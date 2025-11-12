हिवाळ्यातच नव्हे ; वर्षभर द्या न्युमोनियाकडे लक्ष

- डॉ. आनंद विजय, असोसिएट डायरेक्टर, पल्मोनरी मेडिसिन, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणेपुणे : ज्या खोकल्याकडे आपण सामान्य सर्दी म्हणून दुर्लक्ष करतो तो कदाचित अधिक गंभीर असू शकतो. पारंपरिकरीत्या न्युमोनियाचा आजार हा हिवाळ्याशी जोडला गेलेला असला तरी आता त्याचा धोका वर्षभरासाठी वाढलेला आहे. न्यूमोनिया सर्व वयोगटांतील व्यक्तींसाठी आणि प्रत्येक मोसमातील हवामानात लोकांना प्रभावित करत आहे. .“हिवाळ्यात विशिष्ट हवामान व परिस्थितीमुळे जीवाणूंना श्वसनमार्गात प्रवेश करणे सोपे होते. मात्र आत उबदार हवामान असलेल्या महिन्यांमध्ये देखील न्युमोनियाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत,” आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलचे पल्मोनरी मेडिसिन विभागाचे असोसिएट डायरेक्टर (सहयोगी संचालक) डॉ. आनंद विजय सांगतात.न्युमोनिया आता फक्त हिवाळ्यातील आजार का राहिला नाही?हिवाळा नेहमीच न्युमोनियाशी जोडला जातो कारण थंड, कोरडे हवामान श्वसनमार्गातील श्लेष्माचे अस्तर (mucous lining) कोरडे करते. त्यामुळे जीवाणूंना आत प्रवेश करणे सोपे होते. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत मात्र, लोकांना वर्षभर त्याचा धोका वाढत आहे. वाढते प्रदूषण, सूक्ष्म धूलिकण (particulate matter) आणि खराब हवेची गुणवत्ता ही फुफ्फुसांच्या संरक्षण क्षमतेला कमकुवत करते. तर बदलती जीवनशैली (sedentary lifestyle), अयोग्य आहार आणि दीर्घकालीन आजार प्रतिकारशक्ती कमी करतात..कोविड पश्चात येणारा श्वसनरोध(respiratory vulnerabilities) याने आणखी वाढला असून त्याने आपले शरीर अनेक जीवाणू आणि विषाणूजन्य संसर्गांना अधिक प्रमाणात बळी पडत आहे.त्यातच स्वतः औषध घेणे आणि डॉक्टरांकडे उशिरा जाणे, यामुळे सुरुवातीचा सौम्य श्वसन संसर्गाचे रूपांतर मोठ्या न्युमोनियामध्ये होऊ शकते.मुले आणि वयोवृद्ध सर्वात जास्त असुरक्षितमुलांची प्रतिकारशक्ती विकसित होत असते, त्यामुळे ते श्वसन संसर्गांना अधिक बळी पडतात. वयानुसार शरीराची प्रतिकारशक्ती नैसर्गिकरीत्या कमी होते. प्रतिपिंडांचा (अँटिबॉडी) प्रतिसाद आणि बरे होण्याची प्रक्रियाही मंदावते. मधुमेह, दम्याचा त्रास, काळा दमा (सीओपीडी), मूत्रपिंडाचे किंवा हृदयाचे आजार यांसारखे दीर्घकालीन आजार वा सहव्याधी असलेले लोक गंभीर संसर्ग आणि गुंतागुंतीच्या विळख्यात सापडतात..लसीकरण देते प्रभावी संरक्षणदरवर्षीची फ्लू ची लस (influenza vaccine) दोन वर्षांवरील वयोगटातील प्रत्येकासाठी घेण्याची शिफारस केली जाते. विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी किंवा हिवाळ्यापूर्वी घेण्याची शिफारस केली जाते, कारण विषाणूजन्य संसर्गानंतर जीवाणूजन्य न्युमोनिया होऊ शकतो.