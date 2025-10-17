आरोग्य

शुभ दीपलवाली

दीपावलीसह सर्व भारतीय सणांचा मुख्य उद्देश मनुष्याला आरोग्य, ऐश्वर्य, आत्मसमाधान आणि तेज मिळवून देत एकात्मतेच्या भावनेने जीवन जगणे आहे, ज्यामागे काही वैज्ञानिक आणि सामाजिक कारणे दडलेली आहेत, जी अधिक चिकित्सक बुद्धीने उलगडण्याची गरज आहे.
Delving into the Scientific and Spiritual Core of Diwali and Why it Unites Indians Globally

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे

दीपावली हा भारतीयांचा सर्वांत महत्त्वाचा सण. भारतीय व्यक्ती जगाच्या पाठीवर कुठेही असली तरी तिला दीपावलीचा विसर पडत नाही. भारतात तर दीपावलीचे वेध दसऱ्याच्या आधीपासून लागतात, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये.

