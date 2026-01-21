आरोग्य

Stress High Blood Pressure: तणावामुळे रक्तदाब खरंच वाढतो? डॉक्टरांचा धक्कादायक खुलासा

does stress cause hypertension: जास्त ताण घेतल्यामुळे रक्तदाब वाढतो हे खरे आहे का? असे का होते आणि आपण उच्च रक्तदाब कसा नियंत्रित करू शकतो हे डॉक्टरांकडून जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
does stress cause hypertension: तुम्ही हे नक्कीच पाहिले असेल की जेव्हा कोणी तणावात असतो तेव्हा त्यांना सांगितले जाते, "तुम्ही तुमचा रक्तदाब का वाढवत आहात?" त्यानंतर त्या व्यक्तीला शांत राहण्यास सांगितले जाते. याचा अर्थ असा की तुमच्या तणावाचा पहिला परिणाम रक्तदाबावर होतो. हेल्थ साइटला मानसोपचार सल्लागार डॉ. पार्थ नागरा यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.

