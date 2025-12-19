Eating Bread Daily: दररोज ब्रेड खाल्लं तर शरीरावर कोणते परिणाम होतात? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

What happens if you eat bread every day: बऱ्याच लोकांना सकाळी ब्रेड न खाल्ली तर दिवस जात नाही, रोज सकाळी चहा सोबत बटर,लोणी किंवा जाम लावून ब्रेड खाण्याची सवय असते? पण कधी विचार केला आहे का दररोज ब्रेड खाणे तुमच्या शरीरासाठी सुरक्षित आहे का? याबाबत अनेक अफवा आणि सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल होतात..जसे जसे की ऑटो-ब्रूवरी सिंड्रोम(Auto-Brewery Syndrome) होऊ शकतो, ज्यामुळे शरीरातील सूक्ष्मजीव कार्बोहायड्रेड्सपासून अल्कोहोल तयार करतात. आता तुम्ही विचार करत असाल हे ऑटो-ब्रूवरी सिंड्रोम म्हणजे काय? चला तर जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर माहिती.AILET 2026 Result: AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रन्स टेस्ट 2026 चा निकाल जाहीर, 'असा' चेक करा रिजल्ट .ऑटो-ब्रूवरी सिंड्रोम म्हणजे काय?एबीएस ही एक दुर्मिळ स्थिती आहे ज्यामध्ये आतड्यांतील यीस्ट किंवा सूक्ष्मजीवांद्वारे शरीरात अल्कोहोल तयार होते. यामुळे अल्कोहोलशी संबंधित लक्षणे जसे की गोंधळ, चक्कर येणे, निद्रानाश, मूड स्विंग किंवा चिडचिड होऊ शकते. काही रुग्णांना पोट फुगणे, अपचन, मळमळ आणि अतिसाराचा त्रास होतो. आता तुम्ही म्हणत असाल मग दररोज ब्रेड खाल्ल्याने ABS होईल का? चला तर जाणून घेऊया.दररोज ब्रेड खाल्ल्याने ABS होईल का?तज्ज्ञांचे मत आहे की, आरोग्यदायी व्यक्तीसाठी दररोज ब्रेड खाल्ल्याने ABS होण्याचे कारण नाही. ABS हा सहसा असा परिस्थितीत होतो.- अँटीबायोटिक्सचा जास्त वापर- आतड्यांतील डिस्बिओसिस- इम्युनोडेफिशियन्सी- दररोज किंवा कोणत्याही परिस्थितीत यीस्ट आणि कार्बोहायड्रेट्स असलेली ब्रेड खाणे धोकादायक नाही.लक्षणे कोणती आहे?जर तुम्हाला वर्तनात अचानक बदल, चिडचिडेपणा, अनपेक्षित मूड बदल, दारूची इच्छा किंवा गोंधळ दिसला तर वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. तसेच पोट फुगणे, अतिसार किंवा मळमळ यासाठी स्वतःची तपासणी करा..Marathi Career Rashi Bhavishya: आजचा दिवस भाग्यवान! सूर्य–मंगळ संयोगामुळे 'या' राशींना मिळणार करिअर आणि आर्थिक फायदा.ABS टाळण्यासाठी उपाय- आतडे निरोगी ठेवणे- अँटीबायोटिक्सचा अतिरेकी वापर टाळा- पोर्टा समस्येचे जलद निराकरण- उपचार आणि आहार व्यवस्थापनजर तुम्हाला एबीएस असेल तर तुमच्या आहारावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे. कार्बोहायड्रेट्स आणि साखरेचे प्रमाण लक्षात घेऊन आहाराचे नियोजन करणे योग्य आहे. जर बुरशीजन्य संसर्ग असेल तर अँटीफंगल औषधे, प्रोबायोटिकयुक्त आहार आणि कॉग्निटिव्ह बिहेविअरल थेरपी (CBT) योग्य आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.