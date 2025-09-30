प्रभावी फिजिओथेरपी

- डॉ. अपूर्व शिंपी, संचालक, सिंबायोसिस कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, पुणेसकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत आपण धावतच असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार साठ टक्के मृत्यू हे जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमुळे होतात. भारतात प्रत्येक तिसऱ्या प्रौढाला उच्च रक्तदाब आहे. लठ्ठपणा, मधुमेह, ताणतणाव – हे आता सामान्य झाले आहेत.मधुमेह : चुकीचा आहार व व्यायामाचा अभाव.उच्च रक्तदाब : ताणतणाव, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली.स्थूलता : सतत बसून राहणं, जंक फूड.कंबरदुखी व पाठदुखी : संगणक व मोबाईलमुळे चुकीची बसण्याची पद्धत.संधिवात : व्यायामाचा अभाव, वयोमानानुसार सांध्यांवरील ताण.मानसिक ताण, नैराश्य : धकाधकीचं जीवन, विश्रांतीचा अभाव. .फिजिओथेरपी काय करते?मधुमेहात : नियमित व्यायामानं वजन नियंत्रणात राहतं, इन्सुलिनचं कार्य सुधारतं.उच्च रक्तदाबात : श्वसनाचे व्यायाम, एरोबिक वॉकिंगमुळे रक्तदाब कमी होतो.स्थूलतेत : व्यायाम + योग्य आहार यामुळे लठ्ठपणा हळूहळू कमी होतो.कंबरदुखी/मानदुखीत : मॅन्युअल थेरेपी, योग्य स्ट्रेचिंग व बसण्याच्या पद्धती शिकवल्या जातात.वृद्धांमध्ये संधिवात : हलके व्यायाम, स्नायू बळकट करणारे सराव, त्यामुळे सांधे लवचिक राहतात.मानसिक ताण : योग, प्राणायाम, रिलॅक्सेशन थेरपी. .बहुतेक रुग्णांना वाटतं, की औषधं घेतली की सर्व ठीक होईल; पण प्रत्यक्षात, औषधं आणि शस्त्रक्रिया यांच्यासोबत फिजिओथेरपी केल्यास रुग्ण लवकर बरा होतो, आणि परत आजार होण्याची शक्यता कमी होते.उदाहरणार्थ, बायपास शस्त्रक्रियेनंतर केवळ औषधं घेतल्यास रुग्णाला चालायला वेळ लागतो; पण श्वसन व चालण्याचे व्यायाम केल्यास तो लवकर सावरतो..‘जिमसाठी वेळ नाही’, ‘पैसा नाही’, ‘जागा नाही’ – ही कारणं देणं थांबवा. सूर्यनमस्कार फक्त दहा मिनिटांत होतो. रोज वीस मिनिटं चालणं पुरेसं आहे. ऑफिसमध्ये खुर्चीत बसून स्ट्रेचिंग करता येतं. व्यायामासाठी महागडी साधनं लागतात हा गैरसमज चुकीचा आहे.आपल्या ऋषी-मुनींनी हजारो वर्षांपूर्वीच व्यायामाचं महत्त्व ओळखलं होतं. सूर्यनमस्कार, योगासनं, प्राणायाम हे फिजिओथेरपीच्या आधुनिक स्वरूपाशी साधर्म्य राखतात. पतंजली योगसूत्र सांगते, की ‘मनाची शुद्धता, चांगले विचार आणि साधा आहार’ आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.एखादं राष्ट्र तेव्हाच प्रगती करू शकतं- जेव्हा त्यातील नागरिक निरोगी असतात. कल्पना करा, जर भारतातील प्रत्येक कुटुंबाने नियमित व्यायाम केला, जीवनशैली सुधारली आणि गरज भासल्यास फिजिओथेरपीचं मार्गदर्शन घेतलं, तर कित्येक आजार (मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा) आपोआप कमी होतील..आपण काय करू शकतो?दररोज किमान वीस-तीस मिनिटं शारीरिक हालचाल करा.संगणक, मोबाईल वापरताना प्रत्येक तीस मिनिटांनी उठून थोडं चालून या.आपल्या मुलांना खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करा.ज्येष्ठांनी हलक्या व्यायामाने स्नायू व सांधे सक्रिय ठेवावेत.काही दुखापत किंवा त्रास झाल्यास औषधांवरच न थांबता फिजिओथेरपीस्टकडे नक्की जा.आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.औषधं शरीर बरी करतात; पण व्यायाम जीवनाला बळ देतो..फिजिओथेरपी म्हणजे फक्त दुखणं कमी करणं नव्हे, ती जीवनशैली सुधारण्याची क्रांती आहे. प्रत्येक घरात या क्रांतीचं स्वागत झालं, तर भारत केवळ बलाढ्य नाही तर निरोगी राष्ट्र म्हणून जगासमोर उभा राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.