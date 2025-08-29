आरोग्य

पूजन पार्थिव गणेशाचे

भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला येणारे श्री गणेशाचे व्रत हे पार्थिव गणेशाचे व्रत.
ganpati
ganpatisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला येणारे श्री गणेशाचे व्रत हे पार्थिव गणेशाचे व्रत. माघ शुद्ध चतुर्थी हा गणपती देवतेचा जन्मदिवस परंतु भाद्रपदात मृत्तिकेचा गणपती बनवून त्यावर अ-थर्व-शीर्ष म्हणजे कंप न पावणारे, न थरथरणारे, चित्तवृत्ती शांत असणारे मस्तक स्थापन करून त्यात प्राणप्रतिष्ठा करण्याचा दिवस.

प्रत्येक मनुष्य हा पार्थिव पंचतत्त्वांतून तयार झालेले शरीर घेऊन येतो. पार्वतीने सुद्धा स्व-मळातून या बालकाची निर्मिती केली. स्त्रीच्या शरीरात गर्भाशयात अशाच तऱ्हेने अपत्याची निर्मिती पंचमहाभूतांपासून होत असते.

Loading content, please wait...
devotional
eco-friendly Ganesh idols
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com