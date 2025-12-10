Dolo 650 Overuse Side Effects: ताप आला की लगेच डोलो घेताय? डॉक्टर सांगतात ही सवय तुमच्या लिव्हरला पडू शकते महागात!

Why You Should Stop Popping Dolo 650 Instantly: थोडी कणकण आहे, डोकं दुखतंय किंवा शरीरात कुठेही वेदना होत असेल तर आपल्या भारतात डॉक्टरांना न विचारता एक गोळी डोळे झाकून सर्वात जास्त घेतो, ती म्हणजे डोलो-650. अलीकडेच ही गोळी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. कारणही तसंच आहे. अमेरिकेमधील गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट व हेल्थ एज्युकेटर डॉ. पलानीअप्पन मणिकम यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी लिहिलंय, “भारतीय डोलो 650 कॅडबरी जेम्ससारखी खातात.” त्यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे आणि लोकांच्या औषधं वापरण्याच्या सवयींवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. मात्र या सवयींवर गांभीर्यांने विचार करण्याची गरज असून डोलो गोळीबद्दल संपूर्ण माहिती करून घेऊनच ती घेतली पाहिजे. .डोलो-650डोलो-650 हे मुळात पॅरासिटामोलच आहे. पॅरासिटामोल एक जेनेरिक सॉल्ट असून प्रामुख्याने ताप उतरवण्यासाठी आणि शरीरातील वेदना कमी करण्यासाठी वापरलं जातं. ही गोळी मार्केट मध्ये मिळणाऱ्या क्रोसीन, कॅलपोल, सूमो, फेब्रिनिल, पैरासिप या गोळ्यांसारखंच काम करते. कोविडपासून या गोळीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलाय आणि तेव्हापासून आता हलका ताप जरी आला तरी लोक लगेच ही गोळी घेतात..Sleep Drunkenness: डोळे उघडतात… पण मेंदू जागा होत नाही! तुम्हाला असू शकतो ‘स्लीप ड्रंकननेस’; जाणून घ्या कारणं आणि उपाय .डॉक्टर काय सांगतातडॉक्टर सांगतात ही गोळी ताप आणि इतर वेदनांवर परिणामकारक असली तरी पॅरासिटामोल जास्त प्रमाणात घेतलं किंवा गरज नसताना सुद्धा घेतलं तर ते आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. युनायटेड किंगडमच्या नॅशनल हेल्थ सर्विस (NHS)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रौढ व्यक्तींनी एकावेळी 500 mg च्या एका किंवा दोन गोळ्या घेतल्या पाहिजेत. इतकंच नाही तर २४ तासांत ८ पेक्षा जास्त गोळ्या घेतल्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो..पॅरासिटामोलच्या ओव्हरडोसचे साईड इफेक्ट्स आणि लिव्हरवर परिणामपॅरासिटामोल योग्य प्रमाणात नाही घेतला आणि ओव्हरडोस झाला तर त्याचे शरीरावर साईड इफेक्ट्स होतात. त्वचेवर पुरळ येणे, अंगावर खाज सुटणे, घशात सूज येणे, श्वास घेताना त्रास होणे, अस्वस्थ वाटणे (Restless Feeling) अशी लक्षणं दिसून येतात. आणि जर जास्त कालावधीसाठी तुम्ही अति सेवन केलं तर लिव्हरवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.लिव्हर डॅमेजची दिसतात ही लक्षणंपॅरासिटामोलच्या ओव्हरडोसमुळे लिव्हर डॅमेज झाल्यावर पुढील काही लक्षणं दिसून येतात.- अचानक वजन कमी होणे- भूक मंदावणे- त्वचा किंवा डोळे पिवळे पडणेही अत्यंत गंभीर स्थितीची चिन्ह आहेत..चुकूनही करू नका ही चूकअनेकजण हलगर्जीपणा करत गोळ्यामंध्ये असलेले कंटेंट वाचत नाहीत. पण त्याचे आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतात. म्हणून लक्षात ठेवा की पॅरासिटामोल असलेल्या इतर औषधांसोबत पुन्हा पॅरासिटामोल घेऊ नका. असं केलं तर अनवधानाने ओव्हरडोस होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हलकाच ताप असेल तर आधी विश्रांती घ्या, पुरेस आहार घ्या.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अजिबात औषधं घेऊ नका.डोलो-650 प्रभावी आहे, पण ती कँडीसारखी उगाच खाल्ल्यास शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. योग्य माहिती आणि शिस्तीने घेतलेली औषधेच सुरक्षित ठरतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.