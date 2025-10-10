Mental Health: तणाव अन् डिप्रेशन कमी करण्यासाठी 'या' सोप्या आसनांचा करा सराव, मिळेल सकारात्मक परिणाम

मानसिक आरोग्यासाठी योग अत्यंत प्रभावी साधन आहे. तणाव आणि डिप्रेशन कमी करण्यासाठी काही योगासनांचा सराव करावा. हे आसन मनाला शांतता देतात, नकारात्मक विचार नियंत्रित करतात आणि 'हैप्पी हार्मोन' सक्रिय करतात. नियमित सरावाने मानसिक शांती आणि संतुलन मिळवता येते..how to practice yoga for mental health and wellness: दरवर्षी १० ऑक्टोबरला जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो. या दिवशी मानसिक आरोग्याचे महत्त्व समजून घेणे आणि चिंता यासारख्या समस्या आणि समाजात स्पष्टता पसरवणे आवश्यक आहे. आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात तणाव आणि डिप्रेशन वाढच आहे. यामुळे निरोगी मानसिक आरोग्यासाठी योगासनांचा सराव करणे गरजेचे आहे. योगा केल्याने शरीरात हॅपी हार्मोन्स निर्माण होतात. तसेच मन शांत राहते आणि नकारात्मक विचार मनात येत नाही. तुम्ही पुढील सोप्या आसनांचा सराव करू शकता. .बालसन तणाव कमी करण्यासाठी बालासन करावे. हा योग प्रकार करणे सोपे आहे. दिवसाच्या सुरूवातीला दोन ते तीन मिनिटे करावे. .ब्रिज पोझब्रिज पोजचा सराव केल्याने हृदय निरोगी राहते तसेच मानसिक आरोग्य देखील निरोगी राहते. तसेच मन शांत राहते. तुम्हाला नैराश्य आले असेल तर या आसनाचा सराव करू शकता. हे एक प्रभावी आसन असून करण्यास सोपे आहे. .Diwali 2025 Health Tips: दिवाळी फराळ खाऊनही राहाल फिट, आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी दिल्या 5 टिप्स .अनुलोम-विलोम प्राणायामअनुलोम विलोमचा सराव केल्याने शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी राहण्यास मदत होते. ही श्वसन तंत्र मेंदूच्या दोन्ही भागांना संतुलित करते आणि मनाला त्वरित शांत करते..शवासन हे सर्वात आराम देणारे आणि मनाला शांत करणारे आसन आहे. जे शरीराला पूर्ण शांती देते. या आसनाचा सराव केल्याने मेंदूला आराम मिळतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.