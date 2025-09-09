फूड लेबल्स वाचतानाची तंत्रे

फूड लेबल वाचायला शिकणे म्हणजे आरोग्यासाठी एक नवीन भाषा शिकणे आहे. फूड लेबल्सवर काय असते, ती लेबल्स वाचायची पद्धत काय आहे, साखर, मीठ, फॅट यांच्याबाबत कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या... याबाबत आपण गेल्या आठवड्यात बघितले. आता इतर काही गोष्टी बघूया..खरेदी करताना सोप्या युक्त्या५-५-५ नियमसाखर <5g/100gफॅट <5g/100gफायबर >5g/100g८०:२० नियम८० टक्के आहार ताज्या अन्नातून,२० टक्के पॅकबंद.हिरवा ठिपका = आरोग्यदायी नाहीचतो फक्त शाकाहारी दर्शवतो.‘देशी’ साखरही साखरच आहेगूळ, मध, ऑर्गॅनिक साखर मर्यादित घ्या. .विशिष्ट रुग्ण गटांसाठी मार्गदर्शनमधुमेह : कमी साखर, जास्त फायबर.उच्च रक्तदाब : दररोज <८७ mmol सोडियम, नूडल्स, सूप, लोणचं टाळा.लठ्ठपणा : कॅलरी-डेन्स पदार्थ टाळा.मुलं : चॉकलेट्स, फ्लेवर्ड मिल्क, ‘किड्स सीरिअल्स’ टाळा.व्यवहार्य उदाहरणेपार्ले-जी (१० बिस्किटे, ६० ग्रॅम) : २५० कॅलरीज, ९ ग्रॅम साखर, ७ ग्रॅम फॅट.डायजेस्टिव्ह बिस्किट (२ नग) : १४० कॅलरीज, ५ ग्रॅम साखर, ५ ग्रॅम फॅट.पॅकबंद मसाला ओट्स (१ सर्व्हिंग): १९० कॅलरीज, ६ ग्रॅम फॅट, १ ग्रॅम फायबर, जास्त सोडियम.फळांचा ज्यूस (२०० मिलिलिटर) : २०–२५ ग्रॅम साखर (५–६ चमचे). .अॅडिटिव्ह्ज आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्जलेबलवर बऱ्याचदा INS नंबर असतात. हे रंग, स्टॅबिलायझर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज दर्शवतात. कमी प्रमाण सुरक्षित असले तरी मुलांना वारंवार देऊ नयेत.लेबल वाचण्याची सवय कशी लावायची?सुरुवात एका वस्तूपासून करा- उदा. बिस्किटे.दोन ब्रँडची तुलना करा.मुलांना शिकवा - त्यांना गेमसारखं वाटेल.हळू हळू तुम्हाला लगेच ओळखता येईल की, काय चांगलं- काय वाईट. .महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवापॅकेटच्या पुढे लिहिलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नका.साखर, फॅट, आणि विशेषतः सोडियम (८७ mmol पेक्षा कमी) तपासा.घटकांची लांबलचक यादी = अधिक प्रोसेस्ड = टाळा.घरचं, ताजं खा. .केस स्टडी : लेबल वाचण्यामुळे वाचलेले आरोग्यसुजाता, वय ४३, पुणे. सुजाता ऑफिसमध्ये काम करणारी, दोन मुलांची आई. तिला अनेकदा थकवा, डोकेदुखी व पायांची सूज जाणवत होती. तपासणीमध्ये उच्च रक्तदाब निघाला. डॉक्टरांनी तिला मीठ कमी करण्याचा सल्ला दिला.सुरुवातीला सुजाता फक्त ‘टेबल सॉल्ट’ कमी करू लागली; पण तिच्या आहारात अजूनही बिस्किटे, नमकीन, पापड, रेडीमेड सूप हे भरपूर होते. लेबल वाचायला शिकल्यावर तिला कळले, की फक्त एक पॅक नूडल्समध्येच अर्ध्या दिवसापेक्षा जास्त सोडियम आहे!.तिने हळू हळू बदल केले. लोणची, पापड कमी केले. ताजी फळे, घरचे पोहे, उपमा निवडला. पॅकेटच्या मागच्या बाजूला नेहमी ‘सोडियम’ तपासू लागली. सहा महिन्यांनी तिचा रक्तदाब नियंत्रणात आला, औषधं कमी झाली आणि ती अधिक ऊर्जावान वाटू लागली.शिकवण : लेबल वाचायला शिकल्यावर आपण नकळत घेत असलेले अतिरिक्त मीठ, साखर व फॅट लक्षात येते आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी योग्य निर्णय घेता येतो..निष्कर्षफूड लेबल वाचायला शिकणे म्हणजे आरोग्याची नवी भाषा शिकणे आहे. सुरुवातीला गोंधळ वाटेल; पण कॅलरीज, साखर, फॅट, सोडियम यांचे अर्थ समजले, की जीवनशैलीतील आजार टाळणे शक्य आहे.भारतात जिथे आहार झपाट्याने पॅकेबंद आणि प्रोसेस्डकडे वळतो आहे, तिथे ही कला प्रत्येकासाठी गरजेची आहे. स्वतःसाठी, मुलांसाठी व कुटुंबासाठी ही सवय लावा.लक्षात ठेवा : दररोज फक्त १ चमचा मीठ पुरेसे आहे. त्यापेक्षा जास्त घेतल्यास ते तुमच्या हृदय, मूत्रपिंड व रक्तवाहिन्यांना शांतपणे नुकसान करत आहे.‘जे दिसतं ते नेहमी खरं नसतं - पॅकेटच्या पलीकडे पाहा, लेबल वाचा आणि शहाणपणाने निवड करा.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.