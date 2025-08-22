आरोग्य

Sleeping Problem: सतत झोप येतेय? यामागे ही आजारांची लक्षणं असू शकतात!

Symptoms of Sleep Disorders: जर तुम्हाला सतत झोप येत असेल, तर यामागे काही आजारांचे संकेत असू शकतात
थोडक्यात:

  1. झोपेच्या अपुर्या वेळा आणि निद्रानाशामुळे दिवसभर झोप येण्याचा त्रास होतो.

  2. मानसिक ताणतणाव, डिप्रेशन आणि थायरॉईड विकारांमुळे झोपेचा चक्र बिघडतो.

  3. मधुमेह आणि हृदयविकारामुळेही सतत थकवा व झोप येणे ही लक्षणं दिसतात.

