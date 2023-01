Parenting Tips : मुलांना वेळ देऊ शकत नसल्याचा गिल्ट येतोय? तज्ज्ञ सांगतात उपाय

Feeling Guilty For Not Being Able To Give Time To Children : सध्याची जीवनशैली प्रचंड व्यस्त आणि धकाधकीची झाली आहे. अशात वाढत्या महागाई आणि स्पर्धेमुळे घरातल्या दोन्ही पालकांना काम करून पैसे कमवणे ही काळाची गरज झाली आहे. कामाचे फक्त ८ तास नाही तर जास्त वेळ घराबाहेर जात असल्याने मुलांना हवा तसा वेळ देता येत नाही. असा गिल्ट हल्ली अनेक पालकांना असतो.

यावर पालकत्व समुपदेशक शिल्पा इनामदार-यज्ञोपवीत यांनी आपल्या सेल्फलेस पॅरेंटींग या पॉडकास्टमध्ये उत्तर दिलेलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातले गुगल इनोव्हेटिव टीचर, नॅशनल ई-इनोव्हेशन अ‍ॅवॉर्ड, ग्लोबल आउटरिच अ‍ॅवॉर्ड विजेते प्राथमिक शिक्षक बालाजी जाधव यांच्याशी साधलेल्या संवादात या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली आहे. बालाजी जाधव हे दुर्गम भागातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे प्राथमिक शिक्षक असून त्यांनी त्यांच्या व्हर्च्युअल क्लासरुमला ४० देशांसह जोडले आहे.

हेही वाचा: Parenting Tips : मुलांचा Confidence कसा वाढवाल? पालकांनो...

जाधव यांना आपल्या कामानिमित्त बराच प्रवास करावा लागतो. शिवाय कामाच्या ८ तासाशिवाय जास्त वेळ द्यावा लागतो. मग त्यांच्या या सामाजिक पालकत्वात त्यांनी आपल्या घरातल्या पाल्यांसोबतचं पाकत्व कसं जपलं याविषयी त्यांनी सांगतलं आहे.

हेही वाचा: Parenting Tips : पालकांनो सावधान ! मुलांच्या स्वभावातील हे बदल असतात मोठी समस्या

जाधव म्हणतात, मुलांना वेळ देणं आवश्यकच असतं. आई-वडिलांपैकी कोणी तरी एकाने तरी मुलांसोबत कायम फिजीकली उपस्थित असणं, अ‍ॅव्हेलेबल असणं आवश्यक आहेच. पण जर काही कारणाने तुम्ही मुलांना पुर्ण वेळ देऊ शकत नसाल तर तुम्ही चांगले, जबाबदार पालक नाही असा समज करण्याची गरज नाही. पालकत्व ही फार विस्तारीत संकल्पना आहे. यात मुलांचे संगोपन, विकास यागोष्टींकडे लक्ष दिले जात असते.

हेही वाचा: Parenting Tips: आईवडिलांमधील भांडण 'नॉर्मल' समजणं बंद करा, मुलांवर होतात हे परिणाम

मग जेव्हाही तुम्ही मुलांसोबत असाल तेव्हा तुम्ही त्यांच्याशी कसे कनेक्ट होतात हे महत्वाचे असते. यासाठी काही गोष्टींकडे नीट लक्ष द्यायला हवं.