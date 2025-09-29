आरोग्य

Heart Attack Awareness: हार्ट अटॅक येण्याआधी दिसतात ही लक्षणे, डॉक्टर सांगतात जीव वाचवू शकणारे महत्त्वाचे उपाय

Doctor Recommended Tips to Save Heart Attack Patients: हार्ट अटॅकची सुरुवातीची लक्षणे ओळखून वेळेवर योग्य पावले उचलल्यास जीव वाचवता येतो – जाणून घ्या डॉ. सांगितलेले महत्त्वाचे उपाय.
Early signs of heart attack with doctor-recommended life-saving steps

Early signs of heart attack with doctor-recommended life-saving steps

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

World Heart Day 2025: सध्याच्या तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे हृदयविकारांमध्ये वाढ होत आहे. हृदयविकार हे मृत्यूचे मुख्य कारण बनले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे १.७९ कोटी लोक हृदयविकारांमुळे मृत्यू पावतात. त्यापैकी चारपैकी पाच मृत्यू हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकमुळे होतात.

हृदयविकार ओळखण्यात येणाऱ्या अडचणी हे याचे मुख्य कारण आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अनेक लोक सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे उपचारांमध्ये उशीर होतो.

जागतिक हृदय दिनानिमित्त हृदयविकाराच्या प्राथमिक लक्षणांबद्दल आणि तातडीच्या उपाययोजनांबद्दल मार्गदर्शन केले जाते.

Loading content, please wait...
heart attack
heart attack take care
heart attack prevention
heart attack symptoms
heart attack causes
health
Heart
Healthcare
Heart Health
Heart Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com