आरोग्य

Monsoon Fever: पावसाळ्यातील 'हा' ताप साधा समजू नका! डेंग्यू-टायफॉईडची सुरुवात तर नाही ना? जाणून घ्या सुरुवातीची लक्षणं अन् बचावाचे उपाय

Monsoon Fever Dengue Symptoms: पावसाळ्यात ताप, अंगदुखी किंवा अशक्तपणा जाणवत असेल तर दुर्लक्ष करू नका; डेंग्यू-टायफॉईडची सुरुवातीची लक्षणे आणि बचावाचे सोपे उपाय जाणून घ्या.
Monsoon Diseases on the Rise: Recognize Dengue and Typhoid Before It's Too Late

Monsoon Diseases on the Rise: Recognize Dengue and Typhoid Before It's Too Late

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Monsoon Health Alert: शहर व जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून कधी संततधार, तर कधी जोराचा पाऊस सुरू आहे. अकोले तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने दलदल झाली आहे. या परिस्थितीमुळे साथीच्या आजाराचा धोका वाढला आहे. विशेषतः टायफॉईड, डेंगी, गॅस्ट्रोचे रुग्ण आढळू लागले आहेत. या आजारांना वेळीच रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.

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