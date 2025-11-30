आरोग्य

Too Much Oil Is Dangerous: तेलाचे अतीसेवन आरोग्यासाठी घातक; आहारात खाद्यतेल जपून वापरण्याचा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला

Nutritionists Warn Against Excess Cooking Oil Intake: अति तेल सेवन आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते, म्हणून आहारतज्ज्ञांनी आहारात खाद्यतेल मर्यादित प्रमाणात वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Overuse of Cooking Oil Can Harm Your Health: दैनंदिन आहारात वापरली जाणारे खाद्य तेल जसे की सूर्यफूल, सोयाबीन, कॅनोला, कॉर्न, शेंगदाणा आणि राई तेलाच्या अती सेवनामुळे आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा आहारतज्ज्ञांनी दिला आहे. अलीकडील अभ्यासात या तेलांमधील अतिरिक्त ओमेगा ६, फॅटी अॅसिड, रिफायनिंग प्रक्रियेत होणारे बदल आणि उच्च तापमानातील पाककृतीमुळे निर्माण होणारे हानिकारक संयुगे याकडे लक्ष वेधले आहे.

