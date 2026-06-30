आरोग्य‘चेतना’ : मायग्रेनला ‘चालना’ देणारे घटक

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनमायग्रेन हा केवळ डोकेदुखीचा प्रकार नसून, तो अतिसंवेदनशील मेंदूचा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि ‘क्रॉनिक’ आजार आहे. बाह्य तसेच अंतर्गत वातावरणातील अनेक घटक या मेंदूला एका विशिष्ट सहनशक्तीपलीकडे ढकलून मायग्रेनचा झटका आणतात. त्यांना वैद्यकीय परिभाषेत ‘ट्रिगर्स’ म्हटले जाते. ट्रिगर्स हे आजाराचे मूळ कारण नसतात; ते एका रिकाम्या भांड्यात थेंबथेंब साठणाऱ्या पाण्यासारखे असतात. दिवसभरात जेव्हा असे तीन-चार ट्रिगर्स एकत्र येतात, तेव्हा भांडे काठोकाठ भरून वहावे तशी डोकेदुखी सुरू होते. या ट्रिगर्सची अचूक ओळख करून घेणे, हा मायग्रेन नियंत्रणातील सर्वांत प्रभावी आणि आवश्यक उपाय मानला जातो..दैनंदिन आहाराच्या सवयी आणि जेवणाच्या वेळा हा मायग्रेनचा अत्यंत मोठा ट्रिगर ठरू शकतो. कामाच्या गडबडीत उपवास करणे, जेवणाच्या वेळा न पाळणे, रात्री खूप उशिरा जेवणे, किंवा सलग पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ उपाशी राहिल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक खाली येते आणि मेंदूला चालना मिळून मायग्रेनचा झटका सुरू होतो. याशिवाय, आहारात जुने आणि प्रक्रिया केलेले चीज - उदाहरणार्थ, चेडर, पामेझान किंवा ब्लू चीज, इडली आणि डोशाचे पीठ यांसारखे आंबवलेले पदार्थ, लोणची आणि चायनीज खाद्यपदार्थांमधील मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणजेच एमएसजी मेंदूला थेट उत्तेजित करतात. विशिष्ट फळे, उदा. संत्री, लिंबू, जास्त पिकलेली केळी, अवोकॅडो, आणि टोमॅटो हेदेखील काहींसाठी हानिकारक ठरू शकतात. शेंगदाणे, अक्रोड, प्रक्रिया केलेले मांस - उदाहरणार्थ, सॉसेज आणि हॉटडॉग्स, तसेच कृत्रिम गोडवा आणणारे पदार्थ आणि चॉकलेट्स डोकेदुखीला थेट आमंत्रण देतात. रेड वाईन, बिअर, शॅम्पेन, एनर्जी ड्रिंक्स आणि प्रमाणाबाहेर चहा किंवा कॉफी पिणे हे अतिशय घातक ठरते. मात्र, रोजची सकाळची कॉफी चुकली, तर त्या कॅफीन विथड्रॉलमुळेही भयंकर डोकेदुखी उद्भवू शकते. शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, म्हणजेच डिहायड्रेशन, आणि अत्यंत थंड पाणी किंवा आईस्क्रीम खाल्ल्याने होणारा ‘ब्रेन फ्रीझ’ मायग्रेन वाढवतो. झोपेचे गणित बिघडणे हा आणखी एक अत्यंत सामान्य ट्रिगर आहे. दररोज सहा तासांपेक्षा कमी किंवा नऊ तासांपेक्षा जास्त झोपणे, शिफ्टमध्ये सतत काम करणे, प्रवासातील जेट लॅग आणि विस्कळीत झालेली झोप यामुळे मेंदूचे जैविक घड्याळ पूर्णपणे बिघडते. आठवडाभर कामामुळे कमी झोपून रविवारी उशिरापर्यंत झोपल्याने ‘वीकेंड मायग्रेन’चा तीव्र झटका येतो. तसेच, चुकीच्या कुशीवर किंवा उशीवर झोपणे, झोपेत दात खाणे, आणि दिवसा झोप काढणे हेदेखील त्रासदायक ठरते. मानसिक ताणतणाव आणि मायग्रेन यांचा खूप जवळचा वैज्ञानिक संबंध आहे. कामाचा ताण, आर्थिक चिंता, सततचा राग किंवा नैराश्य असताना डोके दुखतेच; पण एखादे मोठे काम संपल्यावर ताण अचानक कमी होतो, तेव्हा ‘लेट-डाउन इफेक्ट’मुळे मायग्रेन सुरू होतो. स्त्रियांमध्ये मासिक पाळी सुरू होण्यापूर्वीचे काही दिवस अत्यंत कठीण असतात, कारण इस्ट्रोजेन संप्रेरकाची पातळी वेगाने खाली आल्याने ‘मेन्स्ट्रुअल मायग्रेन’ला त्वरित चालना मिळते. गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर आणि रजोनिवृत्तीचा काळ हाही एक महत्त्वाचा ट्रिगर ठरतो. सभोवतालचे पर्यावरण आणि विविध संवेदना मायग्रेनला