्यायाम करणारे किंवा मेहनतीचे काम करणाऱ्यांनाही तीन हजार कॅलरींपर्यंत गरज असू शकते..फराळातील पदार्थांमध्ये कॅलरींचा साठा असतो. एका लाडूत साधारण १५० ते २००, करंजी २५०, तर शंकरपाळे १०० ते १२० कॅलरी असतात. फराळाच्या एका प्लेटमध्ये सुमारे हजार कॅलरी मिळतात. रोजच्या आहारात हे पदार्थ अधिक प्रमाणात घेतले आणि पुरेसा व्यायाम केला नाही, तर कॅलरी शरीरात फॅटच्या स्वरूपात साठू शकतात, त्याने वजन वाढते. साधारण १५ ते २० मिनिटे वेगाने चालल्यास १०० कॅलरी जाळल्या जातात. चालणे किंवा व्यायाम केल्याने शरीराची अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होते आणि वजन वाढण्याचा धोका कमी होतो..दिवाळी फराळात साखरेऐवजी गूळ, खजूर, मनुका यांसारख्या नैसर्गिक गोड पदार्थांचा वापर करा. तळलेले पदार्थ कमी करा, भाजून खा. ओव्हनमध्ये किंवा एअरफ्रायरमध्ये भाजून खा. फराळात तीळ, शेंगदाणे, बदाम, काजू, अक्रोड यांसारखे हेल्दी फॅट्स आणि प्रथिनांचे उत्कृष्ट स्रोत असलेल्या पौष्टिक घटकांचा समावेश करा. तुम्हाला मधुमेह, कोलेस्टेरॉल किंवा इतर आरोग्याच्या समस्या असतील, तर फराळ तयार करण्यापूर्वी आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.- सुप्रीती दीक्षित, आहारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.