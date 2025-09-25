Lung Cancer Myths: स्मोकिंग करणाऱ्यांनाच फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो का? डॉक्टरांनी सत्य केले उघड

Does smoking alone cause lung cancer: आजकाल अनेक लोकांना फुफ्फुच्या कर्करोगाचा त्रास होतो. याचे प्रकरण देखील वाढत चालले आहे. याचा परिणाम शरीर आतून कमकुवत होत जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशातही दहापैकी सात लोकांचा असा समज आहे की फुफ्फुसांचा कर्करोग फक्त धूम्रपान केल्याने होतो. पण हे खरे आहे का? आज जागतिक फुफ्फुस दिन साजरा केला जात आहे. या दिनानिमित्त जाणून घेऊया फुफ्फुसाचा कर्करोग कोणत्या कारणांमुळे होतो. .स्मोकिंग करणाऱ्यांनाच होतो का फुफ्फुसाचा कर्करोग?फुफ्फुसाचा कर्करोग फक्त धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो का याबाबत हेल्थसाइटने सांगितले की धूम्रपान किंवा तंबाखू खाल्याने फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो हा एक मोठा गैरसमज आहे. धूम्रपान केल्याने फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो, परंतु धूम्रपान न करणाऱ्यांना देखील फुफ्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतो. भारतातील फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या सुमारे १०-२०% रुग्ण धूम्रपान न करणारे आहेत. .फुफ्फुसांचा कर्करोग हा केवळ सिगारेटच्या धुरामुळे होत नाही. वायू प्रदूषण, अनुवंशशास्त्र आणि जीवनशैली यासह अनेक घटक या गंभीर आजाराला कारणीभूत ठरतात. शिवाय, ज्या ठिकाणी ते दीर्घकाळ एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, डिझेलचे धूर किंवा इतर हानिकारक रसायनांच्या संपर्कात असतात अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या लोकांना या आजाराचा धोका असतो. .जेव्हा धूम्रपान न करणाऱ्यांना फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो तेव्हा त्यांचा आजार बऱ्याचदा उशिरा कळतो. कारण लोक असा विश्वास ठेवत नाहीत की धूम्रपान न करता फुफ्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतो. परिणामी, जेव्हा हा आजार प्रगत अवस्थेत असतो तेव्हा रुग्ण उपचार घेतात. यामुळे धूम्रपान न करणाऱ्यांसाठी फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा उपचार अधिक धोकादायक बनतो. .Weight Loss Naturally: तुम्हालाही वजन कमी करायचयं? मग जीम, डाएट नाही तर 'हे' 7 पदार्थ खा अन् पाहा रिझल्ट\n.लक्षणे कोणती?सततचा खोकला रक्तासह खोकलाश्वास घेण्यास त्रास होणेअचानक वजन कमी होणेशारीरिक थकवा अशक्तपणा.उपाय कोणते?फुफ्फुसाचा कर्करोग रोखण्यासाठी धूम्रपान करणे टाळावे.सिगारेट असो किंवा तंबाखूचा इतर कोणताही प्रकार, फुफ्फुसाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ताबडतोब सोडा.धूम्रपान करणाऱ्या लोकांसोबत जास्त वेळ घालवणे टाळावे. हिरव्या भाज्या, फळे आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.वेळीच डॉक्टरांशी संपर्क साधून उपचार सुरू करावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.