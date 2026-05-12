Maternal Health: निरोगी बाळाची सुरुवात गर्भधारणेपूर्वीच निरोगी आईपासून होते

डॉ. मोलश्री मिश्रा, सल्लागार प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलगर्भधारणेची काळजी ही गर्भधारणा चाचणी किट (प्रेग्नन्सी टेस्ट किट) यावरील दोन गुलाबी रेषा दिसल्यानंतरच अनेक महिलांसाठी सुरू होते. मात्र, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार निरोगी गर्भधारणेची सुरुवात गर्भधारणा होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच होते. पोषण, जीवनशैलीच्या सवयी आणि समोर न आलेल्या आरोग्य समस्यांची तपासणी यापासून ते विविध बाबींपर्यंत गर्भधारणापूर्व तयारीला आता आई आणि बाळ दोघांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ओळखले जात आहे..डॉक्टरांच्या मते, गर्भधारणपूर्वी काही महिने हे शारीरिक, मानसिक आणि प्रजनन आरोग्य सुधारण्यासाठी महत्त्वाची संधी असते. मधुमेह, थायरॉईड विकार, लठ्ठपणा, रक्ताल्पता (ॲनिमिया), उच्च रक्तदाब आणि जीवनसत्त्वांची कमतरता यांसारख्या समस्या दुर्लक्षित राहिल्यास त्या प्रजननक्षमतेवर तसेच गर्भधारणेच्या क्षमतेवर नकळत परिणाम करू शकतात. त्यासाठी लवकर तपासणी आणि वेळेवर वैद्यकीय मार्गदर्शनामुळे गर्भधारणा आणि प्रसूतीदरम्यानच्या गुंतागुंती कमी करण्यात मदत होऊ शकते..आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलच्या सल्लागार प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. मोलश्री मिश्रा यांच्या मते, अनेक जोडपी गर्भधारणेपूर्व काळजीचे महत्त्व कमी लेखतात. "गर्भधारणा ही केवळ गर्भधारणेनंतरच्या नऊ महिन्यांच्या काळजीपुरती मर्यादित नसते. गर्भधारणेपूर्वी महिलेचे आरोग्य हे बाळाच्या विकासात, आईच्या आरोग्यात आणि प्रसूतीच्या प्रक्रियेतही महत्त्वाची भूमिका बजावते. आधीपासून शरीराची तयारी केल्यास गर्भधारणेशी संबंधित धोके मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतात," असे त्या म्हणाल्या..तज्ज्ञांच्या मते, गर्भधारणेचा विचार करणाऱ्या महिलांनी गर्भधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी किमान तीन ते सहा महिने आधी संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. यामध्ये सामान्यतः रक्ताच्या तपासण्या, लसीकरणाचा आढावा, संसर्गांची तपासणी, हिमोग्लोबिन पातळी, थायरॉईड प्रोफाइल, रक्तातील साखरेची पातळी आणि एकूण पोषणस्थितीचे मूल्यांकन यांचा समावेश असतो. आधीपासून काही वैद्यकीय समस्या असलेल्या महिलांना औषधांमध्ये बदल करण्याची गरज भासू शकते, कारण काही औषधे गर्भातील बाळाच्या विकासावरही परिणाम करू शकतात..जीवनशैलीची तयारी हाही गर्भधारणापूर्व काळजीचा महत्त्वाचा भाग आहे. लोह, कॅल्शियम, प्रथिने आणि फॉलिक ॲसिडयुक्त संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप घेण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. गर्भधारणेपूर्वी फॉलिक ॲसिड घेणे महत्त्वाचे मानले जाते. कारण ते गर्भधारणेच्या अगदी सुरुवातीच्या आठवड्यांत अनेकदा महिलेला गर्भधारणा झाल्याचे समजण्यापूर्वीच बाळांमधील न्यूरल ट्यूब दोष टाळण्यास मदत करते..मानसिक आरोग्य आणि ताणतणाव व्यवस्थापनालाही आता प्रजनन आरोग्य सेवांमध्ये अधिक महत्त्व दिले जात आहे. वाढता कामाचा ताण, अनियमित दिनचर्या, उशिरा होणाऱ्या गर्भधारणा आणि जीवनशैलीशी संबंधित विकार यांमुळे शहरी भागात राहणा–या जोडप्यांमध्ये प्रजननासंबंधी अडचणी वाढत आहेत. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की पालकत्वासाठी तयारी करताना मानसिक स्वास्थ्य, निरोगी नातेसंबंध आणि वास्तववादी नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.."आजच्या महिला करिअर, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि जीवनशैलीतील ताण यांचा समतोल साधत आहेत. अशा परिस्थितीत नियोजित गर्भधारणा आणि गर्भधारणेपूर्व समुपदेशन अत्यावश्यक ठरते. यामुळे जोडप्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते आणि ते शक्य तितक्या निरोगी अवस्थेत गर्भधारणेत प्रवेश करू शकतात," असे डॉ. मिश्रा यांनी पुढे सांगितले..गर्भधारणापूर्व काळात धूम्रपान, मद्यपान, अतिप्रमाणातील कॅफीन आणि स्वतःहून औषधे घेणे टाळण्यावरही तज्ज्ञ भर देतात. योग्य वजन राखणे आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे यामुळे प्रजननक्षमता सुधारण्यास तसेच गर्भावस्थेतील मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि इतर गुंतागुंत होण्याची शक्यता कमी करण्यास मदत होते.. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेबाबत जागरूकता वाढत असताना, डॉक्टरांच्या मते गर्भधारणेपूर्व समुपदेशन हे प्रसूतीपूर्व तपासण्यांइतकेच नियमित व्हायला हवे. त्यांच्या मते, मातृत्वाची तयारी ही केवळ गर्भधारणेपुरती मर्यादित नसून, गर्भधारणा होण्याच्या खूप आधीपासूनच आई आणि बाळासाठी सर्वात निरोगी पाया तयार करण्याबद्दल आहे.