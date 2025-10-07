Doctors As Actors: डॉक्टरच झाले अभिनेते! स्तन कर्करोगावरील जागृतीसाठी ‘मर्दोवाली बात’ शॉर्ट फिल्म

Breast Cancer Awareness: आजाराची कुणकुण लागल्यास त्यावर डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासह कौटुंबिक जबाबदारी, भावनिक घुसमट, जोडीदारामध्ये जागृतीचा अभाव यामुळे होणारा उशीर स्त्रीच्या जिवावर बेतू शकतो. याबाबत वरिष्ठ कर्करोग शल्यविशारद (कॅन्सर सर्जन) डॉ. शेखर कुलकर्णी यांनी डॉक्टरकीच्या मर्यादा ओलांडत स्वतः लिखाण, दिग्दर्शन व अभिनयाचे आव्हान पेलत स्तन कर्करोग या विषयावर अर्ध्या तासाचा 'मर्दोवाली बात' हा लघुपट तयार केला..स्तन कर्करोगावर उपचार मिळविण्यासाठी स्त्रीचा लढा, घुसमट आणि त्याकडे पाहण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन यावर हा लघुपट भाष्य करतो. अभिनेत्री अश्विनी गिरी वगळता इतर भूमिका या कसलेल्या व्यावसायिक कलाकारांप्रमाणे डॉक्टरांनीच निभावल्या आहेत. .Advanced Skin Disease Treatments: त्वचारोगांवर नवे आधुनिक उपचार; जे. जे. रुग्णालयाची नवी सुविधा, माफक दरात रुग्णांना दिलासा.बहुतेक स्त्री ही उपचारांना उशीर करते; परंतु त्याला कारणीभूत ती एकटीच नसून तिच्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्यामुळे ती यातून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करत असते, हे अभिनेत्री गिरी यांनी व इतर डॉक्टरांच्या पथकाने अतिशय सहजतेने उलगडले आहे. ज्येष्ठ औषधशास्त्रतज्ज्ञ डॉ. पद्माकर पंडित, डॉ. दक्षयानी पंडित, डॉ. केदार मराठे, डॉ. प्रदीप दुबल, डॉ. गायत्री पाठक, डॉ. जान्हवी राठोड आदींनी यात भूमिका निभावल्या आहेत..Lung Cancer in Non-Smokers: धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग; लवकर निदान करणे हा एकमेव प्रतिबंध असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.पुरुषसत्ताक पद्धतीत स्त्रिया कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांच्या तुरुंगातून उपचारासाठी बाहेर पडू शकत नाहीत. स्वतःच्या उपचारासाठी त्यांनी बाहेर पडावे, यासाठी अर्ध्या तासाचा 'मर्दोवाली बात' हा लघुपट तयार केला. -डॉ. शेखर कुलकर्णी, कर्करोगतज्ज्ञ तथा दिग्दर्शक व लेखक 'मर्दोवाली बात'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.