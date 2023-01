Parenting Tips : तुमचं पण लेकरू सारखं कंटाळा करतंय? पहा तज्ज्ञ काय म्हणतात...

Every Time Child Get Bored What Should do : तुमचीही मुलं सतत मला बोअर होतं असं म्हणतात का? आता मी काय करू? असे प्रश्न तुम्हालाही इरीटेट करतात का? तज्ज्ञ म्हणतात काळजी करू नका, या प्रश्नाची उत्तरं प्रत्येकच घरात प्रत्येक पालकाला शोधावी लागतात.

याविषयी पालकत्व समुपदेशक शिल्पा इनामदार यज्ञोपवीत यांनी आपल्या सेल्फलेस पॅरेंटींग या पॉडकास्टमध्ये बालविकास तज्ज्ञ आणि समुपदेशक अश्विनी गोडसे यांच्याशी संवाद साधला आहे. या पॉडकास्टद्वारे गोडसे यांनी मुलांच्या सततच्या कंटाळ्याचं काय करायचं, कसं हाताळायचं याविषयी अगदी सोप्या पर्यायांनी उत्तर दिलं आहे.

शिल्पा इनामदार यज्ञोपवीत म्हणतात की, मला आत्ताच्या आत्ता हे हवं असा हट्टीपणा, कंटाळा आलाय असे टँट्रम घरो घरी दिसतात. बहुतेक कोणताच पालक या दिव्याला पार केल्याशिवाय पुढे जाऊच शकत नसेल. मग अशावेळी रोजच येणाऱ्या सिच्युएशन्सशी पालकांनी कसं निपटावं? याविषयी गोडसे यांनी मार्गदर्शन केलं आहे.

मुलांच्या या कंटाळ्याचं करायचं काय?

गोडसे म्हणतात, मला असं वाटतं की, बोअर होणं ही एक अत्यंत सर्जनशील अवस्था आहे. जेव्हा तुम्ही व्यस्त असतात तेव्हा तुम्हाला बोअर होत नाही. पण जेव्हा तुम्हाला सवड असते तेव्हाच तुम्हाला बोअर होतं. म्हणजे जेव्हा मुल म्हणतय मला बोअर होतंय तेव्हा त्यामागचं नेमकं कारण काय हे समजून घ्यायला हवं. इथं मुल तुम्हाला काही करायला सांगत नाहीये तर मी काय करू हा प्रश्न विचारतोय.

उपाय

पहिले तर मुलांना एकदम रागवून किंवा तोडून बोलू नका.

अरेच्चा काय करावं बरं... असा प्रश्नार्थक ऑप्शन द्या.

त्यांना आपल्यासोबत विचार करायला वेळ घ्या.

त्यांचा कंटाळा घालवण्यासाठी विनोदाचा आधार घ्यावा.

इथे इंटोरोगेशन प्रश्नांची सरबत्ती काम करत नाही.

कधीतरी खांद्यावर डोकं ठेऊन, कधी मांडीत लोळून त्यांचा कंटाळा जातो.