थेट भिडतात. प्रखर सूर्यप्रकाश, मोबाईल किंवा संगणकाचा स्क्रीन सलग दोन तासांपेक्षा जास्त बघणे, कार्यालयातील किंवा मॉलमधील लुकलुकणारे प्रखर दिवे, थ्रीडी चित्रपट, आणि रात्री गाडी चालवताना समोरून येणारा डोळे दीपवणारा प्रकाश मेंदूला विनाकारण उत्तेजित करतो. कडक परफ्युम, पेट्रोल, रंगाचा वास, स्वयंपाकाचा उग्र वास, अचानक आलेला मोठा आवाज, आणि गर्दीची, गोंधळाची ठिकाणे मायग्रेनला त्वरित निमंत्रण देतात. हवामानातील अचानक बदल- उदाहरणार्थ, पावसाळ्यापूर्वी हवेच्या दाबात होणारी घट, कडक ऊन, एसीची अत्यंत थंड हवा, कोरडे हवामान, आणि हवेतील वाढते प्रदूषण हे निसर्गाशी संबंधित प्रमुख ट्रिगर्स आहेत. शारीरिक हालचाली आणि चुकीच्या सवयी देखील तितक्याच कारणीभूत ठरतात. अचानक केलेला अतिव्यायाम, जड वस्तू उचलणे, खोकणे, एकाच खांद्यावर जड बॅग सातत्याने अडकवणे, आणि मान खाली घालून तासनतास काम करणे यामुळे मान आणि खांद्याचे स्नायू दुखावतात किंवा आखडतात. गाडीने किंवा विमानाने प्रवास करताना मोशन सिकनेसचा त्रास होतो. वेदनाशामक गोळ्यांचा अतिवापर हा एक अत्यंत गंभीर ट्रिगर आहे. डोकेदुखी थांबवण्यासाठी महिन्यातून दहापेक्षा जास्त दिवस या गोळ्या घेतल्यास, अधिक तीव्र डोकेदुखी सुरू होते, ज्याला ‘मेडिकेशन ओव्हरयुज हेडेक’ म्हणतात. मायग्रेनचा झटका येण्यापूर्वी मेंदू अनेक पूर्वसूचना देतो, ज्याला वैद्यकीय भाषेत ‘प्रोड्रॉम’ म्हणतात. सतत जांभया येणे, खूप तहान लागणे, गोड खाण्याची तीव्र इच्छा होणे, मानेत ताठरता येणे, थकवा, आणि अचानक मूड बदलणे या लक्षणांवरून झटक्याची पूर्वकल्पना येते. काहींना झटक्याआधी ‘ऑरा’चा अनुभव येतो, ज्यामध्ये डोळ्यांसमोर नागमोडी रेषा दिसणे, मुंग्या येणे, किंवा बोलताना शब्द न आठवणे असा त्रास होतो. ट्रिगर्स ओळखणे म्हणजे ते पूर्णपणे टाळणे असा अजिबात होत नाही, कारण सर्वच ट्रिगर्स टाळण्याचा अट्टहास केल्यास मेंदू अधिक संवेदनशील आणि कमकुवत होऊ शकतो. नेहमी शारीरिक बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे उपचारासाठी उपयुक्त ठरते. रुग्णांनी आपल्या जीवनशैलीत नियमितता आणणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते..प्रत्येक रुग्णाचे ट्रिगर्स वेगळे असतात, त्यामुळे वैयक्तिक निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. नवीन औषध सुरू करण्यापूर्वी न्युरोलॉजिस्टचा सल्ला घेणे नेहमीच बंधनकारक असते. संवेदनशीलता कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपचारांची जोड देणे आवश्यक ठरू शकते. या वैज्ञानिक माहितीचा वापर करून आपण आपले दैनंदिन जीवन सुधारू शकतो. आजाराच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी रुग्णाने आणि डॉक्टरांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असते. सततच्या डोकेदुखीकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. अचूक निदानासाठी किमान चार ते आठ आठवड्यांचे तपशीलवार रेकॉर्ड महत्त्वाचे असते. अशा प्रकारे नियोजनबद्ध पावले उचलल्यास मायग्रेनच्या झटक्यांची वारंवारता नक्कीच कमी करता येते..योग्य आहार, पुरेशी झोप आणि तणावमुक्त जीवन या त्रिसूत्रीवर मायग्रेनचे नियंत्रण अवलंबून आहे. हवामानातील बदलांमुळे होणारा त्रास टाळण्यासाठी पूर्वतयारी करणे आवश्यक ठरते. वेदनांपासून मुक्ततेसाठी वैद्यकशास्त्रात अनेक नवीन, प्रगत उपचार उपलब्ध आहेत. वेळेवर जेवण, पुरेशी झोप आणि भरपूर पाणी पिऊन मेंदूची प्रतिकारशक्ती वाढवता येते. मायग्रेनवर यशस्वी नियंत्रणासाठी स्वतःच्या सवयींमध्ये सुधारणा करणे ही पहिली पायरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.