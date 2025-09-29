Heart Health Tips for Young Adults: हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी तरुणांना व्यायाम अन् संतुलित आहारावर भर देण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Youth Fitness: पूर्वी मुख्यत्वे साठीनंतर येणारा हृदयविकार आता २५ वर्षांच्या तरुणांमध्ये शिरकाव करत आहे. अगदी वीस ते पंचविशीतील तरुणांवरही हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या अरुंद झालेल्या रक्तवाहिन्या खुल्या करणारी 'अँजिओप्लास्टी' ही प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण १५ ते २० टक्क्यांनी वाढले आहे. हृदयविकाराच्या या बदलत्या प्रवृत्तीमागे जीवनशैलीतील बदल कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हृदयरोग आता केवळ वृद्धापकाळातील आजार राहिलेला नाही, तर तो तरुण पिढ्यांमध्येही वाढत आहे..हृदयविकार हा छुप्या पद्धतीने अचानकपणे येतो. परंतु, नियमित वैद्यकीय तपासण्यांद्वारे आधीच काही काळजी घेतली, तर त्याचे निदान होऊ शकते. त्याबाबत समाजात जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी २९ सप्टेंबर हा 'जागतिक हृदय दिन' म्हणून पाळला जातो. बैठी जीवनशैली, प्रक्रिया केलेले अन्नाचे वाढलेले सेवन, साखरेसह शरीराला अपायकारक असलेल्या चरबीयुक्त पदार्थांचा जास्त वापर आणि मानसिक ताणतणाव, यामुळे तरुण पिढीमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब वाढत आहे. हेच तरुण वयातील हृदयविकाराला प्रामुख्याने जोखमीचे घटक ठरत असल्याचे हृदयरोग तज्ज्ञांचे मत आहे..Heart Disease in Youth: हृदयाकडे युवकांचे दुर्लक्ष; वेळेत तपासणी अन् उपचाराचा डॉक्टरांचा सल्ला.याबाबत माहिती देताना रुबी हॉल क्लिनिक येथील हृदयविकारतज्ज्ञ डॉ. अभिजित खडतरे म्हणाले, "दहा वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आजचे रुग्ण तरुण वयातील आहेत. अलीकडील संशोधनात पुरुषांबरोबरच महिलांबाबतही प्रमाण वाढत आहे. तरुण महिलांमध्ये हृदयविकाराचा धक्का हा रक्तवाहिन्यांमधील अडथळ्यांमुळे नव्हे, तर ताण-तणाव, स्वयंप्रतिकार रोग आणि गर्भधारणेतील गुंतागुंत यांसारख्या छुप्या घटकांमुळे येताना दिसत आहे. याची लक्षणे अपचन किंवा इतर समस्यांसारखी दिसून येतात, ज्यामुळे निदान चुकते.".हृदय स्वास्थ्य सांभाळण्यास संतुलित आहार, व्यायाम, ताणतणाव व्यवस्थापन, व्यसन न करणे आणि नियमित वैद्यकीय तपासण्या करणे हे नियम आहेत. रहदारीच्या नियमांप्रमाणे जेवढे आपण हे नियम पाळू, तेवढे हृदय सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.- डॉ. जगदीश हिरेमठ, वरिष्ठ हृदय शल्यविशारदचुकीची जीवनशैली, मोबाईल, टीव्ही, गेम्समुळे मुलांच्या हालचाली कमी होतात. तेलकट, तळलेले पदार्थ, फास्ट फूड, साखर आणि मीठ यांचे अतिसेवन, तसेच फळे, भाज्या, धान्यांचा अभाव यामुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह यांसारखे आजार लवकर होऊ शकतात. तरुणांमधील हृदयविकाराचा प्रतिबंध किशोर वयातच करणे गरजेचे आहे.- डॉ. प्रमोद जोग, बालरोगतज्ज्ञ.Explained: CAD म्हणजे काय? जाणून घ्या हृदयशस्त्रक्रियेबाबतचे ७ मोठे गैरसमज आणि सत्य.हृदयविकार टाळण्यासाठी काय करावे?- फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, प्रथिने यांचा समावेश असलेला संतुलित आहार घ्या. फास्ट फूड, शीतपेये टाळा.- दररोज खेळ, चालणे, पोहणे, सायकलिंग यासाठी वेळ ठरवून घ्या. नियमित शारीरिक व्यायाम करा.- मुलांमध्ये मोबाईल, टीव्ही, टॅब, गेम्सचा वेळ मर्यादित ठेवा.- कुटुंबात हृदयविकाराचा इतिहास असेल तर डॉक्टरांकडून नियमित तपासणी करून घ्या.- तणाव व्यवस्थापन शिका. योग, ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम करा.- दररोज आठ तास झोप आवश्यक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.