खासकरून ६५ वर्षांवरील आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या ज्येष्ठांसाठी न्यूमोकोकल लस (pneumococcal vaccine) अत्यावश्यक आहे.तर ६५ वर्षांच्या आतीलजोखीम असलेल्या प्रौढांना दर पाच वर्षांनी बूस्टर घ्यावा लागतो. तर ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी एकदाच घेतलेला डोस पुरेसा ठरतो.लसीकरणाने ८० टक्क्यांपर्यंत गंभीर आजारापासून संरक्षण मिळते आणि संसर्ग झाला तरी त्या लक्षणांची तीव्रता कमी होते.न्युमोनिया लवकर कसा ओळखाल?सततचा खोकला, घट्ट आणि रंग बदललेला कफ, थंडी वाजून ताप येणे, छातीत दुखणे आणि श्वास लागणे ही काही सावधगिरी बाळगण्याची लक्षणे आहेत. वयोवृद्धांमध्ये ही लक्षणे सौम्य असू शकतात, जसे की झोप येणे, ऑक्सिजनचे कमी प्रमाण होणे.उपचार न घेतल्यास न्युमोनिया फुफ्फुसातील ऊतकांचे नुकसान करतो. सोबत ऑक्सिजनची कमतरता, पू साठणे (empyema), सेप्सिस आणि मूत्रपिंड निकामी होण्यासही कारणीभूत ठरू शकतो..प्रतिजैविकांचा गैरवापर:न्युमोनियाच्या उपचारांमध्ये प्रतिजैविकांचा (ॲन्टीबायोटिक) गैरवापर मोठे आव्हान बनला आहे. यामध्ये स्वतः औषध घेणे, डॉक्टरांनी दिलेले औषध अर्धवट थांबवणे किंवा चुकीचे औषध देणे यामुळे जीवाणूचा प्रतिरोध (antibiotic resistance) तयार होतो आणि पुढील संसर्गावर उपचार करणे कठीण होते.डॉक्टरांच्या सूचनांनुसार पूर्ण औषधाचा डोस घेणे अत्यावश्यक आहे. लक्षणे सुधारली तरी औषध घेणे थांबवू नये, अन्यथा आजार पुन्हा बळावू शकतो.आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये सर्वसमावेशक काळजी व उपचार सुविधेची उपलब्धताआदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये आजाराच्या निदानापासून ते अतिदक्षता विभागापर्यंत संपूर्ण फुफ्फुसविषयक (pulmonary) उपचार सेवा उपलब्ध आहेत. या सुविधांमध्ये छातीचे एक्स-रे, सीटी स्कॅन, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, अचूक नमुना घेण्यासाठी ब्रॉंकोस्कोपी आणि गंभीर रुग्णांसाठी आयसीयू यांचा समावेश आहे..छातीमध्ये द्रव साचल्यास (fluid accumulation) थोराकोस्कोपी किंवा थोरॉकटॉमीद्वारे उपचार केले जातात. यामध्ये फुफ्फुसरोग तज्ञ, छातीचे शल्यविशारद, मूत्रपिंड तज्ञ आणि इतर विशेषज्ञ एकत्रितपणे उच्च जोखीम असलेल्या रुग्णांची काळजी घेतात.अशी घ्या जीवनशैली, पर्यावरणा बाबतकाळजीप्रदूषित हवा, गर्दीची व हवा खेळती नसलेली ठिकाणे, ओलसर किंवा बुरशी लागलेली घरे संसर्गाचा धोका अधिक वाढवतात. हवा खेळती ठेवणे, उच्च जोखीम असलेल्या लोकांसाठी एअर फिल्टर वापरणे, प्रथिने व जीवनसत्त्वयुक्त संतुलित आहार घेणे आणि गर्दी टाळणे या उपाययोजना उपयोगी ठरतात.खोकताना किंवा शिंकताना तोंड झाकणे यांसारख्या साध्या स्वच्छतेच्या सवयी संसर्ग रोखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत, विशेषतः घरातील वयोवृद्ध यांना संक्रमण होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 