Endometriosis & Insulin Resistance: एंडोमेट्रिओसिसचा फक्त गर्भाशयावर नाही, ब्लड शुगरवरही परिणाम होतो? नेमकं कारण काय; जाणून घ्या

DOES ENDOMETRIOSIS AFFECT BLOOD SUGAR: पाळीच्या वेदना, सततचा थकवा आणि हार्मोन्समधील बदल... एंडोमेट्रिओसिसचा त्रास अनेक महिलांसाठी आधीच आव्हानात्मक असतो. पण या आजाराचा संबंध फक्त गर्भाशय आणि प्रजनन आरोग्यापुरताच मर्यादित आहे का? एंडोमेट्रिओसिसचा रक्तातील साखर आणि इन्सुलिनच्या कार्यावरही परिणाम होऊ शकतो का? शरीरातील दीर्घकाळची सूज, हार्मोन्स, ताण आणि कमी झालेली शारीरिक हालचाल यामुळे या दोन्ही समस्यांमध्ये काही संबंध असू शकतो, असे संशोधनातून समोर येत आहे. नेमका हा संबंध काय आहे आणि एंडोमेट्रिओसिस असलेल्या महिलांनी याकडे किती गांभीर्याने पाहावे? जाणून घेऊया तज्ज्ञांकडून....एंडोमेट्रिओसिस आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्सचा संबंध काय?कन्सल्टंट डायटिशियन आणि डायबेटीस एज्युकेटर कनिका मल्होत्रा यांच्या मते, एंडोमेट्रिओसिस आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्स यांच्यातील संबंधावर सध्या संशोधन सुरू आहे. एंडोमेट्रिओसिसमध्ये शरीरात दीर्घकाळ दाह किंवा सूज राहू शकते. ही सूज इन्सुलिनच्या कार्यावर परिणाम करून पेशींना रक्तातील ग्लुकोज वापरण्यात अडथळा आणू शकते.काही संशोधनांमध्ये एंडोमेट्रिओसिस असलेल्या महिलांमध्ये इन्सुलिन रेसिस्टन्सची काही चिन्हे आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोमशी संबंधित समस्या अधिक दिसल्याचे आढळले आहे. मात्र, एंडोमेट्रिओसिस आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्स यांचा संबंध PCOSइतका ठोसपणे सिद्ध झालेला नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात..शरीरातील सूज ठरू शकते महत्त्वाचा घटकएंडोमेट्रिओसिस आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्सच्या संभाव्य संबंधात शरीरातील दीर्घकाळची सूज महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. या आजारातील दाह निर्माण करणारे घटक इन्सुलिनच्या कार्यात अडथळा आणू शकतात, ज्यामुळे पेशींना ग्लुकोजचा योग्य वापर करणे कठीण होते.याशिवाय इस्ट्रोजेनसह हार्मोन्समधील बदल शरीरातील चरबीचे वितरण आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता यावर परिणाम करू शकतात..सततच्या वेदना आणि ताणाचाही परिणामएंडोमेट्रिओसिसमुळे होणाऱ्या सततच्या वेदना आणि तणावामुळे कॉर्टिसोल वाढू शकतो, तर वेदनांमुळे शारीरिक हालचाल कमी झाल्यास इन्सुलिनची संवेदनशीलता घटू शकते. काही हार्मोनल उपचारांचाही मेटाबॉलिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.त्यामुळे एंडोमेट्रिओसिस आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्सचा संभाव्य संबंध हा सूज, हार्मोन्स, ताण, कमी शारीरिक हालचाल आणि उपचार अशा अनेक घटकांशी जोडलेला असू शकतो..सध्या संशोधन काय सांगते?एंडोमेट्रिओसिस आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्स यांच्यात संभाव्य संबंध असल्याचे काही संशोधनातून समोर येत आहे. मात्र, एंडोमेट्रिओसिसमुळेच इन्सुलिन रेसिस्टन्स होतो, असे ठामपणे सांगण्यासाठी अजून पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत.त्यामुळे एंडोमेट्रिओसिस असलेल्या प्रत्येक महिलेला इन्सुलिन रेसिस्टन्स होईलच, असे नाही. रक्तातील साखर, वजन, शारीरिक हालचाल आणि इतर आरोग्यविषयक घटकांनुसार प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती वेगळी असू शकते.एंडोमेट्रिओसिससोबत रक्तातील साखरेशी संबंधित समस्या, वजनात अचानक बदल किंवा इतर मेटाबॉलिक समस्या जाणवत असल्यास डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.