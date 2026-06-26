आरोग्य

Diabetes & Heart Health: मधुमेहींनो, धाप-थकवा 'सामान्य' समजू नका; हृदयविकाराची असू शकतात सुरुवातीची लक्षणे

Heart Diseases Symptoms in Diabetes: मधुमेहींमध्ये धाप लागणे, सतत थकवा आणि छातीत अस्वस्थता ही हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात; तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला जाणून घ्या.
Diabetics, Don’t Ignore Breathlessness and Fatigue: They Could Signal Heart Disease

Diabetics, Don’t Ignore Breathlessness and Fatigue: They Could Signal Heart Disease

sakal

Anushka Tapshalkar
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Early Heart Disease Symptoms in Diabetes Patients: मधुमेह हा केवळ रक्तातील साखरेशी संबंधित आजार नसून तो हृदयाच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करू शकतो. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या अधिक असतो. मात्र, धाप लागणे, सतत थकवा जाणवणे, व्यायाम किंवा शारीरिक हालचाल करण्याची क्षमता कमी होणे, छातीत सौम्य अस्वस्थता यांसारखी लक्षणे अनेकदा वाढते वय, ताणतणाव किंवा व्यस्त जीवनशैलीचा परिणाम समजून दुर्लक्षित केली जातात. त्यामुळे ही लक्षणे गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

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