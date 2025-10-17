शुभ दीपलवाली

श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे दीपावली हा भारतीयांचा सर्वांत महत्त्वाचा सण. भारतीय व्यक्ती जगाच्या पाठीवर कुठेही असली तरी तिला दीपावलीचा विसर पडत नाही. भारतात तर दीपावलीचे वेध दसऱ्याच्या आधीपासून लागतात, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये..भारतीय परंपरा द्वैत न मानता एकात्मतेत विश्र्वास ठेवते. म्हणूनच दैनंदिन जीवन असो, एखाद्या कुटुंबापुरते मर्यादित प्रसंग असोत किंवा सामाजिक,आध्यात्मिक, धार्मिक उत्सव असोत, या सगळ्यांचे लक्ष्य एकच असते. ते म्हणजे मनुष्याला पूर्ण सुख मिळण्यासाठी आरोग्य, ऐश्र्वर्य, आत्मसमाधान व तेज या गोष्टी मिळवणे.या सर्व उत्सवांचे विज्ञान शोधण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत. आत्तापर्यंत एक गोष्ट निश्र्चित आहे की या सर्व उत्सवांमागे काही तरी विज्ञान दडलेले आहे. काही संस्कारांचे, काही उत्सवांचे विज्ञान लक्षात आलेआहे, त्यावरून हा केवळ देवधर्माचा प्रकार आहे एवढ्यावर न थांबता चिकित्सक बुद्धीने जास्त संशोधन केले जाईल तेव्हा त्यामागचे विज्ञान उलगडत जाईल. खरे म्हणजे, मन भरकटत न ठेवता त्याला एका विशिष्ट उद्देशाने नेणे, त्याला विशिष्ट दिशेने वळण लावणे, एकट्याने कधीही सुखी होता येत नाही हे समजून कुटुंब, मित्रमंडळी व समाजाला बरोबर घेऊन सर्वांनी एकत्रितपणे वाटचाल करावी..भौतिक विश्र्व एवढे पसरलेले आहे की ते कळणे अवघड आहे. जे दिसते त्यातील मर्म कळणे सर्वांनाच जमेल असे नाही. ज्याअर्थी एवढ्या मोठ्या विश्र्वाचा पसारा अत्यंत नियमात चालू आहे, त्याअर्थी त्यामागे एखादी सत्ता, शक्ती, परमेश्वर याचे नियंत्रण असावे हे समजून घ्यावे. सर्व जगाचा, विश्र्वाचा, त्यातील स्थळ-काळाचा अनुभव घेणे, त्याचा आनंद घेणे, अशा उद्देशाने भारतीय जीवनपद्धतीची आखणी केलेली आहे. उत्सवातही या उद्देशांप्रत जाणे अभिप्रेत आहे.उत्सवात एखादी देवता असणे, मनःशक्ती वाढविणारी पूजा-अर्चा असे एखादे कर्म असणे, खाण्या-पिण्यावर बंधन असणे, हे सर्व ओघानेच आले. ताकद मिळण्यासाठी लहान मुलांना चण्याची डाळ पाण्यात भिजवून खाऊ घातली जाते. पित्त होण्याची प्रवृत्ती होणाऱ्यांनी भुईमुगाचे दाणे व खारी शेंग टाळावे हेही माहिती असते. म्हणजे प्रत्येक अन्नाचा वेगळा व विशेष गुण असतो, त्यानुसार एखादा पदार्थ शक्ती मिळविण्यासाठी अनुकूल असतो किंवा अनुकूल नसतो. देवीला व होळीला पुरणपोळी, पाडव्याला श्रीखंड, श्राद्धपक्षाला गवार-भोपळा भाजी खावी असे सुचविलेले असते. हे सर्व चर्चेत आणण्याचे कारण असे की दीपावली असो की अन्य कुठला सण असो, तो साजरा करत असताना मूळ हेतूकडे लक्ष राहिले तर खाण्या-पिण्याकडे, करमणुकीकडे नीट लक्ष ठेवणे आणि सणाचा उत्साह उतू जाऊ न देता सण व्यवस्थित साजरा केला जाईल असे झाले की सणाचा फायदा होतो, आरोग्याला लाभ होतो आणि सणांचे इतरही फायदे मिळतात..Pune News: पुण्यातील भर रस्त्यात पोलिसांनी काढायला लावल्या अट्टल गुन्हेगारांना उठाबशा | Sakal News.