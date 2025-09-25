आरोग्य

Lung Cancer Myths: स्मोकिंग करणाऱ्यांनाच फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो का? डॉक्टरांनी सत्य केले उघड

Lung cancer in non-smokers causes and risks : अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की फुफ्फुसाचा कर्करोग फक्त सिगारेट, तंबाखू खाणाऱ्यांचा होतो. पण असे नसून डॉक्टरांनी याबाबत सत्य उघड केले आहे.
पुजा बोनकिले
Does smoking alone cause lung cancer: आजकाल अनेक लोकांना फुफ्फुच्या कर्करोगाचा त्रास होतो. याचे प्रकरण देखील वाढत चालले आहे. याचा परिणाम शरीर आतून कमकुवत होत जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशातही दहापैकी सात लोकांचा असा समज आहे की फुफ्फुसांचा कर्करोग फक्त धूम्रपान केल्याने होतो. पण हे खरे आहे का? आज जागतिक फुफ्फुस दिन साजरा केला जात आहे. या दिनानिमित्त जाणून घेऊया फुफ्फुसाचा कर्करोग कोणत्या कारणांमुळे होतो.

