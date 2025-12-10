आरोग्य

Dolo 650 Overuse Side Effects: ताप आला की लगेच डोलो घेताय? डॉक्टर सांगतात ही सवय तुमच्या लिव्हरला पडू शकते महागात!

Risks of Taking Dolo 650 for Every Fever: डोलो-650 चा वारंवार वापर लिव्हरवर गंभीर परिणाम करू शकतो, याबाबत डॉक्टरांनी दिलेले इशारा जाणून घ्या.
Dolo 650 Overdose Side Effects

Doctors Warn of Dolo 650 Overdose Side Effects

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Why You Should Stop Popping Dolo 650 Instantly: थोडी कणकण आहे, डोकं दुखतंय किंवा शरीरात कुठेही वेदना होत असेल तर आपल्या भारतात डॉक्टरांना न विचारता एक गोळी डोळे झाकून सर्वात जास्त घेतो, ती म्हणजे डोलो-650. अलीकडेच ही गोळी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. कारणही तसंच आहे. अमेरिकेमधील गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट व हेल्थ एज्युकेटर डॉ. पलानीअप्पन मणिकम यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी लिहिलंय, “भारतीय डोलो 650 कॅडबरी जेम्ससारखी खातात.” त्यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे आणि लोकांच्या औषधं वापरण्याच्या सवयींवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. मात्र या सवयींवर गांभीर्यांने विचार करण्याची गरज असून डोलो गोळीबद्दल संपूर्ण माहिती करून घेऊनच ती घेतली पाहिजे.

Loading content, please wait...
medicine
lifestyle
Health Department
liver health
Medicines
fatty liver disease
(Medicine)
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com