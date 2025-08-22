Sleeping Problem: सतत झोप येतेय? यामागे ही आजारांची लक्षणं असू शकतात!

थोडक्यात:झोपेच्या अपुर्या वेळा आणि निद्रानाशामुळे दिवसभर झोप येण्याचा त्रास होतो.मानसिक ताणतणाव, डिप्रेशन आणि थायरॉईड विकारांमुळे झोपेचा चक्र बिघडतो.मधुमेह आणि हृदयविकारामुळेही सतत थकवा व झोप येणे ही लक्षणं दिसतात..Causes Excessive Sleepiness: झोप आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत गरजेची आहे. मात्र, आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत अनेकांनाच सतत झोप येण्याचा त्रास जाणवतो. दिवसभर थकवा जाणवणे, कामावर लक्ष केंद्रित न होणे आणि सतत झोपेची इच्छा होणे हे फक्त थोडेसे अस्वस्थ वाटणे नाही, तर यामागे गंभीर आजारांचेही लक्षणे असू शकतात. त्यामुळे जर तुम्हाला सतत झोप येत असेल, तर या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नका आणि त्यामागील आजारांचे संकेत जाणून घ्या..झोपेचे कारणे आणि त्यांचे लक्षणे1. निद्रानाशनिद्रानाश हा एक सामान्य पण गंभीर आजार आहे ज्यामध्ये झोपेत श्वास थोड्या वेळासाठी थांबतो किंवा अडथळा येतो. यामुळे झोपेचा चक्र खंडित होतो आणि शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही.लक्षणे:खराट्याचा त्रास आणि घशातील अडथळाथकवा आणि दिवसभर झोप लागणेरक्तदाब वाढणे आणि हृदयाशी संबंधित त्रास.Hartalika Vrat 2025: हरतालिका व्रत कोणी करावे आणि करू नये? जाणून घ्या नियम.2. मानसिक आरोग्यडिप्रेशन, तणाव आणि चिंता यांसारख्या मानसिक आजारांमुळे झोपेवर विपरीत परिणाम होतो. काहींना खूप जास्त झोप येते तर काहींना झोप येत नाही. मानसिक आरोग्य आणि झोप यांचा घनिष्ठ संबंध आहे.लक्षणे:निराशा, उदासीनताझोपेतील बदल (जास्त झोप येणे किंवा झोप न लागणे)ऊर्जा कमी होणे आणि दिवसाच्या कामात अडचण.3. थायरॉईड विकारथायरॉईड ग्रंथी नीट कार्य न केल्यास शरीराच्या चयापचय प्रक्रियेत बिघाड होतो. त्यामुळे सतत थकवा आणि झोप येण्याचा त्रास होतो.लक्षणे:वजन वाढणेथकवा, थंडगार वाटणेमानसिक मंदता आणि झोपेची गरज वाढणे.Pneumonia in Children: लहान मुलांमध्ये खोकल्यामुळे वाढतोय न्युमोनियाचा धोका; पावसाळ्यात घ्या अशी काळजी.4. मधुमेहमधुमेहामुळे शरीरातील ऊर्जेचा वापर नीट होत नाही, ज्यामुळे सतत झोप येते. रक्तातील साखरेची पातळी अनियमित असल्यास झोपेच्या पद्धतीवर परिणाम होतो.लक्षणे:वारंवार थकवा आणि झोपतोंड कोरडेपणा आणि वारंवार पाणी पिण्याची गरजअंगदुखी आणि चक्कर येणे.FAQs1. सतत झोप येण्यामागे कोणती मुख्य कारणे असू शकतात? (What are the main causes of excessive sleepiness?)निद्रानाश, मानसिक ताण, थायरॉईड विकार आणि मधुमेह हे प्रमुख कारणे असू शकतात.2. निद्रानाश म्हणजे काय आणि त्याची लक्षणं कोणती? (What is sleep apnea and what are its symptoms?)निद्रानाश म्हणजे झोपेत श्वास थांबणे; त्याची लक्षणे म्हणजे खराट्याचा त्रास, थकवा, आणि रक्तदाब वाढणे.3. मानसिक ताण-तणाव झोपेवर कसा परिणाम करतो? (How does mental stress affect sleep?)ताणतणावामुळे झोपेचा प्रकार बदलतो, काहींना अधिक झोप येते तर काहींना झोप येत नाही.4. सतत झोप येत असल्यास काय करावे? (What should one do if feeling sleepy constantly?)डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन निदान करून योग्य उपचार करणे आवश्यक आहे, तसेच जीवनशैलीत बदल करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.