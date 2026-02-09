आरोग्य

अति दुधामुळे बालकांमध्ये वाढतोय अ‍ॅनिमिया; बालरोग तज्ज्ञांचा इशारा

Excessive Milk Intake Increasing Anemia Risk in Children: लहान मुलांना अति प्रमाणात दूध दिल्यास शरीरातील लोहाचे प्रमाण कमी होऊन अॅनिमियाचा धोका वाढतो, असा इशारा बालरोग तज्ज्ञांनी दिला आहे.
Anemia in Children on the Rise Due to High Milk Intake, Experts Say

अ‍ॅनिमिया म्हणजे रक्तातील लोहतत्त्वाचे प्रमाण कमी होणे आहे. मुले हे देशाचे भविष्य आहे, मात्र यानंतरही ६७ टक्के मुलांमध्ये अ‍ॅनिमिया आढळून येत असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण विभागाच्या ताज्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. विशेष असे की, दुधाच्या अति सेवनामुळेदेखील अ‍ॅनिमिया हा आजार वाढत असल्याची माहिती बालरोग तज्ज्ञांनी उपराजधानीत आयोजित परिषदेत दिली आहे.

अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्सच्या नागपूर शाखेच्या कार्यकारिणीचा पदग्रहण सोहळा नुकताच पार पडला. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून मध्यवर्ती इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्सचे अध्यक्ष डॉ. एम. सिंगारावेलू, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वसंत खळतकर, ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उदय बोधनकर उपस्थित होते.

