अंड्यातील पिवळं बलक आवश्यकच

डॉ. मृदुल देशपांडेअनेक लोक 'अंड्यांच्या पिवळ्या बलकात कोलेस्ट्रॉल असतं, म्हणून ते आरोग्यासाठी वाईट' हा गैरसमज सत्य मानतात. आधुनिक विज्ञान आणि फंक्शनल मेडिसिनच्या एकमताने समोर आलेलं चित्र वेगळंच आहे. अंड्याने कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही, उलट ते संपूर्ण मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारतं. कोलेस्ट्रॉल म्हणजे शत्रू नाहीकोलेस्ट्रॉल हा महत्त्वाचा घटक आहे. हॉर्मोन्स, व्हिटॅमिन डी, सेल मेंब्रेन, यांच्या निर्मितीसाठी त्याची गरज असते. आपल्या शरीरातील ७०-८० टक्के कोलेस्ट्रॉल लिव्हरच तयार करत असतो. आपण अंड्यातून घेतलेलं कोलेस्ट्रॉल आणि शरीरातील चरबी, याचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे, 'अंड्यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढतं' ही भीती केवळ कालबाह्य आहे..खरी समस्या - इंफ्लेमेशन व इन्सुलिन रेसिस्टन्सहृदयरोगाचं खरं मुळ कारण हाय कोलेस्ट्रॉल नाही, तर क्रॉनिक इंफ्लेमेशन(सूज), अतिरिक्त इन्शुलिन आणि ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आहे. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये आपण व्यक्तीच्या मेटाबॉलिक पॅटर्नकडे पाहतो. ज्या लोकांमध्ये कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण जास्त, सीड ऑइल्सचा वापर प्रचंड, जीवनशैली निष्क्रिय असते व तणाव असतो, त्यांच्यात इंफ्लेमेशन जास्त निर्माण होते. अशा परिस्थितीत कोलेस्ट्रॉलचे पार्टिकल्स ऑक्सिडाइझ होतात आणि यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो. म्हणजेच दोष अंड्याचा नाही, दोष आहे असंतुलित आहाराचा..अंड्याचे पोषणमूल्य - निसर्गाने दिलेला पूर्ण आहारअंडं हे नैसर्गिक जीवनसत्त्व मानलं जातं. म्हणूनच, फक्त 'एग व्हाईटस' खाण्यात काहीच अर्थ नाही. संपूर्ण अंड हे गरजेचं.उच्च गुणवत्ता असलेला पूर्ण प्रोटीनकोलीन (पिवळं बलक) – मेंदू व लिव्हरच्या कार्यासाठी अत्यावश्यक.ल्युटेन व झीएक्सॅन्थिन – डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्तओमेगा-३ (पास्चर्ड-रेज्ड अंड्यांमध्ये अधिक)फॅट सॉल्युबल व्हिटॅमिन्स – 'ए', 'डी', 'इ', 'के'या सर्वांमुळे अंडं शरीरातील इंफ्लेमेशन कमी करायला आणि ब्लड शुगर स्थिर ठेवायला मदत करतं, जे हृदय आणि मेटाबॉलिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे..वैज्ञानिक पुरावे काय सांगतात?अनेक मोठ्या संशोधनांमध्ये स्पष्ट आढळलं की, दररोज २ (कमीतकमी) अंडी खाल्ल्याने एलडीएल-सी वाढत नाही 'स्मॉल डेन्स एलडीएल' कमी होतो आणि 'लार्ज बॉयंट एलडीएल' वाढते, जो सुरक्षित प्रकार आहे. गुड कोलेस्ट्रॉल वाढतं.ट्रायग्लिसराइड्समध्ये सुधारणा दिसते. यामध्ये सुधारणा झाली की हृदयरोगाचा धोका प्रत्यक्षात कमी होतो..फॅट फोबियाऐवजी संपूर्ण दृष्टिकोनफंक्शनल मेडिसिनचा दृष्टिकोन नेहमी 'रूट-कॉज'वर आधारित असतो. म्हणूनच मी नेहमी सांगते, अंडं खाणं धोकादायक नाही, अंडं न खाणं शरीराला आवश्यक पोषणापासून वंचित ठेवू शकतं. भारतीय आहारात अंडं हे परवडणारे, सहज उपलब्ध आणि प्रोटीन-समृद्ध खाद्य आहे. विशेषतः लठ्ठपणा, प्रीडायबिटीज, डायबिटीज, पीसीओएस, फॅटी लिव्हर यांसारख्या कंडीशन्समध्ये अंडं कार्बोहायड्रेट कमी करून ब्लड शुगर सुधारतं.कोणत्या लोकांनी सावध राहावे?अगदीच अंड्याची अॅलर्जी आहे अशांनी फंक्शनल मेडिसीन न्यूट्रिशनिस्टच्या सल्ल्याने प्रमाण ठरवावं. बाकी बहुतांश लोकांसाठी अंडं सुरक्षित आणि आरोग्यवर्धक आहे..निष्कर्षअंड्याला दोष देणं म्हणजे चुकीच्या ठिकाणी बोट ठेवणं. अंडं समस्या नाही; आपल्या खाण्याच्या पद्धतीत खरी गडबड आहे, सीड ऑइल्स, साखर, जास्त धान्ये आणि रिफाइंड कार्ब्स.योग्य जीवनशैलीसोबत अंडं हे हृदय, मेंदू आणि मेटाबॉलिक हेल्थसाठी सुपरफूड आहे. महत्त्वाचं, अंड्यात जीव नसतो. त्यामुळे त्याबद्दल मिथक निर्माण होण्याचं काहीच कारण नाही. तुमच्या रोजच्या ताटात दोन अंडी असणं, ही आता लक्झरी नाही, तर मेटाबॉलिक हेल्थकडे जाणारं सर्वांत साधं आणि प्रभावी पाऊल आहे..