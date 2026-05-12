इनर इंजिनिअरिंग : जीवनाप्रती संवेदनशील होणे

सद्गुरू, ईशा फाउंडेशनसद्गुरू : प्रत्येकाने एक गोष्ट पाहायला हवी : चोवीस तासांमध्ये, तुम्ही किती क्षण 'जीवन' म्हणून कार्यरत असता? बहुतेक वेळ तुम्ही एखादा विचार, भावना, कल्पना, मत, तत्त्वज्ञान, श्रद्धा प्रणाली, नाते किंवा अशा काहीतरी स्वरूपात असता. बहुतेक लोक जीवन सोडून इतर सर्व काही बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत; हीच संपूर्ण समस्या आहे. तुम्ही विचार, भावना, कल्पना, निष्कर्ष, मत, तत्त्वज्ञान, विचारसरणी आणि असे बरेच काही बनण्याचा प्रयत्न करत आहात..जर तुम्ही तुमच्या शरीराची आणि मनाची प्रक्रिया थोड्या अंतरावरून हाताळू शकलात, तर तुम्हाला दिसून येईल, की तुम्ही जीवनाबद्दल संवेदनशील व्हाल. आपण योगाच्या नावाखाली जे काही केले आहे, ते केवळ ही जीवनसंवेदनशीलता आणण्यासाठीच केले आहे. जेव्हा तुम्ही जीवनाबद्दल संवेदनशील असाल, तेव्हाच तुम्ही वास्तवाशी जोडलेले असता. सध्या तुम्ही फक्त अहंकाराबद्दल संवेदनशील आहात. तुम्ही म्हणता, 'मी खूप संवेदनशील व्यक्ती आहे.' याचा अर्थ तुम्ही असे म्हणत आहात, की तुमचा अहंकार खूप मोठा आणि मजबूत आहे..संवेदनशील असणे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमुळे दुखावणे, रागावणे किंवा चिडणे नव्हे. तुम्ही जीवनाबद्दल संवेदनशील असाल, तर तुम्ही इतर प्रत्येक जीवनालाही स्वतःप्रमाणेच अनुभवता, कारण तुम्हीही जीवनच आहात. तुमच्या सभोवतालचे सर्व काही तुम्ही जितके जीवन आहात तितकेच जीवन आहे. तुम्ही इथे जीवन म्हणून बसलात, तर तुम्हाला ते अंतर्बाह्य माहीत असते. तुम्ही इथे विचार किंवा कल्पना म्हणून बसलात, तर तुम्ही उर्वरित अस्तित्वापासून पूर्णपणे वेगळे होता. तुम्ही जीवनाशिवाय इतर काही म्हणून बसलात, तर तुम्ही खोटे आहात; तुम्ही खरे नाहीत..तुम्हाला जीवनाबद्दल संवेदनशील व्हायचे असेल, तर तुम्ही स्वतः जीवन बनले पाहिजे. तुम्ही करू शकता अशी एक सोपी प्रक्रिया ही आहे : तुम्ही जो काही विचार करता आणि जे काही अनुभवता त्याला थोडे कमी महत्त्व द्या. एका दिवसाकरिता असे करून पाहा. अचानक तुम्हाला वारा, पाऊस, फुले आणि माणसे - सर्व काही संपूर्णपणे वेगळ्या प्रकारे जाणवेल. अचानक तुमच्यातील जीवन तुमच्या अनुभवासाठी अधिक सक्रिय आणि जिवंत होईल. मग तुम्ही जीवनाबद्दल संवेदनशील व्हाल. एकदा का तुम्ही या जीवनाबद्दल संवेदनशील झालात, तर इतर जीवनाबद्दल संवेदनशील नसण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण तुम्ही 'मी' असे ज्याला म्हणता, त्याला केवळ शरीर म्हणून पाहणार नाही. तुम्ही आजूबाजूला पाहिले, तर तुम्हाला हे 'मी' सर्वत्र पसरलेले दिसेल. मग स्वाभाविकपणे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीबद्दल संवेदनशील व्हाल..जीवनाबद्दल संवेदनशील होणे ही कोणतीही कसरत, विचारसरणी किंवा तत्त्वज्ञान नाही. तुम्ही जीवन असाल, तर तुम्ही जीवनाबद्दल संवेदनशील असालच. जर तुम्ही केवळ हे पाहिले की, तुमचे शरीर, मन आणि भावना जे काही सांगत आहेत ते महत्त्वाचे नाही, तर अचानक तुम्ही जीवनाबद्दल अत्यंत संवेदनशील व्हाल.