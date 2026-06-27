मोकळे व्हा : बदलती पिढी- वाढती चिंता

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न : माझी मुलगी २८ वर्षांची आहे. ती उच्चशिक्षित, बुद्धिमान आणि सुंदर आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून तिच्या वागण्यामुळे आम्ही खूप चिंतेत आहोत. तिने अनेक वेळा वेगवेगळ्या व्यक्तींशी प्रेमसंबंध निर्माण केले. प्रत्येक वेळी नात्याचा शेवट दुःखद होतो, पण काही काळानंतर ती पुन्हा नवीन नात्यात गुंतते. मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती अपरिचित लोकांशी सहज संपर्क साधते. त्यामुळे तिच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आम्ही तिचा मोबाईल वापर बंद केला आहे. सध्या ती कोणतेही काम करत नाही. आता तिच्या लग्नाचा विचार करण्याबाबतही आम्हाला भीती वाटते. पालक म्हणून आम्ही खूप गोंधळलो आहोत. आम्ही नेमके काय करावे?.उत्तर : तुमच्या प्रश्नामागे वडिलांची काळजी आणि अस्वस्थता स्पष्टपणे जाणवते. मात्र या परिस्थितीकडे केवळ ‘अनेक अफेअर्स केले’ या दृष्टीने न पाहता, त्या वर्तनामागील भावनिक गरजा आणि मानसशास्त्रीय कारणे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तुमच्या मुलीच्या वर्तनामागे अनेक कारणे असू शकतात. काही व्यक्तींमध्ये कमी आत्मसन्मान, एकटेपणा, भावनिक रिक्तपणा, स्वीकार मिळवण्याची तीव्र गरज किंवा बालपणातील काही अपूर्ण भावनिक गरजा, यांचा प्रभाव दिसून येतो..तुम्ही तुमच्या मुलीचा मोबाईल काढून घेतला, ते तिच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केलेले पाऊल असू शकते; परंतु मोबाईल काढून घेतल्याने मूळ समस्या सुटत नाही. कारण समस्या साधनात नसून त्या व्यक्तीच्या भावनिक गरजांमध्ये किंवा नात्यांकडे पाहण्याच्या पद्धतीमध्ये असू शकते. तिच्या लग्नाबाबत तुम्हाला वाटणारी भीतीही समजण्यासारखी आहे. पण व्यक्तीची विचारसरणी, भावनिक परिपक्वता आणि नाते सांभाळण्याची क्षमता विकसित झाली नसेल तर विवाहानंतरही तेच प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणून सध्या तिच्या लग्नाची घाई करण्यापेक्षा तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचे, भावनिक गरजांचे आणि आयुष्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे आकलन करणे अधिक गरजेचे आहे..पालक म्हणून तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा तिच्याशी विश्वासाचे नाते निर्माण करणे अधिक उपयुक्त ठरेल. तिला दोष देण्याऐवजी तिच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तिच्या आयुष्यातील रिकाम्या जागा कोणत्या आहेत, ती नेमके काय शोधत आहे आणि तिला स्वतःबद्दल कसे वाटते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..प्रश्न : माझा मुलगा १९ वर्षांचा आहे. तो नुकताच बारावी उत्तीर्ण झाला आहे. आम्ही त्याला इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत. मात्र ‘सीईटी’मध्ये त्याचे अपेक्षेपेक्षा कमी गुण आले आहेत. आम्हाला सध्या जास्त चिंता त्याच्या जीवनशैलीची वाटते. तो मित्रांबरोबर वारंवार बाहेर जातो, कधी कधी रात्री खूप उशिरा घरी येतो आणि ड्रिंक्सही घेतो. दिवसभर मोबाईल, सोशल मीडिया, चॅटिंग आणि संगणक यामध्येच त्याचा वेळ जातो. तो बहुतेक वेळा खोलीचे दार बंद करून बसतो. रात्री उशिरापर्यंत जागतो आणि सकाळी खूप उशिरा उठतो. व्यायाम, वाचन किंवा घरातील जबाबदाऱ्या यांमध्ये त्याला कोणताही रस दिसत नाही. आम्ही त्याला समजावून सांगण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, पण तो आमचे ऐकत नाही. काही सांगितले तर ‘हे माझे आयुष्य आहे’ असे उत्तर देतो. त्याच्या भविष्याची चिंता वाटते. पालक म्हणून त्यांच्याशी कसे बोलावे, किती हस्तक्षेप करावा आणि किती स्वातंत्र्य द्यावे हेच समजत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे..उत्तर : आज अनेक पालकांचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे तुम्ही एकटे नाही आहात. जेन-झी पिढी ही इंटरनेट, मोबाईल, सोशल मीडिया आणि डिजिटल जगात वाढलेली पिढी आहे. त्यांच्या विचार करण्याच्या, संवाद साधण्याच्या आणि जगाकडे पाहण्याच्या पद्धती पूर्वीच्या पिढीपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. त्यामुळे पालक आणि मुलांमध्ये मतभेद निर्माण होणे स्वाभाविक आहे..तुमच्या मुलाचे वर्तन पाहता, सध्या तो प्रौढत्वाच्या उंबरठ्यावर आहे. या वयात स्वातंत्र्याची इच्छा, मित्रांचे आकर्षण, स्वतःची ओळख शोधण्याची धडपड आणि पालकांच्या सल्ल्याला विरोध करणे हे काही प्रमाणात सामान्य असते. मात्र त्याची जीवनशैली पूर्णपणे विस्कळीत होत असेल, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असेल, झोपेचे चक्र बिघडले असेल किंवा मद्यपान वाढत असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. अनेक पालक नकळत मुलांशी फक्त सूचना देण्याच्या किंवा टीका करण्याच्या भूमिकेतून बोलतात. ‘हे करू नको’, ‘तसं वागू नको’, ‘तुझं काही खरं नाही’ अशा वाक्यांमुळे संवाद बंद होतो. या वयातील मुलांना उपदेशापेक्षा आदराने संवाद हवा असतो..तुमच्या मुलाला सतत बदलण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा प्रथम त्याच्या जगात काय चालले आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्याला कोणत्या गोष्टींचा ताण आहे? त्याच्या करिअरबद्दल तो काय विचार करतो? सीईटीच्या निकालामुळे तो निराश आहे का? मित्रांच्या प्रभावाखाली आहे का? की त्याला भविष्यासंदर्भात संभ्रम वाटतो आहे? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. तुमचा मुलगा आता लहान मूल राहिलेला नाही. त्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे असेल- पण त्या निर्णयांच्या परिणामांची जाणीवही त्याला करून द्यावी लागेल. त्याच्याशी मित्रासारखा संवाद साधा. पालक म्हणून आवश्यक मर्यादाही स्पष्ट ठेवा. आजच्या तरुणांना केवळ ‘काय करावे’ हे सांगण्यापेक्षा ‘का करावे’ हे समजावून सांगणे अधिक आवश्यक आहे. संवादाचा पूल मजबूत राहिला तर बदलाची शक्यता कायम राहते. संवाद तुटला तर अंतर वाढत जाते. त्यामुळे मुलांच्या वर्तनावर लक्ष ठेवताना त्याच्याशी असलेले नाते जपणे हेच सध्या सर्वांत महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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