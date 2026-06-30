आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : डेंगीवर उपचार आणि प्रतिबंध

डॉ. संजय जानवळे, लरोगतज्ज्ञडेंगी विषाणूच्या तापाबाबतचे कारण, निदान आणि इतर काही गोष्टींची माहिती आपण गेल्या आठवड्यात बघितली. आता इतर काही गोष्टी बघू.उपचारडेंगीवर निश्चित असे उपचार नाहीत. इतर विषाणूजन्य आजाराप्रमाणेच डेंगी तापाचा उपचार लक्षणांवर अवलंबून असतो. भरपूर पाणी पिणे, विश्रांती घेणे, हलका व समतोल आहार या बाबी उपचारामध्ये महत्त्वाच्या असतात. तापासाठी पॅरासिटामाॅल द्यावे लागते. गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात भरती करून डाॅक्टरांच्या देखरेखीत उपचार करावे लागतात.. डेंगी आजारात हिमॅटोक्रिट (HCT) वाढणे, म्हणजे ‘रक्त घट्ट’ होणे होय. डेंगीच्या गंभीर टप्प्यात रक्तवाहिन्यांमधून प्लाझ्मा (द्रव) गळती होऊ लागते, ज्यामुळे रक्तातील पेशींचे प्रमाण वाढून हिमॅटोक्रिट वाढते. वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ किंवा हिमॅटोक्रिटचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाणे हे शरीरात गंभीर निर्जलीकरण किंवा डेंगी शॉक सिंड्रोमचे लक्षण असू शकते. त्यासाठी त्वरित डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू करावे लागतात.शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी ओआरएस, नारळपाणी, फळांचे रस आणि भरपूर पाणी प्यावे. रुग्ण तोंडावाटे द्रवपदार्थ घेऊ शकत नसेल किंवा हिमॅटोक्रिटचे प्रमाण खूप जास्त असेल, तर रुग्णालयात दाखल होऊन सलाइन (IV fluids) देणे आवश्यक असते.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वेदनाशामक औषधे (उदा. आयबुप्रोफेन, ॲस्पिरिन) अजिबात घेऊ नका.डेंगीमध्ये हेमॅटोक्रिट (Hct) पातळी सामान्यत: वाढणे हे प्लाझ्मा गळतीचे (रक्तवाहिन्या पातळ होण्याचे) लक्षण असते. परंतु, हेमॅटोक्रिट कमी होत असेल, तर हे आतड्यांमधील किंवा शरीरातील अंतर्गत रक्तस्त्राव दर्शवू शकते. हे लक्षण डेंगीच्या गंभीर टप्प्याची सूचना असू शकते.रक्तस्राव : कमी हेमॅटोक्रिट सोबत प्लेटलेट्सदेखील झपाट्याने कमी होत असतील, तर नाकातून-हिरड्यांमधून रक्त येणे किंवा शौचातून रक्त जाणे यासारखे धोके संभवतात.इतर कारणे : काही प्रकरणांमध्ये, हेमॅटोक्रिट कमी होणे हे ॲनिमिया (रक्ताची कमिटी) किंवा डेंगीमुळे होणाऱ्या हिमोलिसिसचे (तांबड्या पेशी फुटणे) परिणाम असू शकतात. ही स्थिती अत्यंत गंभीर असू शकते, त्यामुळे त्वरित उपाययोजना कराव्यात लागतात..प्रतिबंधअनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे पाणी साठवून ठेवण्याची प्रथा व अफाट बांधकामांसाठी बांधलेले पाण्याचे हौद यामुळे एडिस डास आता सगळीकडे पोहोचला आहे. पूर्वी डेंगी तापाचे रुग्ण प्रामुख्याने पावसाळ्यात आढळत असत; पण आता डेंगी हा आजार नित्याचीच बाब बनली आहे. ग्रामीण भागात अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे पाणी साठवून ठेवण्याच्या प्रथेमुळे व शहरी भागात अफाट बाधंकामासाठी बांधलेले पाण्याचे हौद - यामुळे एडिस एजिप्ती या डासाची पैदास होते. या डासामार्फत डेंगीला कारण ठरणाऱ्या विषाणूंचा संसर्ग होतो. एडिस डास आता सगळीकडे पोहोचला आहे. डेंगीसारख्या जीवघेण्या आजारावर प्रभावी उपचार व लस अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे डेंगी होऊ नये म्हणून प्रतिबंध करणे अगत्याचे ठरते. यासाठी साठवलेले पाणी आठवड्यातून किमान एकदा बदलून कोरडे करा आणि नंतर त्यात स्वच्छ पाणी भरा. घरातल्या फ्लाॅवरपाॅटमध्ये असलेले पाणी आठवड्यातून एकदा बदला. आठवड्यातून एकदा कारंजी कोरडी ठेवा. साठलेल्या पाण्याची वाट मोकळी करुन द्या. जुने टायर्स, नारळाच्या करवंट्या, रिकाम्या बाटल्या इत्यादी वस्तूंची त्वरित विल्ल्हेवाट लावा. पाण्याच्या सर्व टाक्यांची झाकणे एकसंध घडीव लोखंडाची घट्ट बसणारी हवीत. सांडपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था करा. वापरात नसलेले होद, पाण्याच्या टाक्या यात पाणी साठू देऊ नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.