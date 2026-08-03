Monsoon Fever: पावसाळ्यातील 'हा' ताप साधा समजू नका! डेंग्यू-टायफॉईडची सुरुवात तर नाही ना? जाणून घ्या सुरुवातीची लक्षणं अन् बचावाचे उपाय

Monsoon Health Alert: शहर व जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून कधी संततधार, तर कधी जोराचा पाऊस सुरू आहे. अकोले तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने दलदल झाली आहे. या परिस्थितीमुळे साथीच्या आजाराचा धोका वाढला आहे. विशेषतः टायफॉईड, डेंगी, गॅस्ट्रोचे रुग्ण आढळू लागले आहेत. या आजारांना वेळीच रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे..पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साठते. अस्वच्छता असते. डासांच्या संख्येत वाढ होते. यामुळे चिकुनगुण्या, डेंगी, मलेरिया, गॅस्ट्रो, अतिसार, टायफॉईड असे आजार होऊ लागतात. अंगदुखी, डोकेदुखी, ताप, जुलाब, उलट्या, त्वचेवर पुरळ असे उपचार आढळल्यानंतर स्वतः उपाययोजना न करता डॉक्टरांशी चर्चा करावी, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे..Leptospirosis Alert: पावसाच्या पाण्यातून चाललात? लेप्टोस्पायरोसिसचा वाढता धोका; प्रतिबंधात्मक औषधं घेण्याचं पालिकेचं आवाहन.हे आजार आढळतातडेंग्यू एडिस डासाचा चावा घेतल्याने होतो. तीव्र ताप, डोकेदुखी, सांधेदुखी, अंगावर पुरळ, प्लेटलेट्स कमी होणे, अशी लक्षणे आढळतात.मलेरियाअॅनोफिलीस डासाचा चावा घेतल्याने होतो. थंडी वाजून ताप येणे, घाम येणे, अशक्तपणा..चिकुनगुण्याताप, सांधेदुखी, अंगदुखी, सांधेदुखी दीर्घकाळ राहू शकते.लेप्टोस्पायरोसिसउंदीर किंवा इतर प्राण्यांच्या लघवीने दूषित पाण्याच्या संपर्कातून होतो. ताप, स्नायूदुखी, डोळे लाल होणे, कावीळ असे आजार होतात..Monsoon Hepatitis Alert: पावसाळ्यात हिपॅटायटिस 'ए' आणि 'ई'च्या रुग्णांत 20% वाढ; डॉक्टरांनी सांगितली संसर्ग टाळण्याची सोपी काळजी.गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस (जुलाब-उलट्या)दूषित पाणी व अन्नामुळे होतो. जुलाब, उलट्या, पोटदुखी, निर्जलीकरण, अशी लक्षणे आढळतात.टायफॉइडदूषित अन्न-पाण्यामुळे होतो. सतत ताप, अशक्तपणा, भूक मंदावणे.व्हायरल फ्लूताप, सर्दी, खोकला, घसा दुखणे, अंगदुखी..ही आहेत डेंगीची लक्षणेडेंगीची प्रमुख लक्षणे म्हणजे ताप, तीव्र डोकेदुखी, डोळ्यांमध्ये वेदना, सांधे व स्नायू दुखणे. अंगावर लालसर पुरळ येणे, उलट्या, पोटदुखी, तसेच गंभीर अवस्थेत उलटी किंवा लघवीतून रक्तस्राव होणे. अशी लक्षणे आढळल्यास तत्काळ महापालिका किंवा शासकीय रुग्णालयात जाऊन वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, असे आवाहन मनपाच्या आरोग्य विभागातर्फे करण्यात आले आहे..पावसाळ्यात त्वचेची काळजी घेण्याचे पाच सोपे उपाय आहेत. घाम आणि पावसानंतर चेहरा स्वच्छ धुवा, जड क्रीम्सऐवजी ‘वॉटर-बेस्ड’ मॉइश्चरायझर वापरा, सनस्क्रीन लावणे, फंगल इन्फेक्शनपासून बचाव करा, त्वचा आतून हायड्रेट ठेवा (भरपूर पाणी प्या).पावसाळ्यात तहान कमी लागते, पण त्वचेचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी आणि विषारी घटक बाहेर टाकण्यासाठी दिवसातून किमान आठ ते दहा पेले पाणी पिणे गरजेचे आहे. - डॉ. अन्वेश तांबोळी, त्वचारोगतज्ज्ञ..Monsoon Cough & Cold: पावसाळ्यातल्या सर्दी-खोकल्यापासून झटपट आराम हवाय? मग लगेच करा 'हे' घरगुती आयुर्वेदिक उपाय.पावसाळ्यात दूषित पाणी, अन्नामुळे विविध आजार बळावतात. सध्या खूप रुग्ण नाहीत. तथापि, वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ताप, जुलाब याकडे दुर्लक्ष करू नये. आजारांची लक्षणे आढळल्यास फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. थंडीमुळे संधिवाताच्या रुग्णांना काही अंशी त्रास होऊ शकतो. त्यांनी औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यावीत. - डॉ. गोपाळ बहुरुपी, संधिवाततज्ज्ञ, जनरल फिजिशिएन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.