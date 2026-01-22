Weight Loss Soup: डाएटचा सोपा फॉर्म्युला! दररोज ‘हे’ सूप प्यायल्यास वजन आपोआप होईल कमी, बनवण्याची पद्धत जाणून घ्या

which soup is best for daily weight loss: तुम्हाला वजन कमी करायचे आहे,पण डाएट किंवा जीमला जायचे नसेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. पोषणतज्ञ एक खास टोमॅटो सूप पिण्याचा सल्ला देतात. ज्यामुळे वजन कमी करण्याच्या प्रवासात गेम-चेंजर ठरू शकतो. टोमॅटोमध्ये कॅलरीज कमी असतात, फायबर जास्त असते आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. एकत्रितपणे, हे घटक शरीराला डिटॉक्सिफाय करतात आणि चरबी जाळण्याची प्रक्रिया वेगवान करतात. एक अट अशी आहे की ते योग्यरित्या तयार केले पाहिजे. पोषणतज्ञ म्हणतात की हे सूप स्वादिष्ट आहे आणि तुमचे चयापचय सक्रिय करते. .टोमॅटो शिजवण्याची योग्य पद्धतहे सूप तयार करण्यासाठी सर्वात आधी चार मध्यम आकाराचे टोमॅटो घ्यावे. प्रत्येक टोमॅटोच्या वरच्या बाजूला थोडासा क्रॉस-कट करा. आता एका पॅनमध्ये २ कप पाणी गरम करा आणि टोमॅटो घाला. तसेच 2 संपूर्ण वाळलेल्या लाल मिरच्या, 4-5 पाकळ्या लसूण आणि चवीनुसार मीठ घाला. आता पॅन झाकून ठेवा आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवू द्या. तुम्ही लिंबू कापून ते सोलल्याशिवाय हलके किसून घेऊ शकता. यामुळे सुपची चव वाढते..हर्ब्स आणि मसालेतुमचा सुप अजून तयार झालेला नाही, म्हणून १ इंच आलं घ्या आणि त्याचे लहान तुकडे करा. तसेच काही ताजी कोथिंबीरची पाने आणि त्यांचे देठ बारीक चिरून घ्या. आता टोमॅटो तपासा. ते शिजले की, गॅस बंद करा आणि थंड होऊ द्या. टोमॅटो थंड झाल्यावर सोलून घ्या. आता, त्याच पॅनमध्ये उरलेल्या पाण्यात थोडे पाणी घाला. आलं, कोथिंबीरची पानं, कोथिंबीरची देठ आणि किसलेले लिंबाची साल घाला आणि काही मिनिटे उकळवा..Stress High Blood Pressure: तणावामुळे रक्तदाब खरंच वाढतो? डॉक्टरांचा धक्कादायक खुलासा .सुपला परफेक्ट टेक्सचरपुढच्या टप्प्यात, सोललेले टोमॅटो, उकडलेले लसूण आणि लाल मिरच्या मिक्सरमध्ये एकत्र करून गुळगुळीत प्युरी बनवा. नंतर, एका पॅनमध्ये उकळत्या पाण्यात मिश्रण घाला. मंद आचेवर ५ ते ७ मिनिटे शिजवा. प्रथिने वाढवण्यासाठी, तुम्ही कमी चरबीयुक्त कॉटेज चीज किंवा उकडलेले चिकन घालू शकता. हे स्वादिष्ट आणि पौष्टिक आहे..पुढील नियम ठेवा लक्षातरात्री 7 वाजण्यापूर्वी या सूपसह रात्रीचे जेवण करा. दररोज 7-8 तास झोप घ्या आणि दिवसभर 3-4 लिटर पाणी प्यावे. जंक फूड आणि गोड पदार्थ खाणे पूर्णपणे थांबवा. दररोज 30 मिनिटे वेगाने चालावे.जर तुम्ही हे केले आणि योग्य दिनचर्या पाळली तर एका महिन्यात 8-10 किलो वजन कमी करणे शक्य आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.