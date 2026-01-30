Stop Sneezing Naturally सतत येणाऱ्या शिंकांनी हैराण आहात? नोझल स्प्रे किंवा इनहेलर नाही, ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील रामबाण उपाय

Natural ways to clear nasal congestion without spray: हिवाळ्यात तापमान इतर ऋतुंपेक्षा कमी असते. ज्यामुळे वातावरण थंड असते. सकाळी थंड, दुपारी उष्ण आणि रात्री पुन्हा थंड असं सतत हवामान बदलत असतं त्यामुळे सर्दी-खोकला आणि ताप असे व्हायरल इन्फेक्शन बऱ्यापैकी सगळ्यांनाचं होते. त्यात भर म्हणजे सध्या प्रदूषण आणि धूळ खूप वाढत आहे. यामुळे सर्दीमुळे येणाऱ्या शिंकांचं प्रमाण वाढते. या शिंकांमुळे अक्षरश: हैराण होते. पण हा त्रास कमी करण्यासाठी काही सोपे आणि घरगुती उपाय केले तर परिणामकारक ठरू शकते. .सतत येणाऱ्या शिंका कमी करण्यासाठीचे घरगुती उपायगरम पाण्याची वाफहिवाळ्यात किंवा कोणत्याही ऋतूमध्ये झालेल्या सर्दी आणि शिंकांवर सर्वात सोपा आणि रामबाण घरगुती उपाय म्हणजे गरम पाण्याची वाफ. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी गरम पाण्यात निलगिरीच्या तेलाचे किंवा विक्सचे २ थेंब घालून डोक्यावर टॉवेल घेऊन ही वाफ घ्या. यामुळे नाकातला श्वास घेण्यासाठीच मार्ग मोकळा होतो आणि शिंका कमी व्हायला मदत होते. सर्दी आणि शिंकांचं (Sneezing) प्रमाण कमी होईपर्यंत रोज रात्री ही वाफ घेतली परिणामकारक ठरू शकते. मात्र श्वसनाचे आजार असलेल्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वाफ घेणं टाळा..Winter Health Tips: हिवाळ्यात मुतखड्याचा धोका; थंडीमध्येही पुरेसे पाणी पिण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.आलं, मध आणि तुळशीचा रसआलं, मध आणि तुळस आयुर्वेदात विशेष गुणकारी मानली जाते. हे तीनही घटक त्यांच्या अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मामुळे व्हायरल इन्फेक्शनवर बरेच प्रभावी ठरतात. दिवसातून रोज दोन वेळा या तीनही घटनांचे मिश्रण एक टेबलस्पून घ्या. पण प्रेग्नन्ट महिला (Pregnant Women), हाय ब्लड प्रेशर असलेल्या व्यक्तींनी आणि ज्यांना यापैकी कशाचीही ॲलर्जी असेल तर पूर्णपणे टाळण्याचा तज्ञ सल्ला देतात.हळदीचे दूध ठरते गुणकारीहळद ही जंतुनाशक आणि सूज कमी करणाऱ्या गुणधर्मांसाठी ओळखली जाते. पारंपरिक पद्धतीनुसार गरम दुधात हळद मिसळून पिल्यास सर्दी-खोकल्यासह शिंकांचा त्रास कमी होऊ शकतो. यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्तीही बळकट होण्यास मदत होते. यासोबत आलं घालून केलेला चहा देखील उपयुक्त ठरतो..All-Season Detox Tea: तुम्ही बाराही महिने पिऊ शकता हा काढा, सर्दी,खोकल्यासह वजन घटवण्यातही आहे फायदेशीर.भस्त्रिका प्राणायाम उत्तम श्वाच्छोस्वासासाठी प्राणायम खूप फायदेशीर आहे. भस्त्रिका प्राणायाम फुफ्फुसांची ताकद वाढवायला मदत करतो. यामुळे पूर्ण श्वसनमार्ग मोकळा होतो आणि श्वास घेणं सोपे होते. तसेच या प्राणायामामुळे कफ बाहेर पडतो आणि ऑक्सिजन पुरवठा सुधारतो. त्यामुळे रोज सकाळी रिकाम्या पोटी ५–७ मिनिटे भस्त्रिका (Bhastrika) करा. मात्र प्रेग्नन्ट महिला, हाय ब्लड प्रेशर, हृदयरोग आणि अस्थमा असलेल्या व्यक्तींनी टाळा.व्हिटॅमिन-सी वाढवा आहारातवारंवार शिंका येण्यामागे प्रतिकारशक्ती कमी असणे हेही एक कारण असू शकते. त्यामुळे आहारात व्हिटॅमिन-सीयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. लिंबू, संत्री, आवळा यांसारखी फळे नियमित खाल्ल्यास सर्दी, ॲलर्जी आणि शिंकांचा त्रास कमी होण्यास मदत होते..Winter Heart Health: हिवाळ्यात जपा हृदयाचं आरोग्य; हृदयविकार टाळण्यासाठी घ्या योग्य काळजी.सायनससाठी (Sinus) चेहऱ्याचा मसाजबऱ्याचजणांना सायनसचा देखील त्रास असतो. ज्यामुळे हवामान बदललं की लगेच सर्दी (Cold) आणि शिंका सुरु होतात. त्यांनी चेहऱ्यावर हलका मसाज केला तर बंद नाक आणि श्वसनाचा मार्ग मोकळा होतो आणि खुलून श्वास घेता येतो. त्यासाठी कपाळावर कपाळाच्या मध्यापासून बाहेरच्या दिशेने बोटं दाबत मसाज करा. नंतर नाकापासून ते गालावरून ते कानाच्या वरच्या भागापर्यंत तसाच मसाज करा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.