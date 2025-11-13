आरोग्य

7-Day Health Routine: आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी ‘या’ तीनपैकी एक हेल्दी ड्रिंक प्या, पोट आणि चेहरा दोन्ही राहतील निरोगी

3 drinks for glowing face and healthy body: चेहऱ्याच्या समस्या टाळण्यासाठी अनेक लोक विविध प्रोडक्टवर खर्च करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का तुम्ही घरगुती उपायांनी देखील चेहऱ्यासोबतच पोटाचेही आरोग्य निरोगी ठेऊ शकता.
7-Day Health Routine:

7-Day Health Routine:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

3 drinks for glowing face and healthy body: आपण सर्वजण आपल्या चेहऱ्याची खुप काळजी घेतो. म्हणूनच, महिलांसोबतच, पुरुषही त्वचेची घेतांना दिसतात. त्यांना समजले आहे की हवेतील सतत वाढणारे प्रदूषण आणि घाण केवळ त्यांच्या यकृतालाच नव्हे तर त्यांच्या त्वचेलाही हानी पोहोचवत आहे. जरी त्वचेची काळजी प्रत्येकासाठी असली तरी, त्यातील काही उत्पादने इतकी महाग आहेत की प्रत्येकजण ती परवडत नाही. (best natural drinks for skin and digestion)

Loading content, please wait...
lifestyle
drink
Face Beauty
skin care
stomach
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com