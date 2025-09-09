आरोग्य

फूड लेबल्स वाचतानाची तंत्रे

फूड लेबल वाचायला शिकणे म्हणजे आरोग्यासाठी एक नवीन भाषा शिकणे आहे.
Effective Techniques to Read Food Labels Smartly

Effective Techniques to Read Food Labels Smartly

sakal

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे, हृदयविकार तज्ज्ञ
Updated on

फूड लेबल वाचायला शिकणे म्हणजे आरोग्यासाठी एक नवीन भाषा शिकणे आहे. फूड लेबल्सवर काय असते, ती लेबल्स वाचायची पद्धत काय आहे, साखर, मीठ, फॅट यांच्याबाबत कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या... याबाबत आपण गेल्या आठवड्यात बघितले. आता इतर काही गोष्टी बघूया.

Loading content, please wait...
food news
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com