7-Day Health Routine: आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी ‘या’ तीनपैकी एक हेल्दी ड्रिंक प्या, पोट आणि चेहरा दोन्ही राहतील निरोगी

3 drinks for glowing face and healthy body: आपण सर्वजण आपल्या चेहऱ्याची खुप काळजी घेतो. म्हणूनच, महिलांसोबतच, पुरुषही त्वचेची घेतांना दिसतात. त्यांना समजले आहे की हवेतील सतत वाढणारे प्रदूषण आणि घाण केवळ त्यांच्या यकृतालाच नव्हे तर त्यांच्या त्वचेलाही हानी पोहोचवत आहे. जरी त्वचेची काळजी प्रत्येकासाठी असली तरी, त्यातील काही उत्पादने इतकी महाग आहेत की प्रत्येकजण ती परवडत नाही. (best natural drinks for skin and digestion).तुम्ही पुरुष असाल किंवा महिला, तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार काही आवश्यक उत्पादने खरेदी करणे पुरेसे आहे. तुम्ही फक्त चार ते पाच उत्पादनांनी तुमच्या त्वचेची काळजी घेऊ शकता. येथे एकमेव इशारा असा आहे की तुमच्या त्वचेची काळजी घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जीवनशैलीत आणि आहारात काही निरोगी पदार्थांचा समावेश करावा लागेल. .पेय पिणे गरजेचे आहे का?डॉ. सेठी आणि डॉ. पॉल यांनी त्यांच्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये स्पष्ट सांगितले की निरोगी त्वचा पूर्णपणे उत्पादनांवर अवलंबून नसते. निरोगी त्वचा मिळविण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या आतड्यांचे आरोग्य सुधारणे आवश्यक आहे. यामुळे तुमचे पोट स्वच्छ होईल आणि तुमचा चेहरा चमकण्यास मदत होईल. ही पद्धत तुमच्या आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर ठरू शकते. तर, वेळ वाया न घालवता, तुम्ही कोणते पेये घेऊ शकता ते जाणून घेऊया..ग्रीन टी चे फायदेग्रीन टी पिण्याचे त्वचेसाठी अनेक फायदे आहेत. त्यात भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे पेय पिल्याने त्वचेतील जळजळ कमी होण्यास मदत होते. मुरुमांची समस्या कमी करण्यास मदत करते. एकूणच त्वचेच्या आरोग्यासाठी हे खूप फायदेशीर आहे..पुदिना चहाडॉ. पॉल यांच्या मते, पुदिन्याच्या पानांचा चहा प्यायल्याने हार्मोन्स संतुलित होण्यास मदत होते. यामुळे त्वचेच्या अनेक समस्या टाळता येतात. हा चहा पिऊन तुम्ही हार्मोनल मुरुमांपासून स्वतःचे रक्षण करू शकता ..कॅमोमाइल चहाकॅमोमाइल चहामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म भरपूर असतात. ते त्वचेला आराम देण्यास मदत करते आणि त्वचेची जळजळ रोखण्यास मदत करते. तुम्ही दररोज या तीन पेयांपैकी कोणतेही एक घेऊ शकता, जे तुमच्या त्वचेला फायदेशीर ठरू शकते.