दीपावलीच्या सणाच्या बाबतीत ज्यांना खाण्यापिण्यावर भर देऊन आनंद मिळवायचा आहे त्यांनी दिवाळीच्या पूर्वी १०-१२ दिवस येणाऱ्या कोजागिरीनिमित्त केशरी दूध प्राशन करून शरीरातील पित्ताचे शमन करून घ्यावे अशी योजना असते. कोजागिरीला रात्री खूप जागरण केले आणि दूध न घेता रात्री भजी, वडे वगैरे पदार्थ खाल्ले तर पित्ताचा त्रास वाढत राहतो आणि ऐन दिवाळीच्या वेळी पित्ताचा त्रास बळावू शकतो. असे झाले तर दिवाळीनिमित्ताने केलेल्या पदार्थांचा आस्वाद घेता येणे अशक्य होऊन बसते. मध्यंतरीच्या काळात एखादे सौम्य विरेचनीय द्रव्य घेऊन पोट साफ करून घेतलेले असले तर अधिक चांगले. रात्रीची जागरणे पित्त वाढवितात तेव्हा नवरात्रात गरब्याच्या किंवा खेळांच्या निमित्ताने झालेल्या जागरणावर कोजागिरी पौर्णिमा हा इलाज आहे. हा इलाज करून घेतलेला असला तर दीपावलीचा उत्सव चांगला जातो.फराळाच्या पदार्थांमधील काही निवडक पदार्थ केले तरी हरकत नसते, परंतु साजूक तूप परवडत नाही म्हणून वनस्पती तूप वगैरे वापरू नये. बाजारातून मावा, खवा असे पदार्थ आणताना किंवा बाजारातून चटकदार पदार्थ आणत असताना त्यात ॲसिड वगैरे घातलेले नाही याकडे लक्ष ठेवावे. शक्यतो घरी केलेले गरम पदार्थ आणि फराळाचे पदार्थ दिवाळीच्या दिवसात खाल्लेले चांगले. सणावारी घरात स्वयंपाक करायला नको या हेतूने मंडळी बाहेर जेवायला जातात असे दिसते. संपूर्ण आठवड्यात एखाद्या वेळी बाहेर जेवायला जाणे ठीक असते, परंतु जेवण जेवढे साधे असेल तेवढे चांगले असते. अर्थात जेवण चविष्ट असावे, त्यात वेगवेगळे पदार्थ असावेत, त्यात सामोसा, वडा वगैरेही असायला हरकत नाही, पक्वान्नही असावेत; फक्त आपल्या पोटाची मर्यादा पाहून त्यानुसार अन्नग्रहण केले दीपावलीचा त्रास होणार नाही. शिवाय दिवाळीच्या वेळी ऑक्टोबर महिना आहे. दुपारी ऊन जास्त असेल अशा वेळी दुपारी बाहेर उन्हात फिरायला जाणे टाळणे श्रेयस्कर..नावापुरते एकदा कधीतरी अंगाला तेलाचे बोट न लावता, दीपावलीच्या सर्व दिवसांमध्ये अंगाला उटणेमिश्रित तेलाचा अभ्यंग करावा. या दिवसांमध्ये फटाके उडविताना कानठळ्या बसणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. आपल्या हातातून सुटल्यावर वेडेवाकडे कुठल्याही दिशेने धावणारे आगीचे बाण उडवू नयेत. फटाके अजिबात उडवू नयेत असे नाही. ते वापरण्याचा काही फायदाही असतो. फटाक्यातील सुदर्शन चक्राकडे वा भुईचक्राकडे पाहिल्यामुळे शरीरातील चलनवलनाला वेगळी गती मिळते. फुलबाज्या, अनार (झाडे) लावण्याने ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होण्यासाठी मेंदूला चालना मिळते. पावसाळ्यानंतर जीवजंतू जागा बदलत असतात ते फटाक्याच्या आवाजामुळे वस्तीपासून, राहत्या वस्तीपासून दूर जातात.दीपावलीच्या दिवसांमध्ये गायीवरचे प्रेम व्यक्त केले जाते तसे गुरुवरचेही प्रेम व्यक्त केले जाते. या दिवसांत आपल्या उपयोगाचे साहित्य, पैसे, लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी यांचाही मान-सन्मान ठेवला जातो, भाऊ-बहीण, पती-पत्नी यांच्यातील नाती दृढ केली जातात. अशा तऱ्हेने सर्व प्रकारे नीट काळजी घेतली तर दीपावलीचा सण उत्तम तऱ्हेने पार पाडता येईल. दीपावली हा प्रकाशाचा सण आहे तेव्हा सुंदर रोषणाई करावी. सकाळी व रात्री पाच मिनिटे ज्योतिध्यान (निरांजनाच्या ज्योतीकडे तीन फूट अंतरावरून पाहणे) अवश्य करावे. असा हा दीपावलीचा सण ! या सणाचा सर्वांनी पुरेपूर आनंद घ्यावा, फायदाही घ्यावा.वाचकांना दीपावलीच्या शुभेच्छा व अभिनंदन!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 