Cold And Flu Myth: ओल्या केसांनी थंडीत बाहेर गेल्यास सर्दी होते का? वाचा डॉक्टरांचे मत

doctor opinion on wet hair and cold: केस ओले असल्यास अनेक लोक थंडीचे बाहेर जाण्यास मनाई करतात. असे तुम्ही मोठ्यांकडून ऐकेल असेलच. का तर सर्दी किंवा खोकला होईल. पण ओल्या केसांनी बाहेर पडल्याने खरोखरच सर्दी होते का? यात काही तथ्य आहे का, की ही केवळ अनादी काळापासून चालत आलेली एक कथा आहे? याबाबत डॉक्टर काय सांगतात हे जाणून घेऊया. .आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. रोहित साने यांनी हेल्द साईटला दिलेल्या माहितीनुसार केवळ भारतातच नाही तर जगातील अनेक प्रमुख देशांमध्ये ओल्या केसांनी बाहेर पडल्याने सर्दी होते असे मानतात. परंतु हे पूर्णपणे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नाही. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की सर्दी आणि खोकला हा कोणत्याही प्रकारच्या विषाणूमुळे होतो, ओल्या केसांमुळे किंवा थंड हवेमुळे नाही. हो, ओल्या केसांनी थंड वातावरणात राहिल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती निश्चितच कमकुवत होते. त्यामुळे विषाणू शरीरावर वेगाने हल्ला करतो आणि रोगाचा धोका वाढतो. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की ओल्या केसांनी बाहेर पडल्याने स्वतःच सर्दी होत नाही, तर आजूबाजूच्या परिस्थितीमुळे ओल्या केसांना सर्दी होते..ओल्या केसांचा आणि थंडीचा काय संबंध आहे?ओल्या केसांमुळे शरीराचे तापमान झपाट्याने कमी होते. थंड हवेच्या संपर्कात आल्यावर तुमच्या रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळे सर्दी, खोकला आणि छातीत जळजळ होते. ओल्या केसांसह थंड हवेच्या संपर्कात राहिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती तात्पुरती कमकुवत होते. यामुळे नाक आणि घशाच्या संसर्गाचा धोका वाढतो, ज्यामुळे सर्दी होऊ शकते. म्हणूनच लोक सहसा असे गृहीत धरतात की ओले केस हे सर्दी होण्याचे कारण आहे, तर खरे कारण विषाणू आणि कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असते..कोणाला सर्वाधिक धोका?मुले 5 वर्षांखालील मुले ओल्या केसांनी बराच वेळ बाहेर राहिल्यास त्यांना सर्दी होऊ शकते. या वयातील मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती पूर्णपणे विकसित झालेली नसते, ज्यामुळे त्यांना विषाणूजन्य संसर्ग, सर्दी आणि खोकला होण्याची शक्यता जास्त असते. वृद्ध वयानुसार रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. म्हणूनच, जर वृद्ध व्यक्ती ओल्या केसांनी बाहेर पडली तर त्यांनाही सर्दी होण्याचा धोका असतो. कमकुवत प्रतिकारशक्तीज्या लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती आधीच कमकुवत आहे, जसे की ज्यांना हवामान बदलल्यानंतर लगेचच सर्दी, खोकला आणि फ्लू होण्याची शक्यता असते. अशा लोकांनी वेळीच काळजी घ्यावी. .Tea: चहा आवडतो पण ॲसिडिटी होते? चहा बनवताना ‘ही’ एक गोष्ट नक्की टाळा.ओल्या केसांनी बाहेर जाण्याने सर्दी होते का? असा निष्कर्ष निघतो की सर्दी थेट ओल्या केसांमुळे होत नाही. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या लोकांमध्ये ओल्या केसांमुळे होणारी सर्दी अधिक सामान्य आहे. म्हणून रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी आहार आणि जीवनशैलीत बदल करणे गरजेचे आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.