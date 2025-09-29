Heart Attack Awareness: हार्ट अटॅक येण्याआधी दिसतात ही लक्षणे, डॉक्टर सांगतात जीव वाचवू शकणारे महत्त्वाचे उपाय

World Heart Day 2025: सध्याच्या तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे हृदयविकारांमध्ये वाढ होत आहे. हृदयविकार हे मृत्यूचे मुख्य कारण बनले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे १.७९ कोटी लोक हृदयविकारांमुळे मृत्यू पावतात. त्यापैकी चारपैकी पाच मृत्यू हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकमुळे होतात.हृदयविकार ओळखण्यात येणाऱ्या अडचणी हे याचे मुख्य कारण आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अनेक लोक सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे उपचारांमध्ये उशीर होतो.जागतिक हृदय दिनानिमित्त हृदयविकाराच्या प्राथमिक लक्षणांबद्दल आणि तातडीच्या उपाययोजनांबद्दल मार्गदर्शन केले जाते..जागतिक हृदय दिनदरवर्षी २९ सप्टेंबरला जागतिक हृदय दिन साजरा केला जातो. या दिनाचा मुख्य उद्देश लोकांना हृदयविकाराबद्दल जागरूक करणे आणि आरोग्यपूर्ण जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करणे हा आहे. या दिवशी हृदयाचे महत्व, त्याची काळजी कशी घ्यावी, आणि हृदयविकाराचे धोके ओळखण्यासाठी मार्गदर्शन किंवा शिबीर आयोजित केले जाते..Heart Health Tips for Young Adults: हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी तरुणांना व्यायाम अन् संतुलित आहारावर भर देण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.हार्ट अटॅकची सुरुवातीची साधी पण धोकादायक लक्षणेहार्ट अटॅक येणे म्हणजे अचानक चक्कर येणे, छातीत तीव्रतेने दुखणे, असे सर्वसामान्यपणे मानले जाते. पण प्रत्यक्षात ही पुढील लक्षणे हळूहळू किंवा अगदी सौम्य स्वरूपात दिसतात:- छातीच्या मध्यभागी दाब, जडपणा किंवा कळसारखा वेदना जाणवणे.- हा त्रास काही वेळ टिकतो, कधी कमी होतो आणि पुन्हा येतो.- कधी कधी वेदना डाव्या हातात, जबड्यात, पाठीवर किंवा पोटाकडे पसरतात.- श्वास घेण्यास अडचण येणे, भोवळ येणे, अचानक थकवा जाणवणे, उलटीची भावना होणे.- महिलांमध्ये, वृद्ध व्यक्तींमध्ये आणि मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये ही चिन्हे गॅस, अपचन किंवा फ्लूसारखी वाटतात, ज्यामुळे ती दुर्लक्षित केली जातात..हार्ट अटॅक टाळण्यासाठी पुढील काही गोष्टींचे गांभीर्य बाळगणे गरजेचे आहे.बहुतेक वेळा लोक त्यांच्या वेदना तात्पुरत्या आहेत असे समजून दुर्लक्ष करतात. परंतु, ही मोठी चूक ठरू शकते. हृदयविकाराच्या झटक्याच्या वेळी हृदयाच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा कमी होतो आणि वेळेवर उपचार न केल्यास हृदयाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे साधी लक्षणे दिसल्यास त्वरित आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक आहे..World Heart Day 2025: ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’! वेळेवर तपासणी आणि योग्य उपचारांनी जपा हृदयाचे आरोग्य.हार्ट अटॅकच्या वेळी काय करावे?- लगेच आपत्कालीन मदत क्रमांकावर (Emergency Helpline) फोन करा.- मदत येईपर्यंत रुग्णाला आरामात बसवून ठेवा आणि त्याला शांत राहण्यासाठी प्रोत्साहित करा.- रुग्णाला स्वतः वाहन चालवू देऊ नका किंवा घरीच राहून त्रास कमी होईल अशी अपेक्षा करू नका.- डॉक्टरांनी आधी मनाई केली नसेल तर रुग्णाला अॅस्पिरिनची गोळी चावून देऊ शकता, त्यामुळे रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याचा वेग कमी होतो.- वातावरण शांत आणि सहकार्यपूर्ण ठेवा, कारण भीतीमुळे हृदयावर अधिक ताण येतो..या चुका प्रामुख्याने टाळाअनेकदा लोक छातीत होणारे त्रास दुर्लक्षित करून घरगुती उपाय करतात. ज्यामुळे उपचार उशिरा सुरू होतो आणि तो जीवघेणा ठरू शकतो. मात्र हे लक्षात ठेवा की, हृदयविकाराचा संशय आल्यास, डॉक्टर काही वेगळे सांगत नाहीत तोपर्यंत ती एक आपत्कालीन स्थिती मानावी..Explained: CAD म्हणजे काय? जाणून घ्या हृदयशस्त्रक्रियेबाबतचे ७ मोठे गैरसमज आणि सत्य.सीपीआरचे महत्त्वकधी कधी हृदयविकाराचा झटका हृदयविकार थांबण्यामध्ये बदलतो. अशा वेळी सीपीआरचे ज्ञान असणे आवश्यक असते. त्यामुळे रुग्णाचा जीव वाचवता येतो. रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वी ही अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिक मदत ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.