Too Much Oil Is Dangerous: तेलाचे अतीसेवन आरोग्यासाठी घातक; आहारात खाद्यतेल जपून वापरण्याचा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला

Overuse of Cooking Oil Can Harm Your Health: दैनंदिन आहारात वापरली जाणारे खाद्य तेल जसे की सूर्यफूल, सोयाबीन, कॅनोला, कॉर्न, शेंगदाणा आणि राई तेलाच्या अती सेवनामुळे आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा आहारतज्ज्ञांनी दिला आहे. अलीकडील अभ्यासात या तेलांमधील अतिरिक्त ओमेगा ६, फॅटी अॅसिड, रिफायनिंग प्रक्रियेत होणारे बदल आणि उच्च तापमानातील पाककृतीमुळे निर्माण होणारे हानिकारक संयुगे याकडे लक्ष वेधले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना खाद्यतेलाचा वापर १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. लठ्ठपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं देखील त्यांनी म्हटले आहे.एकेकाळी लड्डठ्ठपणा ही फक्त पाश्चात्त्य देशांची समस्या मानली जात असे. परंतु, अलीकडच्या काळात ती भारतासारख्या मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांचीही समस्या बनली आहे. याला तोंड देण्यासाठी त्यांनी लठ्ठपणाविरुद्ध एक देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याबाबत ते बोलले..उच्च तापमानात पाककृतीची जोखीमतळणासाठी हे तेलं वापरल्यास ते लवकर ऑक्सिडाइज होतात. त्यामुळे, ट्रान्स फॅट्स, अल्डिहाइड्स आणि इतर हानिकारक रसायने तयार होतात. ही संयुगे दीर्घकाळ सेवन केल्यास हृदयविकार, स्ट्रोक आणि पेशींचे नुकसान अशा समस्या संभवतात..ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढतेयआरोग्यविषयक समस्या वाढत असल्याने अनेक ग्राहक प्रक्रिया केलेल्या तेलांवरून कोल्ड-प्रेस्ड किंवा कच्च्या तेलांकडे वळताना दिसत आहेत. बाजारातही पारंपरिक व ऑर्गनिक तेलाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. खाद्यतेल पूर्णपणे टाळावे असा सल्ला तज्ज्ञ देत नाहीत; मात्र त्याचा मर्यादित आणि संतुलित वापर, तसेच तेलाची गुणवत्ता, प्रकार आणि पाककृतीची पद्धत याची जाण ठेवणे आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत सर्व तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..रिफायनिंग आणि रासायनिक प्रक्रियाबहुतांश बियाण्यांच्या तेलांची निर्मिती ही जटील रासायनिक प्रक्रियेद्वारे केली जाते. उच्च दाबाखाली एक्स्ट्रॅक्शन हेक्सेनसारख्या केमिकल सॉल्व्हेंटचा वापर केला जातो.