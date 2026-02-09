अॅनिमिया म्हणजे रक्तातील लोहतत्त्वाचे प्रमाण कमी होणे आहे. मुले हे देशाचे भविष्य आहे, मात्र यानंतरही ६७ टक्के मुलांमध्ये अॅनिमिया आढळून येत असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण विभागाच्या ताज्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. विशेष असे की, दुधाच्या अति सेवनामुळेदेखील अॅनिमिया हा आजार वाढत असल्याची माहिती बालरोग तज्ज्ञांनी उपराजधानीत आयोजित परिषदेत दिली आहे.अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्सच्या नागपूर शाखेच्या कार्यकारिणीचा पदग्रहण सोहळा नुकताच पार पडला. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून मध्यवर्ती इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्सचे अध्यक्ष डॉ. एम. सिंगारावेलू, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वसंत खळतकर, ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उदय बोधनकर उपस्थित होते..माजी अध्यक्ष डॉ. शिल्पा हजारे, सचिव डॉ. कैलाश वैद्य यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी डॉ. एम. सिंगारावेलू यांनी बालआरोग्यावर मायक्रो प्लास्टिकच्या घातक परिणामांवर मार्गदर्शन करत प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. याप्रसंगी डॉ. संदीप मोगरे यांची अध्यक्ष म्हणून आणि डॉ. नीरव पटेल यांची मानद सचिवपदी निवड करण्यात आली. डॉ. उदय बोधनकर, डॉ. वसंत खळतकर, डॉ. विंकी रुगवानी, डॉ. एस. एल. जोशी, डॉ. गिरी, डॉ. अनिल राऊत, डॉ. संजय मराठे, डॉ. विनोद गांधी, डॉ. अविनाश गावंडे या बालरोग तज्ज्ञांचा परिषदेत गौरव करण्यात आला..अशी आहे नवीन कार्यकारिणीअध्यक्ष - डॉ. संदीप मोगरेसचिव डॉ. नीरव पटेल -संरक्षक - डॉ. उदय बोधनकरउपाध्यक्ष डॉ. मनीष तिवारी, डॉ. अर्चना जयस्वाल -संयुक्त सचिव डॉ. जया शिवळकर, डॉ. प्रणोती जाधव -कोषाध्यक्ष डॉ. मुस्तफा अली -अध्यक्ष नियुक्त - डॉ. योगेश पापडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.