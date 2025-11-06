Coconut Water: नारळाचे पाणी थेट पिऊ नका तज्ज्ञांचा सल्ला, जाणून घ्या कारण

Coconut Water: अति तापमानात थंड आणि आरामदायी असे काहीतरी पिणे आवश्यक असते. जे तुम्हाला केवळ तृप्त करत नाही तर ताजेतवाने आणि आरोग्यदायी देखील असते, परंतु त्यासाठी बरेच पर्याय आहेत. पाण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही हृदयासाठी निरोगी इलेक्ट्रोलाइट्सने भरलेले नारळाचे पाणी घेऊ शकता. जर तुम्हाला वाटत असेल की रस्त्यावरील विक्रेत्याकडून नारळ विकत घेऊन त्याचे पाणी पिणे तुमच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे, तर तुम्ही ते आजच थांबवले पाहिजे..डॉक्टर थेट नारळ पिण्याविरुद्ध इशारा देत आहेत, म्हणून पाणी पिण्यापूर्वी तुम्ही या उष्णकटिबंधीय फळाच्या आतील बाजू तपासल्या पाहिजेत. नारळ पाणी प्यायल्याने पचन सुलभ होते आणि लघवी नियंत्रित करते आणि तुम्हाला हायड्रेट करते, परंतु ते त्वरित ऊर्जा देखील देते. पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅंगनीज, अँटिऑक्सिडंट्स, अमीनो अॅसिड आणि सायटोकिनिन सारख्या विविध खनिजे आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचे पॉवरहाऊस आहे. नारळ हे आरोग्यासाठी एक अमृत आहे. फळांच्या आतील भागात सहजपणे बुरशी विकसित होऊ शकते. एक बुरशी जी सेंद्रिय पदार्थांवर वाढते आणि बहुतेकदा पृष्ठभागावर अस्पष्ट किंवा बारीक दिसते, विशेषतः ओलसर किंवा दमट परिस्थितीत. यामुळे कुजणे आणि एक अप्रिय चव आणि पोत निर्माण होते. काही बुरशी विशिष्ट पदार्थांमध्ये खाण्यास सुरक्षित असतात, परंतु ते अॅलर्जी, श्वासोच्छवासाच्या समस्या आणि मायकोटॉक्सिनचे घातक परिणाम देखील कारणीभूत ठरते..तज्ज्ञ म्हणतात की तुम्ही ज्या नारळातून पाणी पिणार आहात त्याचे आतील भाग प्रथम तपासणे चांगले आणि नंतर ते पाणी एका पारदर्शक ग्लासमध्ये ओता जेणेकरून ते स्वच्छ आणि कोणत्याही दुर्गंधीशिवाय असेल.बुरशी कशी पसरते?बुरशी हा एक लहान, सजीव जीव आहे. ज्याला बुरशी देखील म्हणतात. तज्ञांच्या मते, त्यात केसांसारखी रचना असते ज्याला हायफे म्हणतात, ज्या वसाहती बनवतात ज्या तुम्हाला अन्नासह अनेक पृष्ठभागावर दिसू शकतात. बुरशी उबदार, ओल्या जागांवर वाढते आणि ज्या पदार्थावर ती राहते त्याचे विघटन करून त्याचे पोषक घटक मिळवते..डॉक्टर म्हणतात की बुरशी त्याच्या बीजाणूंद्वारे पुनरुत्पादित होते, जे उडून इतर भागात देखील पसरतात आणि कोणत्याही हवामानात टिकू शकतात, म्हणून तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. जेव्हा बीजाणू योग्य पृष्ठभागावर पुरेसे पाणी आणि सेंद्रिय पदार्थांसह उतरतात तेव्हा ते वाढू लागतात आणि आणखी पसरतात.बुरशीशी संबंधित आरोग्य धोके कोणते आहेत? अॅलर्जीबुरशीमुळे गंभीर अॅलर्जी होऊ शकते. ज्यामध्ये शिंका येणे, नाकातून पाणी येणे, डोळे लाल होणे, त्वचेवर पुरळ येणे, नाक बंद होणे, डोळे खाजणे किंवा अश्रू येणे, खोकला येणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारखी लक्षणे दिसतात. .New Year 2026 Skin Care: नववर्षात हवी ग्लोइंग स्किन? मग आत्ताच सुरू करा 'हा' 2 महिन्यांचा स्किनकेअर प्लॅन.मायकोटॉक्सिनमध्ये वाढहानिकारक मायकोटॉक्सिनमुळे विषबाधा होऊ शकते. तुमचे पोट, यकृत आणि मूत्रपिंडांसोबत अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. मायकोटॉक्सिनच्या दीर्घकालीन आणि कमी पातळीच्या संपर्कामुळे कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती, संप्रेरक असंतुलन आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो.बुरशीची वाढ कशी टाळता येईल? फ्रिजिंगबुरशी वाढू नये आणि पसरू नये म्हणून खराब होऊ शकणाऱ्या वस्तू फ्रीज किंवा फ्रीजरमध्ये ठेवा..हवाबंद कंटेनरचा वापरतुमचे अन्न स्वच्छ ठेवण्यासाठी नेहमी हवाबंद कंटेनर वापरा. जे हवेतील बुरशीचे बीजाणू टाळण्यास मदत करतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.