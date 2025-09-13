डाएटसाठी आधार - ‘हाय ऑन सॅलड्स’ चा

आरोग्य

आज तिचा ‘हाय ऑन सॅलड्स’ ब्रॅंड घराघरात पोहोचला असून, वेगवेगळ्या भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सॅलड ड्रेसिंगचा वापर करून तयार केलेली चवदार सॅलड्स दररोज अनेकांच्या निरामय आरोग्यासाठी हातभार लावत आहेत.
अमृता पुणतांबेकर-खोले हिने 'हाय ऑन सॅलड्स' ब्रॅंडद्वारे विविध प्रकारच्या सॅलड्सचा व्यवसाय सुरू केला आहे. कोविड काळात सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे वजन कमी करण्यासाठी सॅलड्सचा आहारात समावेश करून अनेकांना फिटनेस साधता आला आहे. तिच्या सॅलड्समध्ये विविध भाज्या, फळे आणि खास ड्रेसिंग्जचा समावेश आहे, ज्यामुळे चवदार आणि आरोग्यदायी आहार मिळतो.

वजन कमी करायचे आहे, मग आहारात फायबर जास्त घ्या, सॅलड खा, असा सल्ला डॉक्टर, आहारतज्ज्ञ देतात. मात्र, रोज वेळ काढून चविष्ट सॅलड बनवणे अनेकांना विशेषतः महिलांना शक्य होत नाही. अशावेळी वाटते कोणी रोज आयते सॅलड करून दिले तर...हीच गरज ओळखून अमृता पुणतांबेकर-खोले हिने नानाविध पद्धतीची सॅलड्स तयार करून देण्याचा व्यवसाय सुरू केला आणि सॅलड्सचा आहारात समावेश करून फिट अँड फाइन होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. आज तिचा ‘हाय ऑन सॅलड्स’ ब्रॅंड घराघरात पोहोचला असून, वेगवेगळ्या भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सॅलड ड्रेसिंगचा वापर करून तयार केलेली चवदार सॅलड्स दररोज अनेकांच्या निरामय आरोग्यासाठी हातभार लावत आहेत.

